Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:39
Коллеги, подскажите было ли где обсуждение арендного бизнеса (сдача жилой недвижимости) не в миллионниках? Мне кажется можно найти рентабельность выше Киева и Львова
budmix_org
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:39
Подольско-Воскресенский мост и его правобережные съезды
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про макса райончик в основном
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:55
budmix_org написав:
Коллеги, подскажите было ли где обсуждение арендного бизнеса (сдача жилой недвижимости) не в миллионниках? Мне кажется можно найти рентабельность выше Киева и Львова
При стоимости убитой квартиры в райцентре 100 тыс. грн. такая сдается за 1000 грн. Рентабельность хорошая, будете брать?
Natt
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:07
Долярчик написав: flyman написав:
Долярчик бере на піку цін (
і то не точно
), притім
в розсрочку/іпотеку
.
... і то не точно
особисто тобі вже кілька разів писав,
що наразі маєш формувати резерви,
так як найближчі три роки будуть роками кризи і стагнації,
а ти збираєшся жити в кредит.
Дуже великі шанси лишитися не тільки без грошей та нерухомості, але і без трусів, не тільки тобі, а всій твоїй сім"ї.
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flyman
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:10
Natt написав: budmix_org написав:
Коллеги, подскажите было ли где обсуждение арендного бизнеса (сдача жилой недвижимости) не в миллионниках? Мне кажется можно найти рентабельность выше Киева и Львова
При стоимости убитой квартиры в райцентре 100 тыс. грн. такая сдается за 1000 грн. Рентабельность хорошая, будете брать?
цей шлях проходив біг639 в депресивних чи то Горлівці чи Макіївці, там ще "ремонт в подарунок"
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flyman
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:10
airmax78 написав:
Приведу в пример Армению: экономика - хуже украинской. Риски зашкаливают. Вокруг - враги. Ставки по ипотеке уже лет 10 выше 12% годовых не поднимались
Может, потому что с 2008 года там доллар отрос лишь с 300 драмов до 513? Несмотря на войны, блокады и это вот всё
https://tradingeconomics.com/armenia/currency
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:13
xio13 написав:
Очень забавно смотреть как zРадио ставит на место риелторов растишек типа аирмакса и тд.. им бы матчасть подучить по эконом теории.
Эйрмакс, когда был в позиции call, так же неистово топил за дешевей, НЛ ПА1500 и т.д.
Точка сидения определяет прогноз по рынку
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:14
budmix_org написав:
Коллеги, подскажите было ли где обсуждение арендного бизнеса (сдача жилой недвижимости) не в миллионниках? Мне кажется можно найти рентабельность выше Киева и Львова
Зебра позавчера грустил по поводу доходности аренды в Чернигове тут, но вроде потёрли уже.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:23
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Приведу в пример Армению: экономика - хуже украинской. Риски зашкаливают. Вокруг - враги. Ставки по ипотеке уже лет 10 выше 12% годовых не поднимались
Может, потому что с 2008 года там доллар отрос лишь с 300 драмов до 513? Несмотря на войны, блокады и это вот всё
https://tradingeconomics.com/armenia/currency
Я вообще, если честно, слабо понимаю, причем тут Армения. Как хороший пример? Так у нас совсем рядом Молдова - общего сильно больше. А что касается вот этого "экономика - хуже украинской" - увы, не эксперт в экономике Закавказья, поэтому почивай на этих лаврах, Максим, сам
Я бегло посмотрел, что динамика ВВП там выше, размер ВВП на душу тоже выше, но если говоришь, что "хуже", я тебе поверю )
zРадио
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