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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:45
Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
и парки делаются и подвижной состав для от закупается - можете погуглить сколько троллейбусов, автобусов, низкопольных трамваев и вагонов метро было закуплено при ветале
Но вспоминают постоянно преимущественно парки, а не новые троллейбусы. Так в чём я не прав?
в выводах своих неправы, как я уже написал выше, просто парки это то шо действительно больше всего впечатляет, а вот операция по демонтажу и постройке на крайне ограниченном участке земли с непрекращающимся вокруг него траффиком шулявского путепровода за 10 месяцев - это бл зрада, потому шо обывателю сложно оценить ее сложность
и так во всем
про то сколько было вылито говна по поводу стеклянного моста лень и говорить - и построить мол не успеют, и проект якобы украден, и денег отмыли, и скоро он рассыпется, и склоны уничтожили, и деревья на них вырубили, и не нужен он вообще никому и шо тока не несли - а я еще когда его строили говорил шо через полгода у каждого такого критикана будет селфи на этом мосту
так и вышло в итоге и там всегда полно людей, но за свои говнонабросы никто и не подумал извиняться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:48
vano80 написав:
И сколько бабла там уже украдено и сколько еще украдут?
ну и сколько? вас в детстве не учили шо за свои слова и предъявы нужно отвечать? так сколько украли?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:54
Serg-ik написав: flyman написав:
Найближчі 2-3 роки не просто криза, а стагфляція світового масштабу.
ЯКщо є бачення так років на 5-7 наперед, як воно буде і є добра фінансова подушка, то можна і погратися в інвестора КРЖН.
На мою думку, зараз обласні центри на Західній Україні не погано себе відчувають і мають перспективи.
Стагфляция мирового масштаба ТАМ приведёт к удешевлению товара, потому что там высокая производительность труда. А у нас хоть в 3 раза зарплаты повышай, производительность останется та же, что приведёт к инфляции и девальвации. Потому застройщики медленнее строят и всё больше повышают ценник.
Почему ЗУ хорошо себя чувствует? Перечисление от заробитчан + туризм во Львов? Это может прекратиться. Мировой карантин быстро останавливает туризм.
Туризм зупинить, але не заробітчан.
Знайома сидить в Польщі, поки що ресторан на карантині, де працювала, то ходить на прибирання. На життя вистачає (оренда кавалірки, харч, проїзд).
Сестра з дітьми в Польщі. Який час теж сиділа дома, але роботодавець платив спарвно з.п. Недавно вийшла працювати, так як дали дозвіл склепам працювати.
Про продуктивність праці можна багато говорити, але на роботозивоному виробництві вона одна, а в парихмахерській інша (не думаю що в США буде відрізнятися в рази, а скоріше за все буде та сама).
ВВП це не тільки в-во продукту, а й послуг, і різниця експор-імпорт
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:57
sequence написав:
Ок, тогда перефразирую вопрос - что лучше для развития города: два стеклянных мостика ИЛИ две станции метро?
Для развития города строится мост, который не стеклянный.
А вот станции которые тянут на виноградарь к новым человейникам не очень то и важны. Как по мне важнее Вокзальная и пару станций к Жулянам в первую очередь.
Можно было бы закинуть предъяв боксёру если бы Подольско Воскресенский мост стоял в состоянии 2014 года.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:59
flyman написав:
2 станції за 7 років (а може за 10), хароший мер, дайтє два
Что там по Тернополю? Новые трамвайные пути протянули?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:00
hume написав: sequence написав:
Ок, тогда перефразирую вопрос - что лучше для развития города: два стеклянных мостика ИЛИ две станции метро?
Для развития города строится мост, который не стеклянный.
А вот станции которые тянут на виноградарь к новым человейникам не очень то и важны. Как по мне важнее Вокзальная и пару станций к Жулянам в первую очередь.
Можно было бы закинуть предъяв боксёру если бы Подольско Воскресенский мост стоял в состоянии 2014 года.
кстати подольский мост (он именно подольский, двойные названия бывают только у линий метро) - это и есть метро, об этом почему то мало кто говорит, но технически от рыбальского до озера радунка, под которое метро нырнет в туннель, линия практически построена
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:01
kingkongovets написав: Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
и парки делаются и подвижной состав для от закупается - можете погуглить сколько троллейбусов, автобусов, низкопольных трамваев и вагонов метро было закуплено при ветале
Но вспоминают постоянно преимущественно парки, а не новые троллейбусы. Так в чём я не прав?
