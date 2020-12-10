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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 гру, 2020 18:04
flyman написав:
Долярчик бере на піку цін (і то не точно
), притім в розсрочку/іпотеку
.
... і то не точно
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:12
hume написав:
.
БУД хочет получить в уе, но при этом фиксировать цену метра не хочет. То есть на моей памяти это единственная компания, которая хочет отжарить инвесторов дважды.
Сага тоже в долларе не фиксирует или фиксирует (типо акция) на короткий срок.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:12
airmax78 написав:
Эти факторы давно отыграны. За 13 лет недвига в Штатах вернулась к пиковым значениям 2007 года или обновила их. Недвига в Украине до сих пор стОит от 50 до 70% дешевле чем стоила в 2008м. При том что ВВП на душу населения вырос с 2007го. Единственного компонента, которого не хватает в ракетном топливе КРЖН - это доступная ипотека. Но это, конечно, очень существенный компонент. Можно сказать - база.
"Благовест - ждем ипотеку!"(с)
Твоя логика продолжает хромать - в Штатах хаи по бетону обновили, но хаи там и экономика обновила, причем конкретно (+42%). У нас же экономика на 26% ниже пика, и ты чем-то недоволен в контексте цен бетона?
Мало того, с тех пор еще и ипотеки не стало. Сними розовые очки, и тебе даже текущие цены покажутся завышенными
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:43
drevlyanin написав:
Сага тоже в долларе не фиксирует или фиксирует (типо акция) на короткий срок.
Сага еще хитрее. Знакомый брал в Рыбальском несколько лет назад в рассрочку. Т огда курс был условно 27 грн/доллар. И по договору рассрочка фиксирована в долларах, но по курсу НЕ МЕНЬШЕ 27. И когда был в прошлом году курс 23, он платил по 27.
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foxluck
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:51
foxluck написав: drevlyanin написав:
Сага тоже в долларе не фиксирует или фиксирует (типо акция) на короткий срок.
Сага еще хитрее. Знакомый брал в Рыбальском несколько лет назад в рассрочку. Т огда курс был условно 27 грн/доллар. И по договору рассрочка фиксирована в долларах, но по курсу НЕ МЕНЬШЕ 27. И когда был в прошлом году курс 23, он платил по 27.
Кстати, такое практиковать начали все застройщики. То есть при укреплении грн цена остаётся прежней))
В самых первых договорах Юнита была допущена такая "ошибка", но уже через 2 месяца все исправили
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:51
zРадио написав: airmax78 написав:
Эти факторы давно отыграны. За 13 лет недвига в Штатах вернулась к пиковым значениям 2007 года или обновила их. Недвига в Украине до сих пор стОит от 50 до 70% дешевле чем стоила в 2008м. При том что ВВП на душу населения вырос с 2007го. Единственного компонента, которого не хватает в ракетном топливе КРЖН - это доступная ипотека. Но это, конечно, очень существенный компонент. Можно сказать - база.
"Благовест - ждем ипотеку!"(с)
Твоя логика продолжает хромать - в Штатах хаи по бетону обновили, но хаи там и экономика обновила, причем конкретно (+42%). У нас же экономика на 26% ниже пика, и ты чем-то недоволен в контексте цен бетона?
Мало того, с тех пор еще и ипотеки не стало. Сними розовые очки, и тебе даже текущие цены покажутся завышенными
Очевидно, что текущие цены занижены. Но единственное что их сдерживает - отсутствие ипотеки.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:53
airmax78 написав: zРадио написав:
Твоя логика продолжает хромать - в Штатах хаи по бетону обновили, но хаи там и экономика обновила, причем конкретно (+42%). У нас же экономика на 26% ниже пика, и ты чем-то недоволен в контексте цен бетона?
Мало того, с тех пор еще и ипотеки не стало. Сними розовые очки, и тебе даже текущие цены покажутся завышенными
Очевидно, что текущие цены занижены. Но единственное что их сдерживает - отсутствие ипотеки.
Потому что "очень деньги нужны"?
Ни одного другого аргумента ты не назвал
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:55
zРадио написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Твоя логика продолжает хромать - в Штатах хаи по бетону обновили, но хаи там и экономика обновила, причем конкретно (+42%). У нас же экономика на 26% ниже пика, и ты чем-то недоволен в контексте цен бетона?
Мало того, с тех пор еще и ипотеки не стало. Сними розовые очки, и тебе даже текущие цены покажутся завышенными
Очевидно, что текущие цены занижены. Но единственное что их сдерживает - отсутствие ипотеки.
Потому что "очень деньги нужны"?
Ни одного другого аргумента ты не назвал
Так ты сам назвал достаточно аргументов. Там уже нечего добавить.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:55
foxluck написав: drevlyanin написав:
Сага тоже в долларе не фиксирует или фиксирует (типо акция) на короткий срок.
Сага еще хитрее. Знакомый брал в Рыбальском несколько лет назад в рассрочку. Т огда курс был условно 27 грн/доллар. И по договору рассрочка фиксирована в долларах, но по курсу НЕ МЕНЬШЕ 27. И когда был в прошлом году курс 23, он платил по 27.
Можно делать конкурс хитрожопости застройщиков...
А вообще застройщики охренели окончательно и бесповоротно:
1) строят за чужой счет - фактически беспроцентный займ на неопределенное время
2) при за этот займ платит еще и займодатель (!!!) путем повышения цен и фиксации в долларе
3) отвестенности за задержки - 0, строй хоть 10 лет (напоминаю, деньги заморожены и не работают)
4) финансируют старые проекты за счет новых (привет Укрбуд и Аркада)
5) риски получить на выходе хрен, а не недвижимость, совсем ненулевые.
Теперь вопрос: зачем человек в трезвом уме идет в ОП и делает такую невыгодное и рисковое действие, как покупка ОБЕЩАНИЕ когда-то в будущем возможно получить квартиру?
Ну я могу понять инвесторов в 2000-2008, когда дорожай был на десятки % в год, но зачем это делать сейчас?
Когда можно просто пойти на вторичку и купить у таких же инвесторов, которые приняли на себя все риски УЖЕ, при этом можно и поторговаться и уже видишь, что покупаешь заранее.
А вообще пусть строят за свои и продают готовое, как в нормальных странах
Востаннє редагувалось Sidus
в Чет 10 гру, 2020 19:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:55
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Эти факторы давно отыграны. За 13 лет недвига в Штатах вернулась к пиковым значениям 2007 года или обновила их. Недвига в Украине до сих пор стОит от 50 до 70% дешевле чем стоила в 2008м. При том что ВВП на душу населения вырос с 2007го. Единственного компонента, которого не хватает в ракетном топливе КРЖН - это доступная ипотека. Но это, конечно, очень существенный компонент. Можно сказать - база.
"Благовест - ждем ипотеку!"(с)
Твоя логика продолжает хромать - в Штатах хаи по бетону обновили, но хаи там и экономика обновила, причем конкретно (+42%). У нас же экономика на 26% ниже пика, и ты чем-то недоволен в контексте цен бетона?
Мало того, с тех пор еще и ипотеки не стало. Сними розовые очки, и тебе даже текущие цены покажутся завышенными
Очевидно, что текущие цены занижены. Но единственное что их сдерживает - отсутствие ипотеки.
Если в Украине действительно заработает ипотека, через год-два уйду из недвиги на хаях. Долго эта музыка у нас играть не будет.
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