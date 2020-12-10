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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5872587358745875>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 46
1. Зросли більш, як на 30%
41%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:52

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Не надо ее ждать. К ней нужно быть готовым со следующего года.


Ты в июне уже готовился - с июля. Но что-то пошло не так :mrgreen: Дно по ставкам пройдено в августе. Теперь рост до экономически обоснованных 15-18%. За меньшую доходность скоро и пересичные не будут в БС деньги держать, а Минфин уже дешевле 12% на среднесрок привлечь не может. И это с его то "кредитным рейтингом"...

  hume написав:У тебя в сообщении все написано.
Америга на хаях, недвига тоже на хаях
Украина на 26% ниже пика 2007 по экономике и в два раза по ценам на недвигу. На данный момент цены немного занижены.


А ну ка пересчитай - Украина 74% от пика минус ипотека, США 142% от пика плюс рекордно-низкие ипотечные ставки :lol:


Что такое "рекордно низкие ипотечные ставки"? Их что рынок сам себе установил? Или кто-то их рынку опустил сверху? Ты же аналитик.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:55

  hume написав:
  flyman написав:[q
не два
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

Однозначно не два, почти три


Это если на неуважаемый практиками индекс смотреть. А если взять те интергаловские предложения, которые ты приводил, то максимум 1,7 :mrgreen:

  airmax78 написав:Что такое "рекордно низкие ипотечные ставки"? Их что рынок сам себе установил? Или кто-то их рынку опустил сверху? Ты же аналитик.


Мы вообще-то о предпосылках не говорили. Это просто факт. Но если хочешь разобрать, почему он такой, а не другой, то начинай с украинской экономики и фундаментальных причин ее провала в последние 15 лет. Глядишь - и с перспективами КРЖН яснее станет...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:00

  BIGor написав:
  hume написав:На данный момент цены немного занижены.

Давайте подумаем, вот новая инфа с статьи https://finance.ua/ua/saving/kvartiri-n ... ekabr-2020
Самые дешманские квартиры в Киеве. В большинстве случаев только имущественные права в человейниках, локации - шлак, дома - шлак. Цены - от 900 уе до 1300 уе. навскидку. Плюсуем сюда +20% за готовность и стоимости денег во времени и +30% на ремонт тоже навскидку.
В итоге сколько выходит за метр шлака с ремонтом?

ЖК Дніпровський, студіо 28 м² за 738 000 грн або $25 895
2.ЖК Караваєві Дачі, смарт-квартира 27,5 м² за 767 250 грн або $26 921
3.ЖК Сучасний квартал, смарт-квартира 30 м² за 840 000 грн або $29 474
4.ЖК Метрополія Дарниця, 1-к квартира площею 32,94 м² за 903 100 грн або $31 688
5.ЖК Olympic Park, 1-к квартира площею 32 м² за 910 000 грн або $31 930
6.Клубний будинок Greenwood, 1-к квартира площею 43,7 м² за 1 168 500 грн або $41 000
7.ЖК Комфорт Таун, 1-к студіо площею 31,37 м² за 1 303 875 грн або $45 750
8.ЖК Вигурівщина-20, 1-к квартира площею 57,06 м² за 1 392 892 грн або $48 873
9.ЖК Family & Friends, 1-к квартира площею 55 м² за 1 567 500 грн або $55 000
10.ЖК Паркове місто, 1-к квартира площею 43,77 м² за 1 578 016 грн або $55 369

Там некоторые уже введены в эксплуатацию, или вводятся в скором времени. Но 1500 уе за метр студии в комфорт таун это сильно.

Глядя на ценники этих проектов складывается ощущение недооценённости центра.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:03

  Sidus написав:
Можно делать конкурс хитрожопости застройщиков...
А вообще застройщики охренели окончательно и бесповоротно:
1) строят за чужой счет - фактически беспроцентный займ на неопределенное время
2) при за этот займ платит еще и займодатель (!!!) путем повышения цен и фиксации в долларе
3) отвестенности за задержки - 0, строй хоть 10 лет (напоминаю, деньги заморожены и не работают)
4) финансируют старые проекты за счет новых (привет Укрбуд и Аркада)
5) риски получить на выходе хрен, а не недвижимость, совсем ненулевые.

Теперь вопрос: зачем человек в трезвом уме идет в ОП и делает такую невыгодное и рисковое действие, как покупка ОБЕЩАНИЕ когда-то в будущем возможно получить квартиру?
Ну я могу понять инвесторов в 2000-2008, когда дорожай был на десятки % в год, но зачем это делать сейчас?
Когда можно просто пойти на вторичку и купить у таких же инвесторов, которые приняли на себя все риски УЖЕ, при этом можно и поторговаться и уже видишь, что покупаешь заранее.



причина одна. люди считают, что они выиграли 20-25% роста между котлованом и готовым за 3 года. когда доходность депозитов была 15% в год при стабильном долларе, это был деби-льная математика, особенно с учетом дефолтов и задержек, но очень близкая многим инвесторам. при доходности 10% годовых, девальвационных ожиданиях и существенно более высоком росте как последний год, это стратегия получила второе дыхание
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:04

  zРадио написав:
  hume написав:
  flyman написав:[q
не два
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

Однозначно не два, почти три


Это если на неуважаемый практиками индекс смотреть. А если взять те интергаловские предложения, которые ты приводил, то максимум 1,7 :mrgreen:

  airmax78 написав:Что такое "рекордно низкие ипотечные ставки"? Их что рынок сам себе установил? Или кто-то их рынку опустил сверху? Ты же аналитик.


Мы вообще-то о предпосылках не говорили. Это просто факт. Но если хочешь разобрать, почему он такой, а не другой, то начинай с украинской экономики и фундаментальных причин ее провала в последние 15 лет. Глядишь - и с перспективами КРЖН яснее станет...

Зрадио, хватит философствовать. Оглянись вокруг. Приведу в пример Армению: экономика - хуже украинской. Риски зашкаливают. Вокруг - враги. Ставки по ипотеке уже лет 10 выше 12% годовых не поднимались.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:11

  zРадио написав:[quo

Это если на неуважаемый практиками индекс смотреть. А если взять те интергаловские предложения, которые ты приводил, то максимум 1,7 :mrgreen:

По Днепровскому району продавалось по 3куе.

Печерск от 5-6 куе. Престиж холл от 3 куевро был на котловане. (Евро вроде к 1,5 был) Оболонская набережная па 4 куе без ремонта.

Ну да, 1,7 максимум.))
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:15

  hume написав:
  flyman написав:[q
не два
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

Однозначно не два, почти три

2007 а не 2008
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:15

  airmax78 написав:В рашке уже 12 лет играет. И у нас будет. Главное чтобы она в гривнах была.


Та конечно будет, вы ведь решили свой инвестиционный вопрос, так что прощай навсегда дешевей.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очень забавно смотреть как zРадио ставит на место риелторов растишек типа аирмакса и тд.. им бы матчасть подучить по эконом теории.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:32

  xio13 написав:Очень забавно смотреть как zРадио ставит на место риелторов растишек типа аирмакса и тд.. им бы матчасть подучить по эконом теории.

Забавно смотреть на группу поддержки Зрадио.
airmax78
 
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