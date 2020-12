Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:45

Рыба-сом написав: kingkongovets написав: и парки делаются и подвижной состав для от закупается - можете погуглить сколько троллейбусов, автобусов, низкопольных трамваев и вагонов метро было закуплено при ветале

Но вспоминают постоянно преимущественно парки, а не новые троллейбусы. Так в чём я не прав?



в выводах своих неправы, как я уже написал выше, просто парки это то шо действительно больше всего впечатляет, а вот операция по демонтажу и постройке на крайне ограниченном участке земли с непрекращающимся вокруг него траффиком шулявского путепровода за 10 месяцев - это бл зрада, потому шо обывателю сложно оценить ее сложность

и так во всем

про то сколько было вылито говна по поводу стеклянного моста лень и говорить - и построить мол не успеют, и проект якобы украден, и денег отмыли, и скоро он рассыпется, и склоны уничтожили, и деревья на них вырубили, и не нужен он вообще никому и шо тока не несли - а я еще когда его строили говорил шо через полгода у каждого такого критикана будет селфи на этом мосту

в выводах своих неправы, как я уже написал выше, просто парки это то шо действительно больше всего впечатляет, а вот операция по демонтажу и постройке на крайне ограниченном участке земли с непрекращающимся вокруг него траффиком шулявского путепровода за 10 месяцев - это бл зрада, потому шо обывателю сложно оценить ее сложность

и так во всем

про то сколько было вылито говна по поводу стеклянного моста лень и говорить - и построить мол не успеют, и проект якобы украден, и денег отмыли, и скоро он рассыпется, и склоны уничтожили, и деревья на них вырубили, и не нужен он вообще никому и шо тока не несли - а я еще когда его строили говорил шо через полгода у каждого такого критикана будет селфи на этом мосту

так и вышло в итоге и там всегда полно людей, но за свои говнонабросы никто и не подумал извиняться

