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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5868586958705871

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 46
1. Зросли більш, як на 30%
41%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:23

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ну видишь, строгий наставник, даже по этому тупому показателю снижение менее чем на 6% в долярах. При этом население за этот же период сократилось %% на 10-15, а цены на недвигу сложились в 2 раза, а кое-где в 3 и более. Но ты упорно рассказываешь про пик цен образца 2019го года от которого мы должны куда-то упасть в какие-то довольно размытые сроки.


Ой все. Фактор глобального пузыря на рынке недвижимости мы, конечно же, не берем. О кредитобесии ты тоже предпочел забыть, хотя сейчас на него уповаешь. О росте жилых фондов - да кому оно надо. Ты просто сама объективность :mrgreen:

Напомню, что ты ляпнул о "росте богатства общества" - я тебе в цифрах показал, что это не так. Причем не за несчастные 4 года, а за долгие 13! Карл!

Эти факторы давно отыграны. За 13 лет недвига в Штатах вернулась к пиковым значениям 2007 года или обновила их. Недвига в Украине до сих пор стОит от 50 до 70% дешевле чем стоила в 2008м. При том что ВВП на душу населения вырос с 2007го. Единственного компонента, которого не хватает в ракетном топливе КРЖН - это доступная ипотека. Но это, конечно, очень существенный компонент. Можно сказать - база.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:23

  sequence написав: По итогу взяли двуху 62м2, но "квадратную", легко перепланировали в долбаную студию


двуху в студию? зачем?
в ванбедрум может быть?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:33

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ну видишь, строгий наставник, даже по этому тупому показателю снижение менее чем на 6% в долярах. При этом население за этот же период сократилось %% на 10-15, а цены на недвигу сложились в 2 раза, а кое-где в 3 и более. Но ты упорно рассказываешь про пик цен образца 2019го года от которого мы должны куда-то упасть в какие-то довольно размытые сроки.


Ой все. Фактор глобального пузыря на рынке недвижимости мы, конечно же, не берем. О кредитобесии ты тоже предпочел забыть, хотя сейчас на него уповаешь. О росте жилых фондов - да кому оно надо. Ты просто сама объективность :mrgreen:

Напомню, что ты ляпнул о "росте богатства общества" - я тебе в цифрах показал, что это не так. Причем не за несчастные 4 года, а за долгие 13! Карл!

Эти факторы давно отыграны. За 13 лет недвига в Штатах вернулась к пиковым значениям 2007 года или обновила их. Недвига в Украине до сих пор стОит от 50 до 70% дешевле чем стоила в 2008м. При том что ВВП на душу населения вырос с 2007го. Единственного компонента, которого не хватает в ракетном топливе КРЖН - это доступная ипотека. Но это, конечно, очень существенный компонент. Можно сказать - база.
"Благовест - ждем ипотеку!"(с)

це логіка будівельника:
населення скоротилося в 2 рази, ВВП той самий, значить всі стали багатше в 2 рази.

але є один ньюанс, щоб підтримувати інфраструктуру теж треба платити в 2 рази більше з носа.

В США ВВП виріс на 40%, і кількість населення теж росла.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:38

  Serg-ik написав:
  hume написав:Или 2куе метр для центрального района 4х миллионного города это дорого?

как для зарплат уровня ниже, чем в любом европейском райцентре, то дорого

Если ориентироваться на зРяплаты протиральшиков штанов, то пора уже на ЗаЗаЗаОкружной,где участки бесплатно раздают, строить этим нытикам кварталы бараков из фанеры и битого шифера с кирпичом и с выгребной ямой на сто кубов.
Ведь покупать даже хрущик на окраине им не по карману?
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:44

  Grand Touring написав:
  Долярчик написав:67К - це сусід продав аналогічну з аналогічним метражем з дизайнерським ремонтом НАВЕСНІ!!!
продал?

Так, сусід продав! - а в нього купили якісь дуже молоді(швидше, то їм батьки купили)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:47

  Долярчик написав:Serg-ik
67К - це сусід продав аналогічну з аналогічним метражем з дизайнерським ремонтом НАВЕСНІ!!!
Те, що ціни зросли, або як мінімум на місці - то я можу СМІЛИВО стверджувати, що моя квартира коштує 60-65К.
Та, навіть, якщо і 50К - то чого тобі було балаболити, що можеш за свою котлетку купити декілька таких, як в мене?

Ти тут не поганий персонаж на цій гілці, але гординю не треба включати!
Просто прислухайся до однієї слушної поради, яку неодноразово тобі тут давали........ годинник тік-так, тік-так..... ;)

можна розклад:
купив повітря котловану у 2016р 60м2 за 400у.е м2 тобто 24Куе
в ремонт вклав 6 Куе,
сусід продав за 65Куе,
в мене навар 35Кеу або 117% за 4 роки.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:52

  Долярчик написав:
  Grand Touring написав:
  Долярчик написав:67К - це сусід продав аналогічну з аналогічним метражем з дизайнерським ремонтом НАВЕСНІ!!!
продал?

Так, сусід продав! - а в нього купили якісь дуже молоді(швидше, то їм батьки купили)

я так розумію, що зі свідків росту РН тільки Долярчик бере на піку цін (і то не точно), притім в розсрочку/іпотеку.
Решта бігають туристами із ВП в ВП з катлєтами франклінів поки ще наливають халявне кохве.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:можна розклад:

В мене розклад такий:
- восени 17го купив котлован(53м2) за 28Куїв
- а, півтора роки тому, вклав у ремонт/меблі/техніку 220Кгрн
- тепер, це все разом можу продати за 60Куїв +
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 10 гру, 2020 17:58, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Сегодня дорога в спальные районы займёт очень много времени.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:бере на піку цін

А на піку лі?
Може вже на спаді?
А може - тільки на початку росту? :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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