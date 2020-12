Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:14

корыта - это как айфоны у пассажиров в электричке на бучу

ну или шоп налоги списать, взяв ку8 в лиз в цивилизованной стране, средство передвижения да и все, остальное - комплексы нищего детства, у нас многие их до старости побороть не могут, правда

хочешь прикола - возьми себе 911 на выхах отжигать, или шото типа того, но на каждый день рамный внедорожник с гбо - я хз

