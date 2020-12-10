antey1969 написав:
К следующим выборам разве что будут на подходе.
А то пипл забыть успеет
Обіцяю прописатися в Києві і проголосувати за Кличка, якщо до 2025 буде збудовано ст. Крейсера Аврори.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:46
Обіцяю прописатися в Києві і проголосувати за Кличка, якщо до 2025 буде збудовано ст. Крейсера Аврори.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:51
Посмотрим на демографию. Глупо строить новые станции метро, если пассажиропоток падает.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не падает.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:53
можна взагалі закрити "на карантин", досвід є
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:58
Зрадио писал что падает. Я его информации доверяю. Невозможно чтобы не падал: народ же массово на удаленку ушел + отток в пригород и на родину + люди очень боятся спускаться в метро с высунутым над маской носом - потому что она так не работает и есть риск заразиться, в отличие от маршрутки.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:10
2 станции по одной линии за две каденции - так себе успех.
Мне нравятся объективные факторы улучшения города, все это видно и вопросов не вызывает: больше дорог отремонтированных, кое-где парки и "стекломостики". Вижу также и большие стройки, вроде развязки на Богатырской и Подольско-Воскресенский мост - но это всё завершение старых проектов. Ну так и бюджет города значительно вырос, из Киева в госбюджет меньше отчисляют лет 5.
Большие вопросы вызывают отсутствие новых глобальных мыслей: развитие метро, вторая окружная, хаотичная застройка, новые развязки и т.д. и т.п.
Многие подобные проекты, примерно на 9 ярдов был готов профинансировать Мировой Банк. Но долбаные чинуши, узнав, что расходы будут жестко контролироваться, положили болт - и теперь все на свои, но медленно и с откатингом.
так и живем
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я ни коим образом не хотел никого обидеть, имел ввиду успешный слой населения который и есть игроком на РН, а то что Вы написали это я называю "хаки", посмотрите какого класса те машины, это примерно как выкупить 1/3 квартиры у алкаша, потом выторговать еще 1/3 у нового соседа, а на оставшуюся 1/3 придумать еще что-то. и будет вам 3к квартира в кийове за 1млн. есть спрос который удовлетворяется целым пластом прокладок и делает процесс приобретения возможным, но это не означает что все поголовно в него лезут. И да я считаю что те битки покупают не особо парясь, никто на них не откладывает годами. А вот где народ берет деньги я затрудняюсь ответить, но как тут уже не раз замечали, парковки у нас не пустуют, и меньше чем за 500грн/день никто уже ничего делать Вам не будет.
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