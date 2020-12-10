Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:02

airmax78 написав: Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам. При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный. Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам. При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный.

а отдельно по ипотеке - 14%

Мало ли, что тебе кажется. Мой коллега, директор по маркетингу, любит повторять фразу "ты - это не твой потребитель" каждый раз, когда какой-нибудь главбух раскрывает варежку о том, что пора поднимать ценники, потому что на отдыхе в Испании она встретила кучу украинцев, соривших деньгами.Ты не сможешь по своему окружению определить средний уровень жизни в стране. Та даже в Киеве. И я не смогу. Наиболее приближенными к реальности являются госстатовские показатели средней зарплаты и ВВП на душу. В Армении они тоже неточные (но наиболее точные), поэтому сопоставлять их можно и нужно.Конечно, Украина имеет "задатки" во много крат опережающие Армению. Но использует их так как использует. Насчет диверсификации - ты, походу, забыл, что с/х и металлургия - это 70% нашего экспорта?Об упавших банках можно долго спорить - сами упали, или им помогли. Предлагаю не флудить. Тем не менее, спустя 5 лет после банкопада, у нас средняя ставка кредитования населения - 34%,В 2006-2008 гг, напомню, ипотечное кредитование было не только валютным, но и гривневым. И ставки были ниже - фиксированные 9-12%. Прошло почти 15 лет. Чего еще ты ждешь?