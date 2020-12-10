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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5876587758785879>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 49
1. Зросли більш, як на 30%
39%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
10
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Де ті новобудови під Києвом?
У новобудовах під Києвом люди живуть без газу та з холодними батареями.
https://nnovosti.info/stories/u_novobud ... 10142.html
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:14

  airmax78 написав:Не уделывает. Оценивайте богатство развитых стран по инфраструктуре и внешнему виду домов, а не по припаркованным на тротуаре корытам.


корыта - это как айфоны у пассажиров в электричке на бучу
ну или шоп налоги списать, взяв ку8 в лиз в цивилизованной стране, средство передвижения да и все, остальное - комплексы нищего детства, у нас многие их до старости побороть не могут, правда
хочешь прикола - возьми себе 911 на выхах отжигать, или шото типа того, но на каждый день рамный внедорожник с гбо - я хз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:22

  hume написав:
  airmax78 написав:[quote="
Не уделывает. Оценивайте богатство развитых стран по инфраструктуре и внешнему виду домов, а не по припаркованным на тротуаре корытам.

Нас по корытам, а развитые страны по виду домов?

Ну Ереван с Киевом можно именно так сравнивать. Потому что внешний вид домов и инфраструктура +/- похожие.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:24

  Kostia написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..Оценивайте богатство развитых стран по инфраструктуре ..

вопрос с подвохом - что важнее (и актуальнее!)для города: пара "стеклянных" мостиков или пара станций метро?

Для большинства (небогатых) - метро. Для меньшинства (богатых) и туристов - мостики

Так депопуляция же. Пассажиропоток в метро падает - Зрадио не даст соврать. А гулять людям на свежем воздухе где-то надо. Цель #1: удержать оставшихся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

От в зв"язку з цим - "Цель #1: удержать оставшихся." - мені цікаво - в Європі майже срізь уже більше 20 % населення - емігранти . У нас поки таких "перспектив" взагалі не видно . Але депопуляція все одно буде - і що ж далі ? Кілька мільйонників - і все ? Невеличке сільське населення ( по гектарів 500 на душу ) ... Якось слабо віриться . Щось буде дуже сильно мінятися - просто ми не розуміємо , що ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ок, тогда перефразирую вопрос - что лучше для развития города: два стеклянных мостика ИЛИ две станции метро?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:35

  Puente написав:От в зв"язку з цим - "Цель #1: удержать оставшихся." - мені цікаво - в Європі майже срізь уже більше 20 % населення - емігранти . У нас поки таких "перспектив" взагалі не видно . Але депопуляція все одно буде - і що ж далі ? Кілька мільйонників - і все ? Невеличке сільське населення ( по гектарів 500 на душу ) ... Якось слабо віриться . Щось буде дуже сильно мінятися - просто ми не розуміємо , що ...

Найближчі 2-3 роки не просто криза, а стагфляція світового масштабу.
ЯКщо є бачення так років на 5-7 наперед, як воно буде і є добра фінансова подушка, то можна і погратися в інвестора КРЖН.

На мою думку, зараз обласні центри на Західній Україні не погано себе відчувають і мають перспективи.

А бородатий Охріменко, до Львова і мільойнників добавив Вінницю, мовляв теж там буде все збс.

А от індустрія зачахатиме, як і міста, де вона колись процвітала.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:41

  sequence написав:Ок, тогда перефразирую вопрос - что лучше для развития города: два стеклянных мостика ИЛИ две станции метро?

На данном историческом этапе, мне кажется, два стеклянных мостика и 10 новых парков важнее.
Но ведь и 2 станции метро на подходе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:44

  airmax78 написав:
  sequence написав:Ок, тогда перефразирую вопрос - что лучше для развития города: два стеклянных мостика ИЛИ две станции метро?

На данном историческом этапе, мне кажется, два стеклянных мостика и 10 новых парков важнее.
Но ведь и 2 станции метро на подходе.

2 станції за 7 років (а може за 10), хароший мер, дайтє два
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 11 гру, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:44

  airmax78 написав:
  sequence написав:Ок, тогда перефразирую вопрос - что лучше для развития города: два стеклянных мостика ИЛИ две станции метро?

На данном историческом этапе, мне кажется, два стеклянных мостика и 10 новых парков важнее.
Но ведь и 2 станции метро на подходе.

К следующим выборам разве что будут на подходе.
А то пипл забыть успеет
antey1969
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