Додано: Чет 10 гру, 2020 20:03

Sidus написав:

Можно делать конкурс хитрожопости застройщиков...

А вообще застройщики охренели окончательно и бесповоротно:

1) строят за чужой счет - фактически беспроцентный займ на неопределенное время

2) при за этот займ платит еще и займодатель (!!!) путем повышения цен и фиксации в долларе

3) отвестенности за задержки - 0, строй хоть 10 лет (напоминаю, деньги заморожены и не работают)

4) финансируют старые проекты за счет новых (привет Укрбуд и Аркада)

5) риски получить на выходе хрен, а не недвижимость, совсем ненулевые.



Теперь вопрос: зачем человек в трезвом уме идет в ОП и делает такую невыгодное и рисковое действие, как покупка ОБЕЩАНИЕ когда-то в будущем возможно получить квартиру?

Ну я могу понять инвесторов в 2000-2008, когда дорожай был на десятки % в год, но зачем это делать сейчас?

Когда можно просто пойти на вторичку и купить у таких же инвесторов, которые приняли на себя все риски УЖЕ, при этом можно и поторговаться и уже видишь, что покупаешь заранее.



причина одна. люди считают, что они выиграли 20-25% роста между котлованом и готовым за 3 года. когда доходность депозитов была 15% в год при стабильном долларе, это был деби-льная математика, особенно с учетом дефолтов и задержек, но очень близкая многим инвесторам. при доходности 10% годовых, девальвационных ожиданиях и существенно более высоком росте как последний год, это стратегия получила второе дыхание

