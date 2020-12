Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:47

UA написав: kingkongovets написав: Решение строить левобережную часть метро подземной, ставит жирный и окончательный крест на на всем проекта метро на Троещину.

Прокладка метро по Бальзака (на месте трамвая) стоит в 50 раз дешевле, и по срокам реализации примерно на столько же быстрее, чем под землей по Маяковского.

Схема метро на Троещину, выложенная перед выборами намекает, что строится оно в принципе не будет. Потому можно нарисовать что угодно.

Не удивлюсь, если заинтересованные лица уже оплатили стоимость проектирования этого не научно фантастического решения. Решение строить левобережную часть метро подземной, ставит жирный и окончательный крест на на всем проекта метро на Троещину.Прокладка метро по Бальзака (на месте трамвая) стоит в 50 раз дешевле, и по срокам реализации примерно на столько же быстрее, чем под землей по Маяковского.Схема метро на Троещину, выложенная перед выборами намекает, что строится оно в принципе не будет. Потому можно нарисовать что угодно.Не удивлюсь, если заинтересованные лица уже оплатили стоимость проектирования этого не научно фантастического решения.



я бы не был бы настолько категоричен, но там очень серьезный клубок конфликтов интересов застройщиков и споров заангажированных ими "транспортных экспертов" типа "инженера" петрука и прочих

лично я за метро+трамвай+городская электричка, например

причем этот конфликт интересов начинается с подола и заканчивается быковнянским лесом, через который эта транспортная артерия должна будет выйти на броварское шоссе

в эту же кассу и все "активисты" на правом и левом берегах, протестующие против постройки моста, запроектированного еще до постройки их собственных домов и хитросделанные жильцы русановских садов и жители трои и многие другие

по поводу трассировки метро именно по трое тоже лес копий был сломан, но метро в итоге построено конечно будет, лет через 20

я имею в виду всю линию от жулян на трою я бы не был бы настолько категоричен, но там очень серьезный клубок конфликтов интересов застройщиков и споров заангажированных ими "транспортных экспертов" типа "инженера" петрука и прочихлично я за метро+трамвай+городская электричка, напримерпричем этот конфликт интересов начинается с подола и заканчивается быковнянским лесом, через который эта транспортная артерия должна будет выйти на броварское шоссев эту же кассу и все "активисты" на правом и левом берегах, протестующие против постройки моста, запроектированного еще до постройки их собственных домов и хитросделанные жильцы русановских садов и жители трои и многие другиепо поводу трассировки метро именно по трое тоже лес копий был сломан, но метро в итоге построено конечно будет, лет через 20я имею в виду всю линию от жулян на трою

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.