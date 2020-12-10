|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 10 гру, 2020 22:58
zРадио написав:
Я вообще, если честно, слабо понимаю, причем тут Армения. Как хороший пример? Так у нас совсем рядом Молдова - общего сильно больше. А что касается вот этого "экономика - хуже украинской" - увы, не эксперт в экономике Закавказья, поэтому почивай на этих лаврах, Максим, сам
Я бегло посмотрел, что динамика ВВП там выше, размер ВВП на душу тоже выше, но если говоришь, что "хуже", я тебе поверю )
Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам. При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36833
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 890 раз.
- Подякували: 4409 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 гру, 2020 23:09
Ждем когда мост и эстакады оживут. Надоело смотреть на пустой мост. Динамики хочется.
Подол, конечно, еще застраивать, застраивать и застраивать. Штук 50 Рыбальских поместится легко.
P.S. Жаль не показали интерьеры ст. метро Судостроительная.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36833
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 890 раз.
- Подякували: 4409 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:35
airmax78 написав:
Ждем когда мост и эстакады оживут. Надоело смотреть на пустой мост. Динамики хочется.
Подол, конечно, еще застраивать, застраивать и застраивать. Штук 50 Рыбальских поместится легко.
P.S. Жаль не показали интерьеры ст. метро Судостроительная.
Мост оживет и остановится.
Двухполосный съезд на набержнорыбальскую станет, тк в заторе стоит Гаванский. Съезд на Валы станет. Основной мост пойдёт на пересечение межигорской и набережной, посмотрим как сообразят многоуровневую развязку. Но работа сделана огромная за последнее время.
Кстати, воины Русановских садов клали на мост, подумаешь какое-то там строительство городского значения. Несколько дней назад показывали в новостях, что блокируют свою улицу.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6938
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 1227 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:19
flyman написав: Долярчик написав: flyman написав:
Долярчик бере на піку цін (і то не точно
), притім в розсрочку/іпотеку
.
... і то не точно
особисто тобі вже кілька разів писав,
що наразі маєш формувати резерви,
так як найближчі три роки будуть роками кризи і стагнації,а ти збираєшся жити в кредит.
Дуже великі шанси лишитися не тільки без грошей та нерухомості, але і без трусів, не тільки тобі, а всій твоїй сім"ї.
Те, що я створив гілку про іпотеку - це ще нічого не означає!(особливо, коли реальної іпотеки під 10% - нема! )
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 9171
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:26
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22507
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:26
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 11 гру, 2020 09:31, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22507
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:26
airmax78 написав: zРадио написав:
Я вообще, если честно, слабо понимаю, причем тут Армения. Как хороший пример? Так у нас совсем рядом Молдова - общего сильно больше. А что касается вот этого "экономика - хуже украинской" - увы, не эксперт в экономике Закавказья, поэтому почивай на этих лаврах, Максим, сам
Я бегло посмотрел, что динамика ВВП там выше, размер ВВП на душу тоже выше, но если говоришь, что "хуже", я тебе поверю )
Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам.
При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный.
Ну если сравнивать по внешним признанкам, то Киев тут легко уделывает всякие Берлины и Парижы.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4193
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 711 раз.
- Подякували: 899 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:41
У Алекса касетник стоит!)
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6938
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 1227 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:45
hume написав: airmax78 написав:
Ждем когда мост и эстакады оживут. Надоело смотреть на пустой мост. Динамики хочется.
Мост оживет и остановится.
Динамика городским властям не нужна. Будет так же, как с Шулявским: мы хотим съезд построить, но не дают сносить здание завода Большевик. А там -жители Русановских садов мешают. Договариваться надо на берегу, а не во время переправы. Но договариваться никто не собирался, так было задумано, можно очень долго пилить бюджеты-доказано мостом Кирпы.
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11577
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 1149 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:49
kingkongovets написав: sequence написав:
По итогу взяли двуху 62м2, но "квадратную", легко перепланировали в долбаную студию
двуху в студию? зачем?
в ванбедрум может быть?
большую прихожую объединили с кухней, две спальни оставили. Грохнув там диван, какбэ получили дополнительную суперкомнату, в комплекте с кухней. Такое можно назвать студией, хз?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4271
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 914 раз.
- Подякували: 1111 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|