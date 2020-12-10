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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5876587758785879

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 49
1. Зросли більш, як на 30%
39%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
10
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:46

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  sequence написав:Ок, тогда перефразирую вопрос - что лучше для развития города: два стеклянных мостика ИЛИ две станции метро?

На данном историческом этапе, мне кажется, два стеклянных мостика и 10 новых парков важнее.
Но ведь и 2 станции метро на подходе.

К следующим выборам разве что будут на подходе.
А то пипл забыть успеет

Обіцяю прописатися в Києві і проголосувати за Кличка, якщо до 2025 буде збудовано ст. Крейсера Аврори.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:51

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  sequence написав:Ок, тогда перефразирую вопрос - что лучше для развития города: два стеклянных мостика ИЛИ две станции метро?

На данном историческом этапе, мне кажется, два стеклянных мостика и 10 новых парков важнее.
Но ведь и 2 станции метро на подходе.

К следующим выборам разве что будут на подходе.
А то пипл забыть успеет

Посмотрим на демографию. Глупо строить новые станции метро, если пассажиропоток падает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Посмотрим на демографию. Глупо строить новые станции метро, если пассажиропоток падает.


не падает.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:53

  airmax78 написав:Посмотрим на демографию. Глупо строить новые станции метро, если пассажиропоток падает.

можна взагалі закрити "на карантин", досвід є
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:58

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Посмотрим на демографию. Глупо строить новые станции метро, если пассажиропоток падает.


не падает.

Зрадио писал что падает. Я его информации доверяю. Невозможно чтобы не падал: народ же массово на удаленку ушел + отток в пригород и на родину + люди очень боятся спускаться в метро с высунутым над маской носом - потому что она так не работает и есть риск заразиться, в отличие от маршрутки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:10

  airmax78 написав:
  sequence написав:Ок, тогда перефразирую вопрос - что лучше для развития города: два стеклянных мостика ИЛИ две станции метро?

На данном историческом этапе, мне кажется, два стеклянных мостика и 10 новых парков важнее.
Но ведь и 2 станции метро на подходе.

2 станции по одной линии за две каденции - так себе успех.
Мне нравятся объективные факторы улучшения города, все это видно и вопросов не вызывает: больше дорог отремонтированных, кое-где парки и "стекломостики". Вижу также и большие стройки, вроде развязки на Богатырской и Подольско-Воскресенский мост - но это всё завершение старых проектов. Ну так и бюджет города значительно вырос, из Киева в госбюджет меньше отчисляют лет 5.
Большие вопросы вызывают отсутствие новых глобальных мыслей: развитие метро, вторая окружная, хаотичная застройка, новые развязки и т.д. и т.п.
Многие подобные проекты, примерно на 9 ярдов был готов профинансировать Мировой Банк. Но долбаные чинуши, узнав, что расходы будут жестко контролироваться, положили болт - и теперь все на свои, но медленно и с откатингом.
так и живем
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Зато у покупателей авто всё "ок" в жизни с деньгами, но не с головой. Минимальная цена битка из Америки после ремонта-10 -12 куе. Значит хомячат они по 2 куе в месяц и бегут за битком.


я ни коим образом не хотел никого обидеть, имел ввиду успешный слой населения который и есть игроком на РН, а то что Вы написали это я называю "хаки", посмотрите какого класса те машины, это примерно как выкупить 1/3 квартиры у алкаша, потом выторговать еще 1/3 у нового соседа, а на оставшуюся 1/3 придумать еще что-то. и будет вам 3к квартира в кийове за 1млн. есть спрос который удовлетворяется целым пластом прокладок и делает процесс приобретения возможным, но это не означает что все поголовно в него лезут. И да я считаю что те битки покупают не особо парясь, никто на них не откладывает годами. А вот где народ берет деньги я затрудняюсь ответить, но как тут уже не раз замечали, парковки у нас не пустуют, и меньше чем за 500грн/день никто уже ничего делать Вам не будет.
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