в выводах своих неправы, как я уже написал выше, просто парки это то шо действительно больше всего впечатляет, а вот операция по демонтажу и постройке на крайне ограниченном участке земли с непрекращающимся вокруг него траффиком шулявского путепровода за 10 месяцев - это бл зрада, потому шо обывателю сложно оценить ее сложность
и так во всем
про то сколько было вылито говна по поводу стеклянного моста лень и говорить - и построить мол не успеют, и проект якобы украден, и денег отмыли, и скоро он рассыпется, и склоны уничтожили, и деревья на них вырубили, и не нужен он вообще никому и шо тока не несли - а я еще когда его строили говорил шо через полгода у каждого такого критикана будет селфи на этом мосту
так и вышло в итоге и там всегда полно людей, но за свои говнонабросы никто и не подумал извиняться
Тот, кто что-то делает в этой стране - уже виноват. А если еще и делает лучше, чем в Праге - то виноват вдвойне. Это же из той же оперы, что Свинарчуки и деньги на крови. До этого 24 года было все збс - никаких денег на крови - просто тихо пилили остатки. Так же и в Киеве: пока тихо допиливали землю и никого не раздражали новыми парками и стеклянными мостами - все было ОК. А тут, ты посмотри, у людей метра на Трою нет, а он парки в порядок приводит!
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:01
kingkongovets написав: Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
и парки делаются и подвижной состав для от закупается - можете погуглить сколько троллейбусов, автобусов, низкопольных трамваев и вагонов метро было закуплено при ветале
Но вспоминают постоянно преимущественно парки, а не новые троллейбусы. Так в чём я не прав?
в выводах своих неправы, как я уже написал выше, просто парки это то шо действительно больше всего впечатляет, а вот операция по демонтажу и постройке на крайне ограниченном участке земли с непрекращающимся вокруг него траффиком шулявского путепровода за 10 месяцев - это бл зрада, потому шо обывателю сложно оценить ее сложность
и так во всем
про то сколько было вылито говна по поводу стеклянного моста лень и говорить - и построить мол не успеют, и проект якобы украден, и денег отмыли, и скоро он рассыпется, и склоны уничтожили, и деревья на них вырубили, и не нужен он вообще никому и шо тока не несли - а я еще когда его строили говорил шо через полгода у каждого такого критикана будет селфи на этом мосту
так и вышло в итоге и там всегда полно людей, но за свои говнонабросы никто и не подумал извиняться
Я, наверное, немного путанно свои мысли излагаю.
Вопрос был такой: почему строят стеклянный мост, парки, если с транспортом проблемы и т.д. Ну, объективно это вроде действительно выглядит как айфон в электричке на Бучу.
Но почему принимаются именно такие решения? Кингконговец или ещё кто пролоббировал? Вряд ли.
"Хотят украсть на стройке" - ну так можно воровать и на строительстве дорог, мостов.
Как мне кажется, причина в том, что обновление дорог, шулявский мост, новые троллейбусы в энном количестве обыватель если и замечает, то по принципу "ну так и должно быть, это ж их работа". То есть, чисто психологически, отремонтированное что-то (мост, дорога) не воспринимается как достижение, таким считается лишь создание нового: открытие станции метро, нового моста, новой дороги, нового парка.
Поэтому для следующих выборов власть (хорошая она или плохая) просто вынуждена создавать такие "медийные прорывы", т.к. "рутина" малозаметна.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:04
airmax78 написав:
пока тихо допиливали землю и никого не раздражали новыми парками и стеклянными мостами - все было ОК. А тут, ты посмотри, у людей метра на Трою нет, а он парки в порядок приводит!
вово - а еще у меня во дворе на борщаге ямы во дворе и крыша течет, нах мне этот мост? кличко сделай крышу!!!
и попробуй им объяснить шо крыша - это их личная собственность бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:05
Рыба-сом написав: sequence написав: airmax78 написав:
..Оценивайте богатство развитых стран по инфраструктуре ..
вопрос с подвохом - что важнее (и актуальнее!)для города: пара "стеклянных" мостиков или пара станций метро?
Кстати, интересный вопрос. В Праге все парки (ну кроме некоторых "дворцовых" а-ля Тройский) проще той же Наталки - обычные дорожки и лавки. Но ОТ один из лучших в мире.
Однако, если закопаться, "киевская" логика проясняется: условно, "большая стройка" в Наталке стоит как 10 новых троллейбусов (или сколько там, но явно не 100 и не 2). Однако, кто те 10 троллейбусов заметит, а отпарке можно трубадурить ещё пару лет.
В принципе, это следующий уровень "детских площадок от любимого депутата".
Так что с т.з. максимизации рейтинга на единицу вложенных средств, стратегия безусловно верная.
Объективно же, для постороннего наблюдателя, это выглядит как айфон в электричке на Бучу, о котором пишет Кингконговец.
Может у нас комплекс нищебродства. Заправки у нас на уровнем выше, парки уровнем выше, супермаркеты уровнем выше, и трц тоже выше уровнем. А вот транспорт намного хуже, возможно руководствуясь тем, что общественный транспорт -это лоховозы.
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