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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:39
Коллеги, подскажите было ли где обсуждение арендного бизнеса (сдача жилой недвижимости) не в миллионниках? Мне кажется можно найти рентабельность выше Киева и Львова
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:39
Подольско-Воскресенский мост и его правобережные съезды
про макса райончик в основном
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:55
При стоимости убитой квартиры в райцентре 100 тыс. грн. такая сдается за 1000 грн. Рентабельность хорошая, будете брать?
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:07
особисто тобі вже кілька разів писав,
що наразі маєш формувати резерви,
так як найближчі три роки будуть роками кризи і стагнації,
а ти збираєшся жити в кредит.
Дуже великі шанси лишитися не тільки без грошей та нерухомості, але і без трусів, не тільки тобі, а всій твоїй сім"ї.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:10
цей шлях проходив біг639 в депресивних чи то Горлівці чи Макіївці, там ще "ремонт в подарунок"
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Может, потому что с 2008 года там доллар отрос лишь с 300 драмов до 513? Несмотря на войны, блокады и это вот всё
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:13
Эйрмакс, когда был в позиции call, так же неистово топил за дешевей, НЛ ПА1500 и т.д.
Точка сидения определяет прогноз по рынку
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:14
Зебра позавчера грустил по поводу доходности аренды в Чернигове тут, но вроде потёрли уже.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:23
Я вообще, если честно, слабо понимаю, причем тут Армения. Как хороший пример? Так у нас совсем рядом Молдова - общего сильно больше. А что касается вот этого "экономика - хуже украинской" - увы, не эксперт в экономике Закавказья, поэтому почивай на этих лаврах, Максим, сам
Я бегло посмотрел, что динамика ВВП там выше, размер ВВП на душу тоже выше, но если говоришь, что "хуже", я тебе поверю )
Додано: Чет 10 гру, 2020 22:58
Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам. При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный.
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