Додано: Чет 10 гру, 2020 22:58

zРадио написав: Рыба-сом написав: Может, потому что с 2008 года там доллар отрос лишь с 300 драмов до 513? Несмотря на войны, блокады и это вот всё

https://tradingeconomics.com/armenia/currency Может, потому что с 2008 года там доллар отрос лишь с 300 драмов до 513? Несмотря на войны, блокады и это вот всё



Я вообще, если честно, слабо понимаю, причем тут Армения. Как хороший пример? Так у нас совсем рядом Молдова - общего сильно больше. А что касается вот этого "экономика - хуже украинской" - увы, не эксперт в экономике Закавказья, поэтому почивай на этих лаврах, Максим, сам



Я бегло посмотрел, что динамика ВВП там выше, размер ВВП на душу тоже выше, но если говоришь, что "хуже", я тебе поверю ) Я вообще, если честно, слабо понимаю, причем тут Армения. Как хороший пример? Так у нас совсем рядом Молдова - общего сильно больше. А что касается вот этого "экономика - хуже украинской" - увы, не эксперт в экономике Закавказья, поэтому почивай на этих лаврах, Максим, самЯ бегло посмотрел, что динамика ВВП там выше, размер ВВП на душу тоже выше, но если говоришь, что "хуже", я тебе поверю )

Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам. При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный.