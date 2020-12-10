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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5873587458755876

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 48
1. Зросли більш, як на 30%
40%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
21%
10
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:58

  zРадио написав:
  Рыба-сом написав:Может, потому что с 2008 года там доллар отрос лишь с 300 драмов до 513? Несмотря на войны, блокады и это вот всё 8)
https://tradingeconomics.com/armenia/currency


Я вообще, если честно, слабо понимаю, причем тут Армения. Как хороший пример? Так у нас совсем рядом Молдова - общего сильно больше. А что касается вот этого "экономика - хуже украинской" - увы, не эксперт в экономике Закавказья, поэтому почивай на этих лаврах, Максим, сам :mrgreen:

Я бегло посмотрел, что динамика ВВП там выше, размер ВВП на душу тоже выше, но если говоришь, что "хуже", я тебе поверю )

Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам. При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:09

  kingkongovets написав:Подольско-Воскресенский мост и его правобережные съезды
https://www.youtube.com/watch?v=eSVADUULUb8

про макса райончик в основном

Ждем когда мост и эстакады оживут. Надоело смотреть на пустой мост. Динамики хочется.
Подол, конечно, еще застраивать, застраивать и застраивать. Штук 50 Рыбальских поместится легко.
P.S. Жаль не показали интерьеры ст. метро Судостроительная.
airmax78
 
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  #<1 ... 5873587458755876
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