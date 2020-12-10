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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5872587358745875

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 46
1. Зросли більш, як на 30%
41%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:39

Коллеги, подскажите было ли где обсуждение арендного бизнеса (сдача жилой недвижимости) не в миллионниках? Мне кажется можно найти рентабельность выше Киева и Львова
budmix_org
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:39

Подольско-Воскресенский мост и его правобережные съезды
https://www.youtube.com/watch?v=eSVADUULUb8

про макса райончик в основном
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:55

  budmix_org написав:Коллеги, подскажите было ли где обсуждение арендного бизнеса (сдача жилой недвижимости) не в миллионниках? Мне кажется можно найти рентабельность выше Киева и Львова

При стоимости убитой квартиры в райцентре 100 тыс. грн. такая сдается за 1000 грн. Рентабельность хорошая, будете брать?
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:07

  Долярчик написав:
  flyman написав:Долярчик бере на піку цін (і то не точно), притім в розсрочку/іпотеку.

... і то не точно :wink: :mrgreen:

особисто тобі вже кілька разів писав,
що наразі маєш формувати резерви,
так як найближчі три роки будуть роками кризи і стагнації,
а ти збираєшся жити в кредит.
Дуже великі шанси лишитися не тільки без грошей та нерухомості, але і без трусів, не тільки тобі, а всій твоїй сім"ї.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:10

  Natt написав:
  budmix_org написав:Коллеги, подскажите было ли где обсуждение арендного бизнеса (сдача жилой недвижимости) не в миллионниках? Мне кажется можно найти рентабельность выше Киева и Львова

При стоимости убитой квартиры в райцентре 100 тыс. грн. такая сдается за 1000 грн. Рентабельность хорошая, будете брать?

цей шлях проходив біг639 в депресивних чи то Горлівці чи Макіївці, там ще "ремонт в подарунок"
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Приведу в пример Армению: экономика - хуже украинской. Риски зашкаливают. Вокруг - враги. Ставки по ипотеке уже лет 10 выше 12% годовых не поднимались

Может, потому что с 2008 года там доллар отрос лишь с 300 драмов до 513? Несмотря на войны, блокады и это вот всё 8)
https://tradingeconomics.com/armenia/currency
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:13

  xio13 написав:Очень забавно смотреть как zРадио ставит на место риелторов растишек типа аирмакса и тд.. им бы матчасть подучить по эконом теории.

Эйрмакс, когда был в позиции call, так же неистово топил за дешевей, НЛ ПА1500 и т.д.
Точка сидения определяет прогноз по рынку :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:14

  budmix_org написав:Коллеги, подскажите было ли где обсуждение арендного бизнеса (сдача жилой недвижимости) не в миллионниках? Мне кажется можно найти рентабельность выше Киева и Львова

Зебра позавчера грустил по поводу доходности аренды в Чернигове тут, но вроде потёрли уже.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:23

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Приведу в пример Армению: экономика - хуже украинской. Риски зашкаливают. Вокруг - враги. Ставки по ипотеке уже лет 10 выше 12% годовых не поднимались

Может, потому что с 2008 года там доллар отрос лишь с 300 драмов до 513? Несмотря на войны, блокады и это вот всё 8)
https://tradingeconomics.com/armenia/currency


Я вообще, если честно, слабо понимаю, причем тут Армения. Как хороший пример? Так у нас совсем рядом Молдова - общего сильно больше. А что касается вот этого "экономика - хуже украинской" - увы, не эксперт в экономике Закавказья, поэтому почивай на этих лаврах, Максим, сам :mrgreen:

Я бегло посмотрел, что динамика ВВП там выше, размер ВВП на душу тоже выше, но если говоришь, что "хуже", я тебе поверю )
zРадио
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