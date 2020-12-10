Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:15

Serg-ik написав: Зато у покупателей авто всё "ок" в жизни с деньгами, но не с головой. Минимальная цена битка из Америки после ремонта-10 -12 куе. Значит хомячат они по 2 куе в месяц и бегут за битком. Зато у покупателей авто всё "ок" в жизни с деньгами, но не с головой. Минимальная цена битка из Америки после ремонта-10 -12 куе. Значит хомячат они по 2 куе в месяц и бегут за битком.

я ни коим образом не хотел никого обидеть, имел ввиду успешный слой населения который и есть игроком на РН, а то что Вы написали это я называю "хаки", посмотрите какого класса те машины, это примерно как выкупить 1/3 квартиры у алкаша, потом выторговать еще 1/3 у нового соседа, а на оставшуюся 1/3 придумать еще что-то. и будет вам 3к квартира в кийове за 1млн. есть спрос который удовлетворяется целым пластом прокладок и делает процесс приобретения возможным, но это не означает что все поголовно в него лезут. И да я считаю что те битки покупают не особо парясь, никто на них не откладывает годами. А вот где народ берет деньги я затрудняюсь ответить, но как тут уже не раз замечали, парковки у нас не пустуют, и меньше чем за 500грн/день никто уже ничего делать Вам не будет.