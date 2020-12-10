вот это ты прямо половину утренней электрички с Троещины в город унизил, оскорбил и оклеветал. В том числе и некоторых моих коллег, у которых в жизни есть всё: тугая попка, айфоня и троэщынская прописка
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:17
вот это ты прямо половину утренней электрички с Троещины в город унизил, оскорбил и оклеветал. В том числе и некоторых моих коллег, у которых в жизни есть всё: тугая попка, айфоня и троэщынская прописка
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:18
В любой стране есть точки "скопления благ". В экс-СССР и на Балканах - это столицы. Далее идёт простая математика: если в одной стране с бедным, но многочисленным населением (миллионов 40) с каждого снять по рупчику, то будет 40 млн рупчиков, а если в другой с богатым, но малочисленным (4 млн чел)
с каждого снять аж по 5 рупчиков, то всё равно выйдет всего 20 млн рупчиков.
В общем-то, это секрет богатства и процветания той же Москвы на фоне разрухи в российской глубинке.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:24
Є різна Європа. В Болгарії, Хорватії, Румунії ніякого суттєвого компенсуючого заміщення населення іммігрантами немає.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:29
от тока не надо ляля
и парки делаются и подвижной состав для от закупается - можете погуглить сколько троллейбусов, автобусов, низкопольных трамваев и вагонов метро было закуплено при ветале
ну а ремонтами и строительством мостов и дорог - это ж тоже инфраструктура есичо - никто вообще в таких объемах не занимался, а они находятся или находились в реально аварийном состоянии, бред сержика о том шо вначале надо было договориться с фондом держмайна, а только потом начинать демонтаж и строительство нового шулявского путепровода расскажите тем, на чьи машины с него упали куски бетона и тем, кто мог бы пострадать при его обрушении - и такая ситуация была и еще пока есть практически везде, зато бл станции метро открывались
тот же подольский мост, строящийся поистине китайскими темпами при наличии норм финансирования, жизненно необходим в первую очередь для того, шоп на него переключить потоки с патона и метро, которые тоже могут рухнуть в любой момент и это никуя не шутки
реконструкцию днепровских склонов (которую не стесняясь любят вписывать в стоимость велопешеходного моста), пейзажки, аллеи художников и владимирской горки надо было делать еще 20 лет назад, там все было очень печально, просто мало кто из критикующих там бывал и может оценить объем необходимых работ
да и капремонтов улиц и проспектов на моей памяти никогда в таких объемах и с таким качеством не было
так шо не надо нагнетать зраду, ок?
и еще - я далек от того шоп кого либо возводить в ранг святых и освобождать от критики, но все познается в сравннеии, а святые бывают только на иконах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:36
то було про бучанський ШРТ, якщо на Трою, то це все міняє, бо то Київ, а не іпеня іпенів, а це мінімум Х2 до всього: цін, зарплат, понтів...
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:37
Объективно, они нигде не живут как пэрэсични.
Тут проблема всё-таки глубже. У меня есть теория, что нынешний уровень управленческого мышления и средств не позволяет эффективно обеспечивать инфраструктуру городов-миллионников. В условной Виннице не нужны метро, многоуровневые развязки, новые мосты через Днепр, частного сектора больше от жилого фонда => нет проблемы с огромным количеством устаревших аварийных лифтов. И т.д. А это всё ОЧЕНЬ дорого.
Соответственно, там, если иметь даже слегка меньшие доходы городского бюджета на одного жителя чем в Киеве, можно обеспечить лучшее качество городской инфраструктуры. Это голая теория, конечно, но общая мысль, надеюсь, понятна.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Стагфляция мирового масштаба ТАМ приведёт к удешевлению товара, потому что там высокая производительность труда. А у нас хоть в 3 раза зарплаты повышай, производительность останется та же, что приведёт к инфляции и девальвации. Потому застройщики медленнее строят и всё больше повышают ценник.
Почему ЗУ хорошо себя чувствует? Перечисление от заробитчан + туризм во Львов? Это может прекратиться. Мировой карантин быстро останавливает туризм.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:38
И сколько еще мы будем видеть эти стройки? И сколько бабла там уже украдено и сколько еще украдут?
Хотя о чем это я, главное чтобы парки построили и площадки.
Интересно, если бы сейчас мэром была особь другого политического цвета, про тротуарный гололед была бы такая же почти тишина или стоял бы крик на разрыв
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Но вспоминают постоянно преимущественно парки, а не новые троллейбусы. Так в чём я не прав?
В двух словах, моя мысль такова: Киеву пока что такие парки не по средствам (как айфон в электричке), но именно они делают наибольшую отдачу по рейтингу на единицу вложенных средств.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в П'ят 11 гру, 2020 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:40
пару днів тому в спальнику Тернополя біля мого під"їзду було заміченно таксі, з якого вийшли 3 африканки, через деякий вони вже чекали на ліфт. Хз, яка мете візиту, може оглядали 3к для оренди (може покупки). Не думаю, що хто викликав дівчат по виклику.
Африка врятує український РН.
І по словам аірмакса, в Києві вже майже субтропічний клімат (пальми притрушені снігом).
https://fi202x.blogspot.com/
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