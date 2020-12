Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:29

Кстати, интересный вопрос. В Праге все парки (ну кроме некоторых "дворцовых" а-ля Тройский) проще той же Наталки - обычные дорожки и лавки. Но ОТ один из лучших в мире.

Однако, если закопаться, "киевская" логика проясняется: условно, "большая стройка" в Наталке стоит как 10 новых троллейбусов (или сколько там, но явно не 100 и не 2). Однако, кто те 10 троллейбусов заметит, а отпарке можно трубадурить ещё пару лет.

В принципе, это следующий уровень "детских площадок от любимого депутата".

Так что с т.з. максимизации рейтинга на единицу вложенных средств, стратегия безусловно верная.

от тока не надо ляля

и парки делаются и подвижной состав для от закупается - можете погуглить сколько троллейбусов, автобусов, низкопольных трамваев и вагонов метро было закуплено при ветале

ну а ремонтами и строительством мостов и дорог - это ж тоже инфраструктура есичо - никто вообще в таких объемах не занимался, а они находятся или находились в реально аварийном состоянии, бред сержика о том шо вначале надо было договориться с фондом держмайна, а только потом начинать демонтаж и строительство нового шулявского путепровода расскажите тем, на чьи машины с него упали куски бетона и тем, кто мог бы пострадать при его обрушении - и такая ситуация была и еще пока есть практически везде, зато бл станции метро открывались

тот же подольский мост, строящийся поистине китайскими темпами при наличии норм финансирования, жизненно необходим в первую очередь для того, шоп на него переключить потоки с патона и метро, которые тоже могут рухнуть в любой момент и это никуя не шутки

реконструкцию днепровских склонов (которую не стесняясь любят вписывать в стоимость велопешеходного моста), пейзажки, аллеи художников и владимирской горки надо было делать еще 20 лет назад, там все было очень печально, просто мало кто из критикующих там бывал и может оценить объем необходимых работ

да и капремонтов улиц и проспектов на моей памяти никогда в таких объемах и с таким качеством не было

так шо не надо нагнетать зраду, ок?

