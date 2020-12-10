Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Я вообще, если честно, слабо понимаю, причем тут Армения. Как хороший пример? Так у нас совсем рядом Молдова - общего сильно больше. А что касается вот этого "экономика - хуже украинской" - увы, не эксперт в экономике Закавказья, поэтому почивай на этих лаврах, Максим, сам
Я бегло посмотрел, что динамика ВВП там выше, размер ВВП на душу тоже выше, но если говоришь, что "хуже", я тебе поверю )
Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам. При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный.
Ждем когда мост и эстакады оживут. Надоело смотреть на пустой мост. Динамики хочется. Подол, конечно, еще застраивать, застраивать и застраивать. Штук 50 Рыбальских поместится легко. P.S. Жаль не показали интерьеры ст. метро Судостроительная.