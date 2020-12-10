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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:51
BIGor написав: airmax78 написав:
Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам.
При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный.
Ну если сравнивать по внешним признанкам, то Киев тут легко уделывает всякие Берлины и Парижы.
Не уделывает. Оценивайте богатство развитых стран по инфраструктуре и внешнему виду домов, а не по припаркованным на тротуаре корытам.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:59
airmax78 написав:
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Не уделывает. Оценивайте богатство развитых стран по инфраструктуре и внешнему виду домов, а не по припаркованным на тротуаре корытам.
Нас по корытам, а развитые страны по виду домов?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:00
airmax78 написав:
..Оценивайте богатство развитых стран по инфраструктуре ..
вопрос с подвохом - что важнее (и актуальнее!)для города: пара "стеклянных" мостиков или пара станций метро?
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