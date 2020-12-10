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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5878587958805881>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 49
1. Зросли більш, як на 30%
39%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
10
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:17

  flyman написав:..
може томк, що гламурні кісо і фітоняшки ШРТ не використовують для переноса своїх тугих попок

вот это ты прямо половину утренней электрички с Троещины в город унизил, оскорбил и оклеветал. В том числе и некоторых моих коллег, у которых в жизни есть всё: тугая попка, айфоня и троэщынская прописка
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:18

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:[quote="
Не уделывает. Оценивайте богатство развитых стран по инфраструктуре и внешнему виду домов, а не по припаркованным на тротуаре корытам.

Нас по корытам, а развитые страны по виду домов?

Ну Ереван с Киевом можно именно так сравнивать. Потому что внешний вид домов и инфраструктура +/- похожие.

В любой стране есть точки "скопления благ". В экс-СССР и на Балканах - это столицы. Далее идёт простая математика: если в одной стране с бедным, но многочисленным населением (миллионов 40) с каждого снять по рупчику, то будет 40 млн рупчиков, а если в другой с богатым, но малочисленным (4 млн чел)
с каждого снять аж по 5 рупчиков, то всё равно выйдет всего 20 млн рупчиков.
В общем-то, это секрет богатства и процветания той же Москвы на фоне разрухи в российской глубинке.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:24

  Puente написав:От в зв"язку з цим - "Цель #1: удержать оставшихся." - мені цікаво - в Європі майже срізь уже більше 20 % населення - емігранти . У нас поки таких "перспектив" взагалі не видно . Але депопуляція все одно буде - і що ж далі ? Кілька мільйонників - і все ? Невеличке сільське населення ( по гектарів 500 на душу ) ... Якось слабо віриться . Щось буде дуже сильно мінятися - просто ми не розуміємо , що ...

Є різна Європа. В Болгарії, Хорватії, Румунії ніякого суттєвого компенсуючого заміщення населення іммігрантами немає.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:29

  Рыба-сом написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..Оценивайте богатство развитых стран по инфраструктуре ..

вопрос с подвохом - что важнее (и актуальнее!)для города: пара "стеклянных" мостиков или пара станций метро?

Кстати, интересный вопрос. В Праге все парки (ну кроме некоторых "дворцовых" а-ля Тройский) проще той же Наталки - обычные дорожки и лавки. Но ОТ один из лучших в мире.
Однако, если закопаться, "киевская" логика проясняется: условно, "большая стройка" в Наталке стоит как 10 новых троллейбусов (или сколько там, но явно не 100 и не 2). Однако, кто те 10 троллейбусов заметит, а отпарке можно трубадурить ещё пару лет.
В принципе, это следующий уровень "детских площадок от любимого депутата".
Так что с т.з. максимизации рейтинга на единицу вложенных средств, стратегия безусловно верная.
Объективно же, для постороннего наблюдателя, это выглядит как айфон в электричке на Бучу, о котором пишет Кингконговец.


от тока не надо ляля
и парки делаются и подвижной состав для от закупается - можете погуглить сколько троллейбусов, автобусов, низкопольных трамваев и вагонов метро было закуплено при ветале
ну а ремонтами и строительством мостов и дорог - это ж тоже инфраструктура есичо - никто вообще в таких объемах не занимался, а они находятся или находились в реально аварийном состоянии, бред сержика о том шо вначале надо было договориться с фондом держмайна, а только потом начинать демонтаж и строительство нового шулявского путепровода расскажите тем, на чьи машины с него упали куски бетона и тем, кто мог бы пострадать при его обрушении - и такая ситуация была и еще пока есть практически везде, зато бл станции метро открывались
тот же подольский мост, строящийся поистине китайскими темпами при наличии норм финансирования, жизненно необходим в первую очередь для того, шоп на него переключить потоки с патона и метро, которые тоже могут рухнуть в любой момент и это никуя не шутки
реконструкцию днепровских склонов (которую не стесняясь любят вписывать в стоимость велопешеходного моста), пейзажки, аллеи художников и владимирской горки надо было делать еще 20 лет назад, там все было очень печально, просто мало кто из критикующих там бывал и может оценить объем необходимых работ
да и капремонтов улиц и проспектов на моей памяти никогда в таких объемах и с таким качеством не было
так шо не надо нагнетать зраду, ок?
и еще - я далек от того шоп кого либо возводить в ранг святых и освобождать от критики, но все познается в сравннеии, а святые бывают только на иконах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:36

  sequence написав:
  flyman написав:..
може томк, що гламурні кісо і фітоняшки ШРТ не використовують для переноса своїх тугих попок

