У новобудовах під Києвом люди живуть без газу та з холодними батареями.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Де ті новобудови під Києвом?
У новобудовах під Києвом люди живуть без газу та з холодними батареями.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:14
корыта - это как айфоны у пассажиров в электричке на бучу
ну или шоп налоги списать, взяв ку8 в лиз в цивилизованной стране, средство передвижения да и все, остальное - комплексы нищего детства, у нас многие их до старости побороть не могут, правда
хочешь прикола - возьми себе 911 на выхах отжигать, или шото типа того, но на каждый день рамный внедорожник с гбо - я хз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:22
Ну Ереван с Киевом можно именно так сравнивать. Потому что внешний вид домов и инфраструктура +/- похожие.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:24
Так депопуляция же. Пассажиропоток в метро падает - Зрадио не даст соврать. А гулять людям на свежем воздухе где-то надо. Цель #1: удержать оставшихся.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
От в зв"язку з цим - "Цель #1: удержать оставшихся." - мені цікаво - в Європі майже срізь уже більше 20 % населення - емігранти . У нас поки таких "перспектив" взагалі не видно . Але депопуляція все одно буде - і що ж далі ? Кілька мільйонників - і все ? Невеличке сільське населення ( по гектарів 500 на душу ) ... Якось слабо віриться . Щось буде дуже сильно мінятися - просто ми не розуміємо , що ...
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ок, тогда перефразирую вопрос - что лучше для развития города: два стеклянных мостика ИЛИ две станции метро?
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:35
Найближчі 2-3 роки не просто криза, а стагфляція світового масштабу.
ЯКщо є бачення так років на 5-7 наперед, як воно буде і є добра фінансова подушка, то можна і погратися в інвестора КРЖН.
На мою думку, зараз обласні центри на Західній Україні не погано себе відчувають і мають перспективи.
А бородатий Охріменко, до Львова і мільойнників добавив Вінницю, мовляв теж там буде все збс.
А от індустрія зачахатиме, як і міста, де вона колись процвітала.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:41
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:44
2 станції за 7 років (а може за 10), хароший мер, дайтє два
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 11 гру, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:44
К следующим выборам разве что будут на подходе.
А то пипл забыть успеет
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