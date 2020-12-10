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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5874587558765877>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 48
1. Зросли більш, як на 30%
40%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
21%
10
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:58

  zРадио написав:
  Рыба-сом написав:Может, потому что с 2008 года там доллар отрос лишь с 300 драмов до 513? Несмотря на войны, блокады и это вот всё 8)
https://tradingeconomics.com/armenia/currency


Я вообще, если честно, слабо понимаю, причем тут Армения. Как хороший пример? Так у нас совсем рядом Молдова - общего сильно больше. А что касается вот этого "экономика - хуже украинской" - увы, не эксперт в экономике Закавказья, поэтому почивай на этих лаврах, Максим, сам :mrgreen:

Я бегло посмотрел, что динамика ВВП там выше, размер ВВП на душу тоже выше, но если говоришь, что "хуже", я тебе поверю )

Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам. При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:09

  kingkongovets написав:Подольско-Воскресенский мост и его правобережные съезды
https://www.youtube.com/watch?v=eSVADUULUb8

про макса райончик в основном

Ждем когда мост и эстакады оживут. Надоело смотреть на пустой мост. Динамики хочется.
Подол, конечно, еще застраивать, застраивать и застраивать. Штук 50 Рыбальских поместится легко.
P.S. Жаль не показали интерьеры ст. метро Судостроительная.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:35

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Подольско-Воскресенский мост и его правобережные съезды
https://www.youtube.com/watch?v=eSVADUULUb8

про макса райончик в основном

Ждем когда мост и эстакады оживут. Надоело смотреть на пустой мост. Динамики хочется.
Подол, конечно, еще застраивать, застраивать и застраивать. Штук 50 Рыбальских поместится легко.
P.S. Жаль не показали интерьеры ст. метро Судостроительная.

Мост оживет и остановится.
Двухполосный съезд на набержнорыбальскую станет, тк в заторе стоит Гаванский. Съезд на Валы станет. Основной мост пойдёт на пересечение межигорской и набережной, посмотрим как сообразят многоуровневую развязку. Но работа сделана огромная за последнее время.

Кстати, воины Русановских садов клали на мост, подумаешь какое-то там строительство городского значения. Несколько дней назад показывали в новостях, что блокируют свою улицу.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:19

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:Долярчик бере на піку цін (і то не точно), притім в розсрочку/іпотеку.

... і то не точно :wink: :mrgreen:

особисто тобі вже кілька разів писав,
що наразі маєш формувати резерви,
так як найближчі три роки будуть роками кризи і стагнації,
а ти збираєшся жити в кредит.
Дуже великі шанси лишитися не тільки без грошей та нерухомості, але і без трусів, не тільки тобі, а всій твоїй сім"ї.

Те, що я створив гілку про іпотеку - це ще нічого не означає!(особливо, коли реальної іпотеки під 10% - нема! )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5118839#p5118839
  greenozon написав:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:26

на хлопський розум про імпатеку

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5118839#p5118839
  greenozon написав:
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 11 гру, 2020 09:31, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:26

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Рыба-сом написав:Может, потому что с 2008 года там доллар отрос лишь с 300 драмов до 513? Несмотря на войны, блокады и это вот всё 8)
https://tradingeconomics.com/armenia/currency


Я вообще, если честно, слабо понимаю, причем тут Армения. Как хороший пример? Так у нас совсем рядом Молдова - общего сильно больше. А что касается вот этого "экономика - хуже украинской" - увы, не эксперт в экономике Закавказья, поэтому почивай на этих лаврах, Максим, сам :mrgreen:

Я бегло посмотрел, что динамика ВВП там выше, размер ВВП на душу тоже выше, но если говоришь, что "хуже", я тебе поверю )

Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам. При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный.

Ну если сравнивать по внешним признанкам, то Киев тут легко уделывает всякие Берлины и Парижы.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:41

У Алекса касетник стоит!)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:45

  hume написав:
  airmax78 написав:Ждем когда мост и эстакады оживут. Надоело смотреть на пустой мост. Динамики хочется.

Мост оживет и остановится.

Динамика городским властям не нужна. Будет так же, как с Шулявским: мы хотим съезд построить, но не дают сносить здание завода Большевик. А там -жители Русановских садов мешают. Договариваться надо на берегу, а не во время переправы. Но договариваться никто не собирался, так было задумано, можно очень долго пилить бюджеты-доказано мостом Кирпы.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:49

  kingkongovets написав:
  sequence написав: По итогу взяли двуху 62м2, но "квадратную", легко перепланировали в долбаную студию


двуху в студию? зачем?
в ванбедрум может быть?

большую прихожую объединили с кухней, две спальни оставили. Грохнув там диван, какбэ получили дополнительную суперкомнату, в комплекте с кухней. Такое можно назвать студией, хз?
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