Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Рыба-сом написав:Я никого сейчас не обвиняю. Просто возник вопрос и я пытаюсь разобраться в логике принятия решений. Максимально лояльно к Кличко: мне кажется, что избиратель особо бы не оценил "альтернативные трамваи", поэтому киевская власть вынуждена идти у него на поводу и выдавать ещё "марафет" в виде парков и т.д.
Осмелюсь напомнить, что боксера выбрало 17 процентов избирателей города. 370 тыщ в этом году, 350 тыщ в 15. Динамика впечатляет Позиция - ну пусть воруют, зато что то делают, не нова.
а мне кажется, что нужно планирование на десятилетия вперед, а не жить тока от ремонта одного путепровода до другого. План, в котором все с запасом учтено - от дорог, до очистных и электроснабжения. также мне кажется, что это не уровень Кличка - от утверждения до финансирования, это скорее забота какого-то министерства, назовем его мининфраструктуры. и тут наступает тупик. Денег и желания нет не то чтобы построить, но чтобы разработать проект. пичалька. вспомнились китайцы, что вот-вот то ли метро, то ли окружную построят.
kingkongovets написав:кстати подольский мост (он именно подольский, двойные названия бывают только у линий метро) - это и есть метро, об этом почему то мало кто говорит, но технически от рыбальского до озера радунка, под которое метро нырнет в туннель, линия практически построена
Решение строить левобережную часть метро подземной, ставит жирный и окончательный крест на на всем проекта метро на Троещину. Прокладка метро по Бальзака (на месте трамвая) стоит в 50 раз дешевле, и по срокам реализации примерно на столько же быстрее, чем под землей по Маяковского. Схема метро на Троещину, выложенная перед выборами намекает, что строится оно в принципе не будет. Потому можно нарисовать что угодно. Не удивлюсь, если заинтересованные лица уже оплатили стоимость проектирования этого не научно фантастического решения.
sequence написав:а мне кажется, что нужно планирование на десятилетия вперед, а не жить тока от ремонта одного путепровода до другого. План, в котором все с запасом учтено - от дорог, до очистных и электроснабжения. также мне кажется, что это не уровень Кличка - от утверждения до финансирования, это скорее забота какого-то министерства, назовем его мининфраструктуры. и тут наступает тупик. Денег и желания нет не то чтобы построить, но чтобы разработать проект. пичалька. вспомнились китайцы, что вот-вот то ли метро, то ли окружную построят.
Мне кажется, на это просто банально нет денег. Это всё очень дорого.
kingkongovets написав: блаблабла) что не понятно в вопросе "сколько именно украли?" жду ответа
Жди. Ты прекрасно понимаешь, что в таких делах никто подписи в расписках "получил за содействие" не ставит. Как раздувается бюджет хоть на шулявке хоть на окружной-богатырской ты прекрасно знаешь.
мы уже на ты? ок так и запишем - хамоватый пистопол, не умеющий отвечать за свои слова в нормальном обществе после таких залетов тебе бы рот открыть больше не позволили в любом случае после этого весь твой пистешь и набросы - мимо ответов ты не достоин
kingkongovets написав:Решение строить левобережную часть метро подземной, ставит жирный и окончательный крест на на всем проекта метро на Троещину. Прокладка метро по Бальзака (на месте трамвая) стоит в 50 раз дешевле, и по срокам реализации примерно на столько же быстрее, чем под землей по Маяковского. Схема метро на Троещину, выложенная перед выборами намекает, что строится оно в принципе не будет. Потому можно нарисовать что угодно. Не удивлюсь, если заинтересованные лица уже оплатили стоимость проектирования этого не научно фантастического решения.
я бы не был бы настолько категоричен, но там очень серьезный клубок конфликтов интересов застройщиков и споров заангажированных ими "транспортных экспертов" типа "инженера" петрука и прочих лично я за метро+трамвай+городская электричка, например причем этот конфликт интересов начинается с подола и заканчивается быковнянским лесом, через который эта транспортная артерия должна будет выйти на броварское шоссе в эту же кассу и все "активисты" на правом и левом берегах, протестующие против постройки моста, запроектированного еще до постройки их собственных домов и хитросделанные жильцы русановских садов и жители трои и многие другие по поводу трассировки метро именно по трое тоже лес копий был сломан, но метро в итоге построено конечно будет, лет через 20 я имею в виду всю линию от жулян на трою
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:пока тихо допиливали землю и никого не раздражали новыми парками и стеклянными мостами - все было ОК. А тут, ты посмотри, у людей метра на Трою нет, а он парки в порядок приводит!
вово - а еще у меня во дворе на борщаге ямы во дворе и крыша течет, нах мне этот мост? кличко сделай крышу!!! и попробуй им объяснить шо крыша - это их личная собственность бгг
В точку! Меня тут даже Эйр и Первый (при всей их прогрессивности) тролили, мол в частном доме я лично должен и за крышу и дорожки и за вот это всё переживать, а в человейнике на 25 этажей такой проблемы нет! Заплатил мол коммуналку и ниипёт.
"Через півроку після появи “понятійки” між Столаром, Черновецьким та Івановим, у грудні 2018 року, Департамент містобудування КМДА видав містобудівні умови – документ, який дає старт забудовам в Києві, на одну з ділянок в межах цих 230 гектарів. Цікаво, що саме ця ділянка в “понятійці” значилася першою на черзі для виведення. Більше того, зазначена в МУО висотність майбутнього будівництва збігається з “побажанням” у “понятійці” – орієнтовно 9 поверхів."
Ну когда же, ну когда мы увидим чемоданы с деньгами и личные расписки взяточников