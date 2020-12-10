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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5870587158725873>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 46
1. Зросли більш, як на 30%
41%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Долярчик бере на піку цін (і то не точно), притім в розсрочку/іпотеку.

... і то не точно :wink: :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:12

  hume написав:.
БУД хочет получить в уе, но при этом фиксировать цену метра не хочет. То есть на моей памяти это единственная компания, которая хочет отжарить инвесторов дважды.


Сага тоже в долларе не фиксирует или фиксирует (типо акция) на короткий срок.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:12

  airmax78 написав:Эти факторы давно отыграны. За 13 лет недвига в Штатах вернулась к пиковым значениям 2007 года или обновила их. Недвига в Украине до сих пор стОит от 50 до 70% дешевле чем стоила в 2008м. При том что ВВП на душу населения вырос с 2007го. Единственного компонента, которого не хватает в ракетном топливе КРЖН - это доступная ипотека. Но это, конечно, очень существенный компонент. Можно сказать - база.
"Благовест - ждем ипотеку!"(с)


Твоя логика продолжает хромать - в Штатах хаи по бетону обновили, но хаи там и экономика обновила, причем конкретно (+42%). У нас же экономика на 26% ниже пика, и ты чем-то недоволен в контексте цен бетона? :roll: Мало того, с тех пор еще и ипотеки не стало. Сними розовые очки, и тебе даже текущие цены покажутся завышенными
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Сага тоже в долларе не фиксирует или фиксирует (типо акция) на короткий срок.

Сага еще хитрее. Знакомый брал в Рыбальском несколько лет назад в рассрочку. Т огда курс был условно 27 грн/доллар. И по договору рассрочка фиксирована в долларах, но по курсу НЕ МЕНЬШЕ 27. И когда был в прошлом году курс 23, он платил по 27.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:51

  foxluck написав:
  drevlyanin написав:Сага тоже в долларе не фиксирует или фиксирует (типо акция) на короткий срок.

Сага еще хитрее. Знакомый брал в Рыбальском несколько лет назад в рассрочку. Т огда курс был условно 27 грн/доллар. И по договору рассрочка фиксирована в долларах, но по курсу НЕ МЕНЬШЕ 27. И когда был в прошлом году курс 23, он платил по 27.

Кстати, такое практиковать начали все застройщики. То есть при укреплении грн цена остаётся прежней))

В самых первых договорах Юнита была допущена такая "ошибка", но уже через 2 месяца все исправили
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:51

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Эти факторы давно отыграны. За 13 лет недвига в Штатах вернулась к пиковым значениям 2007 года или обновила их. Недвига в Украине до сих пор стОит от 50 до 70% дешевле чем стоила в 2008м. При том что ВВП на душу населения вырос с 2007го. Единственного компонента, которого не хватает в ракетном топливе КРЖН - это доступная ипотека. Но это, конечно, очень существенный компонент. Можно сказать - база.
"Благовест - ждем ипотеку!"(с)


Твоя логика продолжает хромать - в Штатах хаи по бетону обновили, но хаи там и экономика обновила, причем конкретно (+42%). У нас же экономика на 26% ниже пика, и ты чем-то недоволен в контексте цен бетона? :roll: Мало того, с тех пор еще и ипотеки не стало. Сними розовые очки, и тебе даже текущие цены покажутся завышенными

Очевидно, что текущие цены занижены. Но единственное что их сдерживает - отсутствие ипотеки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:53

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Твоя логика продолжает хромать - в Штатах хаи по бетону обновили, но хаи там и экономика обновила, причем конкретно (+42%). У нас же экономика на 26% ниже пика, и ты чем-то недоволен в контексте цен бетона? :roll: Мало того, с тех пор еще и ипотеки не стало. Сними розовые очки, и тебе даже текущие цены покажутся завышенными

Очевидно, что текущие цены занижены. Но единственное что их сдерживает - отсутствие ипотеки.


Потому что "очень деньги нужны"? :mrgreen: Ни одного другого аргумента ты не назвал
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:55

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Твоя логика продолжает хромать - в Штатах хаи по бетону обновили, но хаи там и экономика обновила, причем конкретно (+42%). У нас же экономика на 26% ниже пика, и ты чем-то недоволен в контексте цен бетона? :roll: Мало того, с тех пор еще и ипотеки не стало. Сними розовые очки, и тебе даже текущие цены покажутся завышенными

Очевидно, что текущие цены занижены. Но единственное что их сдерживает - отсутствие ипотеки.


Потому что "очень деньги нужны"? :mrgreen: Ни одного другого аргумента ты не назвал

Так ты сам назвал достаточно аргументов. Там уже нечего добавить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:55

  foxluck написав:
  drevlyanin написав:Сага тоже в долларе не фиксирует или фиксирует (типо акция) на короткий срок.

Сага еще хитрее. Знакомый брал в Рыбальском несколько лет назад в рассрочку. Т огда курс был условно 27 грн/доллар. И по договору рассрочка фиксирована в долларах, но по курсу НЕ МЕНЬШЕ 27. И когда был в прошлом году курс 23, он платил по 27.


Можно делать конкурс хитрожопости застройщиков...
А вообще застройщики охренели окончательно и бесповоротно:
1) строят за чужой счет - фактически беспроцентный займ на неопределенное время
2) при за этот займ платит еще и займодатель (!!!) путем повышения цен и фиксации в долларе
3) отвестенности за задержки - 0, строй хоть 10 лет (напоминаю, деньги заморожены и не работают)
4) финансируют старые проекты за счет новых (привет Укрбуд и Аркада)
5) риски получить на выходе хрен, а не недвижимость, совсем ненулевые.

Теперь вопрос: зачем человек в трезвом уме идет в ОП и делает такую невыгодное и рисковое действие, как покупка ОБЕЩАНИЕ когда-то в будущем возможно получить квартиру?
Ну я могу понять инвесторов в 2000-2008, когда дорожай был на десятки % в год, но зачем это делать сейчас?
Когда можно просто пойти на вторичку и купить у таких же инвесторов, которые приняли на себя все риски УЖЕ, при этом можно и поторговаться и уже видишь, что покупаешь заранее.

А вообще пусть строят за свои и продают готовое, как в нормальных странах
Востаннє редагувалось Sidus в Чет 10 гру, 2020 19:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:55

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Эти факторы давно отыграны. За 13 лет недвига в Штатах вернулась к пиковым значениям 2007 года или обновила их. Недвига в Украине до сих пор стОит от 50 до 70% дешевле чем стоила в 2008м. При том что ВВП на душу населения вырос с 2007го. Единственного компонента, которого не хватает в ракетном топливе КРЖН - это доступная ипотека. Но это, конечно, очень существенный компонент. Можно сказать - база.
"Благовест - ждем ипотеку!"(с)


Твоя логика продолжает хромать - в Штатах хаи по бетону обновили, но хаи там и экономика обновила, причем конкретно (+42%). У нас же экономика на 26% ниже пика, и ты чем-то недоволен в контексте цен бетона? :roll: Мало того, с тех пор еще и ипотеки не стало. Сними розовые очки, и тебе даже текущие цены покажутся завышенными

Очевидно, что текущие цены занижены. Но единственное что их сдерживает - отсутствие ипотеки.

Если в Украине действительно заработает ипотека, через год-два уйду из недвиги на хаях. Долго эта музыка у нас играть не будет.
antey1969
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