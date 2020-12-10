Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Твоя логика продолжает хромать - в Штатах хаи по бетону обновили, но хаи там и экономика обновила, причем конкретно (+42%). У нас же экономика на 26% ниже пика, и ты чем-то недоволен в контексте цен бетона? Мало того, с тех пор еще и ипотеки не стало. Сними розовые очки, и тебе даже текущие цены покажутся завышенными
Очевидно, что текущие цены занижены. Но единственное что их сдерживает - отсутствие ипотеки.
Потому что "очень деньги нужны"? Ни одного другого аргумента ты не назвал
У тебя в сообщении все написано. Америга на хаях, недвига тоже на хаях Украина на 26% ниже пика 2007 по экономике и в два раза по ценам на недвигу. На данный момент цены немного занижены.
airmax78 написав:Эти факторы давно отыграны. За 13 лет недвига в Штатах вернулась к пиковым значениям 2007 года или обновила их. Недвига в Украине до сих пор стОит от 50 до 70% дешевле чем стоила в 2008м. При том что ВВП на душу населения вырос с 2007го. Единственного компонента, которого не хватает в ракетном топливе КРЖН - это доступная ипотека. Но это, конечно, очень существенный компонент. Можно сказать - база. "Благовест - ждем ипотеку!"(с)
Твоя логика продолжает хромать - в Штатах хаи по бетону обновили, но хаи там и экономика обновила, причем конкретно (+42%). У нас же экономика на 26% ниже пика, и ты чем-то недоволен в контексте цен бетона? Мало того, с тех пор еще и ипотеки не стало. Сними розовые очки, и тебе даже текущие цены покажутся завышенными
Очевидно, что текущие цены занижены. Но единственное что их сдерживает - отсутствие ипотеки.
Ну так это фактор будет вечен в Украине... Вы еще не поняли, что никакой ипотеки не будет? Причины уже 100 раз обсуждались: 1) Забрать ипотечную квартиру банку и продать с аукциона непросто 2) Для ипотеку нужны официальные доходы и кредитная история, очень малый % людей соотвествуют этим критериям 3) Цена денег увы низкой в Украине быть не может пока
Так что ждать" ипотеку как фактор подорожания я бы не стал
zРадио написав: Твоя логика продолжает хромать - в Штатах хаи по бетону обновили, но хаи там и экономика обновила, причем конкретно (+42%). У нас же экономика на 26% ниже пика, и ты чем-то недоволен в контексте цен бетона? Мало того, с тех пор еще и ипотеки не стало. Сними розовые очки, и тебе даже текущие цены покажутся завышенными
Очевидно, что текущие цены занижены. Но единственное что их сдерживает - отсутствие ипотеки.
Если в Украине действительно заработает ипотека, через год-два уйду из недвиги на хаях. Долго эта музыка у нас играть не будет.
В рашке уже 12 лет играет. И у нас будет. Главное чтобы она в гривнах была.
Sidus написав:Ну так это фактор будет вечен в Украине... Вы еще не поняли, что никакой ипотеки не будет? Причины уже 100 раз обсуждались: 1) Забрать ипотечную квартиру банку и продать с аукциона непросто 2) Для ипотеку нужны официальные доходы и кредитная история, очень малый % людей соотвествуют этим критериям 3) Цена денег увы низкой в Украине быть не может пока
Так что ждать" ипотеку как фактор подорожания я бы не стал
Не надо ее ждать. К ней нужно быть готовым со следующего года.
airmax78 написав:Эти факторы давно отыграны. За 13 лет недвига в Штатах вернулась к пиковым значениям 2007 года или обновила их. Недвига в Украине до сих пор стОит от 50 до 70% дешевле чем стоила в 2008м. При том что ВВП на душу населения вырос с 2007го. Единственного компонента, которого не хватает в ракетном топливе КРЖН - это доступная ипотека. Но это, конечно, очень существенный компонент. Можно сказать - база. "Благовест - ждем ипотеку!"(с)
Твоя логика продолжает хромать - в Штатах хаи по бетону обновили, но хаи там и экономика обновила, причем конкретно (+42%). У нас же экономика на 26% ниже пика, и ты чем-то недоволен в контексте цен бетона? Мало того, с тех пор еще и ипотеки не стало. Сними розовые очки, и тебе даже текущие цены покажутся завышенными
Очевидно, что текущие цены занижены. Но единственное что их сдерживает - отсутствие ипотеки.
airmax78 написав:Не надо ее ждать. К ней нужно быть готовым со следующего года.
Ты в июне уже готовился - с июля. Но что-то пошло не так Дно по ставкам пройдено в августе. Теперь рост до экономически обоснованных 15-18%. За меньшую доходность скоро и пересичные не будут в БС деньги держать, а Минфин уже дешевле 12% на среднесрок привлечь не может. И это с его то "кредитным рейтингом"...
hume написав:У тебя в сообщении все написано. Америга на хаях, недвига тоже на хаях Украина на 26% ниже пика 2007 по экономике и в два раза по ценам на недвигу. На данный момент цены немного занижены.
А ну ка пересчитай - Украина 74% от пика минус ипотека, США 142% от пика плюс рекордно-низкие ипотечные ставки
zРадио написав:Твоя логика продолжает хромать - в Штатах хаи по бетону обновили, но хаи там и экономика обновила, причем конкретно (+42%). У нас же экономика на 26% ниже пика, и ты чем-то недоволен в контексте цен бетона? Мало того, с тех пор еще и ипотеки не стало. Сними розовые очки, и тебе даже текущие цены покажутся завышенными
Очевидно, что текущие цены занижены. Но единственное что их сдерживает - отсутствие ипотеки.
Очень смешная шутка
Человек хочет просто свою прелесть скинуть подороже...резонно
hume написав:На данный момент цены немного занижены.
Давайте подумаем, вот новая инфа с статьи https://finance.ua/ua/saving/kvartiri-n ... ekabr-2020 Самые дешманские квартиры в Киеве. В большинстве случаев только имущественные права в человейниках, локации - шлак, дома - шлак. Цены - от 900 уе до 1300 уе. навскидку. Плюсуем сюда +20% за готовность и стоимости денег во времени и +30% на ремонт тоже навскидку. В итоге сколько выходит за метр шлака с ремонтом?
ЖК Дніпровський, студіо 28 м² за 738 000 грн або $25 895 2.ЖК Караваєві Дачі, смарт-квартира 27,5 м² за 767 250 грн або $26 921 3.ЖК Сучасний квартал, смарт-квартира 30 м² за 840 000 грн або $29 474 4.ЖК Метрополія Дарниця, 1-к квартира площею 32,94 м² за 903 100 грн або $31 688 5.ЖК Olympic Park, 1-к квартира площею 32 м² за 910 000 грн або $31 930 6.Клубний будинок Greenwood, 1-к квартира площею 43,7 м² за 1 168 500 грн або $41 000 7.ЖК Комфорт Таун, 1-к студіо площею 31,37 м² за 1 303 875 грн або $45 750 8.ЖК Вигурівщина-20, 1-к квартира площею 57,06 м² за 1 392 892 грн або $48 873 9.ЖК Family & Friends, 1-к квартира площею 55 м² за 1 567 500 грн або $55 000 10.ЖК Паркове місто, 1-к квартира площею 43,77 м² за 1 578 016 грн або $55 369