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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 588258835884588558865887>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 49
1. Зросли більш, як на 30%
39%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
10
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:38

  Рыба-сом написав:Я никого сейчас не обвиняю. Просто возник вопрос и я пытаюсь разобраться в логике принятия решений.
Максимально лояльно к Кличко: мне кажется, что избиратель особо бы не оценил "альтернативные трамваи", поэтому киевская власть вынуждена идти у него на поводу и выдавать ещё "марафет" в виде парков и т.д.


Осмелюсь напомнить, что боксера выбрало 17 процентов избирателей города.
370 тыщ в этом году, 350 тыщ в 15.
Динамика впечатляет :mrgreen:
Позиция - ну пусть воруют, зато что то делают, не нова.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а мне кажется, что нужно планирование на десятилетия вперед, а не жить тока от ремонта одного путепровода до другого. План, в котором все с запасом учтено - от дорог, до очистных и электроснабжения.
также мне кажется, что это не уровень Кличка - от утверждения до финансирования, это скорее забота какого-то министерства, назовем его мининфраструктуры.
и тут наступает тупик. Денег и желания нет не то чтобы построить, но чтобы разработать проект. пичалька.
вспомнились китайцы, что вот-вот то ли метро, то ли окружную построят.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:40

  kingkongovets написав:кстати подольский мост (он именно подольский, двойные названия бывают только у линий метро) - это и есть метро, об этом почему то мало кто говорит, но технически от рыбальского до озера радунка, под которое метро нырнет в туннель, линия практически построена

Решение строить левобережную часть метро подземной, ставит жирный и окончательный крест на на всем проекта метро на Троещину.
Прокладка метро по Бальзака (на месте трамвая) стоит в 50 раз дешевле, и по срокам реализации примерно на столько же быстрее, чем под землей по Маяковского.
Схема метро на Троещину, выложенная перед выборами намекает, что строится оно в принципе не будет. Потому можно нарисовать что угодно.
Не удивлюсь, если заинтересованные лица уже оплатили стоимость проектирования этого не научно фантастического решения.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:40

  sequence написав:а мне кажется, что нужно планирование на десятилетия вперед, а не жить тока от ремонта одного путепровода до другого. План, в котором все с запасом учтено - от дорог, до очистных и электроснабжения.
также мне кажется, что это не уровень Кличка - от утверждения до финансирования, это скорее забота какого-то министерства, назовем его мининфраструктуры.
и тут наступает тупик. Денег и желания нет не то чтобы построить, но чтобы разработать проект. пичалька.
вспомнились китайцы, что вот-вот то ли метро, то ли окружную построят.

Мне кажется, на это просто банально нет денег. Это всё очень дорого.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:43

  kingkongovets написав:
  vano80 написав:
  kingkongovets написав:
блаблабла)
что не понятно в вопросе "сколько именно украли?"
жду ответа


Жди. Ты прекрасно понимаешь, что в таких делах никто подписи в расписках "получил за содействие" не ставит.
Как раздувается бюджет хоть на шулявке хоть на окружной-богатырской ты прекрасно знаешь.


мы уже на ты? ок
так и запишем - хамоватый пистопол, не умеющий отвечать за свои слова
в нормальном обществе после таких залетов тебе бы рот открыть больше не позволили
в любом случае после этого весь твой пистешь и набросы - мимо
ответов ты не достоин


На "ты" мы с тех пор как инет появился.
https://my-obolon.kiev.ua/novosti/policziya-rassleduet-millionnyie-xishheniya-pri-stroitelstve-okruzhnoj-dorogi-na-minskom-massive.html
Больше ярда за 2 км дороги? Бывает. :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:43

  Рыба-сом написав:..
Мне кажется, на это просто банально нет денег. Это всё очень дорого.

сначала надо желание. Потом искать возможности. Нет желания.
Вчера, когда мне рассказали, как мы прое..ли 9 ярдов от Мирового Банка, я понял, что таки "NO FATE"
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:47

  UA написав:
  kingkongovets написав:Решение строить левобережную часть метро подземной, ставит жирный и окончательный крест на на всем проекта метро на Троещину.
Прокладка метро по Бальзака (на месте трамвая) стоит в 50 раз дешевле, и по срокам реализации примерно на столько же быстрее, чем под землей по Маяковского.
Схема метро на Троещину, выложенная перед выборами намекает, что строится оно в принципе не будет. Потому можно нарисовать что угодно.
Не удивлюсь, если заинтересованные лица уже оплатили стоимость проектирования этого не научно фантастического решения.


я бы не был бы настолько категоричен, но там очень серьезный клубок конфликтов интересов застройщиков и споров заангажированных ими "транспортных экспертов" типа "инженера" петрука и прочих
лично я за метро+трамвай+городская электричка, например
причем этот конфликт интересов начинается с подола и заканчивается быковнянским лесом, через который эта транспортная артерия должна будет выйти на броварское шоссе
в эту же кассу и все "активисты" на правом и левом берегах, протестующие против постройки моста, запроектированного еще до постройки их собственных домов и хитросделанные жильцы русановских садов и жители трои и многие другие
по поводу трассировки метро именно по трое тоже лес копий был сломан, но метро в итоге построено конечно будет, лет через 20 :mrgreen:
я имею в виду всю линию от жулян на трою
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:57

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:пока тихо допиливали землю и никого не раздражали новыми парками и стеклянными мостами - все было ОК. А тут, ты посмотри, у людей метра на Трою нет, а он парки в порядок приводит!


вово - а еще у меня во дворе на борщаге ямы во дворе и крыша течет, нах мне этот мост? кличко сделай крышу!!!
и попробуй им объяснить шо крыша - это их личная собственность бгг


В точку! Меня тут даже Эйр и Первый (при всей их прогрессивности) тролили, мол в частном доме я лично должен и за крышу и дорожки и за вот это всё переживать, а в человейнике на 25 этажей такой проблемы нет! Заплатил мол коммуналку и ниипёт.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эх...
https://bihus.info/u-klychka-rokamy-viddayut-milyardni-tendery-kompaniyam-z-kubla-smotryashhogo-za-mistom/

"Через півроку після появи “понятійки” між Столаром, Черновецьким та Івановим, у грудні 2018 року, Департамент містобудування КМДА видав містобудівні умови – документ, який дає старт забудовам в Києві, на одну з ділянок в межах цих 230 гектарів. Цікаво, що саме ця ділянка в “понятійці” значилася першою на черзі для виведення. Більше того, зазначена в МУО висотність майбутнього будівництва збігається з “побажанням” у “понятійці” – орієнтовно 9 поверхів."

Ну когда же, ну когда мы увидим чемоданы с деньгами и личные расписки взяточников :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:59

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:..
Мне кажется, на это просто банально нет денег. Это всё очень дорого.

сначала надо желание. Потом искать возможности. Нет желания.
Вчера, когда мне рассказали, как мы прое..ли 9 ярдов от Мирового Банка, я понял, что таки "NO FATE"


та канешна ж тока желание и все :mrgreen:
никакой подковерной возни, конфликтов интересов конкурирующих центров силы и столь порицаемого, но тем не менее столь же необходимого пиара :mrgreen:
просто не хотят, ага :mrgreen:
смешно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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