вот это ты прямо половину утренней электрички с Троещины в город унизил, оскорбил и оклеветал. В том числе и некоторых моих коллег, у которых в жизни есть всё: тугая попка, айфоня и троэщынская прописка

то було про бучанський ШРТ, якщо на Трою, то це все міняє, бо то Київ, а не іпеня іпенів, а це мінімум Х2 до всього: цін, зарплат, понтів...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:37

  sequence написав:Рыба-сом объективно, пока начальники не начнут жить как пересичный, его проблемы будут для него проблемой индейцев.
не будет у нас никакой Европы никогда.

Объективно, они нигде не живут как пэрэсични.
Тут проблема всё-таки глубже. У меня есть теория, что нынешний уровень управленческого мышления и средств не позволяет эффективно обеспечивать инфраструктуру городов-миллионников. В условной Виннице не нужны метро, многоуровневые развязки, новые мосты через Днепр, частного сектора больше от жилого фонда => нет проблемы с огромным количеством устаревших аварийных лифтов. И т.д. А это всё ОЧЕНЬ дорого.
Соответственно, там, если иметь даже слегка меньшие доходы городского бюджета на одного жителя чем в Киеве, можно обеспечить лучшее качество городской инфраструктуры. Это голая теория, конечно, но общая мысль, надеюсь, понятна.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Найближчі 2-3 роки не просто криза, а стагфляція світового масштабу.
ЯКщо є бачення так років на 5-7 наперед, як воно буде і є добра фінансова подушка, то можна і погратися в інвестора КРЖН.

На мою думку, зараз обласні центри на Західній Україні не погано себе відчувають і мають перспективи.

Стагфляция мирового масштаба ТАМ приведёт к удешевлению товара, потому что там высокая производительность труда. А у нас хоть в 3 раза зарплаты повышай, производительность останется та же, что приведёт к инфляции и девальвации. Потому застройщики медленнее строят и всё больше повышают ценник.
Почему ЗУ хорошо себя чувствует? Перечисление от заробитчан + туризм во Львов? Это может прекратиться. Мировой карантин быстро останавливает туризм.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:38

  sequence написав: Мне нравятся объективные факторы улучшения города, все это видно и вопросов не вызывает: больше дорог отремонтированных, кое-где парки и "стекломостики". Вижу также и большие стройки, вроде развязки на Богатырской и Подольско-Воскресенский мост - но это всё завершение старых проектов. Ну так и бюджет города значительно вырос, из Киева в госбюджет меньше отчисляют лет 5.


И сколько еще мы будем видеть эти стройки? :D И сколько бабла там уже украдено и сколько еще украдут? :mrgreen:
Хотя о чем это я, главное чтобы парки построили и площадки.
Интересно, если бы сейчас мэром была особь другого политического цвета, про тротуарный гололед была бы такая же почти тишина или стоял бы крик на разрыв :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и парки делаются и подвижной состав для от закупается - можете погуглить сколько троллейбусов, автобусов, низкопольных трамваев и вагонов метро было закуплено при ветале

Но вспоминают постоянно преимущественно парки, а не новые троллейбусы. Так в чём я не прав? 8)
В двух словах, моя мысль такова: Киеву пока что такие парки не по средствам (как айфон в электричке), но именно они делают наибольшую отдачу по рейтингу на единицу вложенных средств.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в П'ят 11 гру, 2020 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:40

  Рыба-сом написав:
  Puente написав:От в зв"язку з цим - "Цель #1: удержать оставшихся." - мені цікаво - в Європі майже срізь уже більше 20 % населення - емігранти . У нас поки таких "перспектив" взагалі не видно . Але депопуляція все одно буде - і що ж далі ? Кілька мільйонників - і все ? Невеличке сільське населення ( по гектарів 500 на душу ) ... Якось слабо віриться . Щось буде дуже сильно мінятися - просто ми не розуміємо , що ...

Є різна Європа. В Болгарії, Хорватії, Румунії ніякого суттєвого компенсуючого заміщення населення іммігрантами немає.

пару днів тому в спальнику Тернополя біля мого під"їзду було заміченно таксі, з якого вийшли 3 африканки, через деякий вони вже чекали на ліфт. Хз, яка мете візиту, може оглядали 3к для оренди (може покупки). Не думаю, що хто викликав дівчат по виклику.
Африка врятує український РН.
І по словам аірмакса, в Києві вже майже субтропічний клімат (пальми притрушені снігом).
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