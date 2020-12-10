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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5874587558765877

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 48
1. Зросли більш, як на 30%
40%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
21%
10
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:51

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам. При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный.

Ну если сравнивать по внешним признанкам, то Киев тут легко уделывает всякие Берлины и Парижы.

Не уделывает. Оценивайте богатство развитых стран по инфраструктуре и внешнему виду домов, а не по припаркованным на тротуаре корытам.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:59

  airmax78 написав:[quote="
Не уделывает. Оценивайте богатство развитых стран по инфраструктуре и внешнему виду домов, а не по припаркованным на тротуаре корытам.

Нас по корытам, а развитые страны по виду домов?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:00

  airmax78 написав:..Оценивайте богатство развитых стран по инфраструктуре ..

вопрос с подвохом - что важнее (и актуальнее!)для города: пара "стеклянных" мостиков или пара станций метро?
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