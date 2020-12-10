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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 49
1. Зросли більш, як на 30%
39%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
10
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:00

Очень хочется, чтоб правоохранительные органы действовали как в рф в случае постройки общегородских объектов. Иначе вильнолюди залезут на голову.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:01

о, бигуса снова на ветку потащили, пздц
брежнева и рекламы б2б вам мало было
а куда дубинский делся с его мамой?
шо там по поводу кризиса нет? кто там щас пистит наши деньги?
говноеды такие говноеды бл
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:02

  airmax78 написав:Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам. При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный.


Мало ли, что тебе кажется. Мой коллега, директор по маркетингу, любит повторять фразу "ты - это не твой потребитель" каждый раз, когда какой-нибудь главбух раскрывает варежку о том, что пора поднимать ценники, потому что на отдыхе в Испании она встретила кучу украинцев, соривших деньгами.

Ты не сможешь по своему окружению определить средний уровень жизни в стране. Та даже в Киеве. И я не смогу. Наиболее приближенными к реальности являются госстатовские показатели средней зарплаты и ВВП на душу. В Армении они тоже неточные (но наиболее точные), поэтому сопоставлять их можно и нужно.

Конечно, Украина имеет "задатки" во много крат опережающие Армению. Но использует их так как использует. Насчет диверсификации - ты, походу, забыл, что с/х и металлургия - это 70% нашего экспорта?
https://bi.customs.gov.ua/trade/#/

Об упавших банках можно долго спорить - сами упали, или им помогли. Предлагаю не флудить. Тем не менее, спустя 5 лет после банкопада, у нас средняя ставка кредитования населения - 34%, а отдельно по ипотеке - 14%.

В 2006-2008 гг, напомню, ипотечное кредитование было не только валютным, но и гривневым. И ставки были ниже - фиксированные 9-12%. Прошло почти 15 лет. Чего еще ты ждешь?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:05

  kingkongovets написав:..
никакой подковерной возни, конфликтов интересов конкурирующих центров силы и столь порицаемого, но тем не менее столь же необходимого пиара :mrgreen:
просто не хотят, ага :mrgreen:
смешно

это называется кризис госуправления.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:05

  kingkongovets написав:вово - а еще у меня во дворе на борщаге ямы во дворе и крыша течет, нах мне этот мост? кличко сделай крышу!!!
и попробуй им объяснить шо крыша - это их личная собственность бгг

но ездят они на работу в центр, где посещают места арендаторов КК, тратя там деньги. А если они прикинут, что лучше не обязательные траты экономить на ремонт тухлой крыши...
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:08

Знову ви конговця роздраконили. Зараз він знову піде - і нічого буде читати про реальні справи в нерухомості.
Припиняйте.
vossmy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:08

  vano80 написав:...Осмелюсь напомнить, что боксера выбрало 17 процентов избирателей города.
370 тыщ в этом году, 350 тыщ в 15.
Динамика впечатляет :mrgreen:
Позиция - ну пусть воруют, зато что то делают, не нова.

сами были на выбучастке ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:09

  Рыба-сом написав:
  sequence написав:а мне кажется, что нужно планирование на десятилетия вперед, а не жить тока от ремонта одного путепровода до другого. План, в котором все с запасом учтено - от дорог, до очистных и электроснабжения.
также мне кажется, что это не уровень Кличка - от утверждения до финансирования, это скорее забота какого-то министерства, назовем его мининфраструктуры.
и тут наступает тупик. Денег и желания нет не то чтобы построить, но чтобы разработать проект. пичалька.
вспомнились китайцы, что вот-вот то ли метро, то ли окружную построят.

Мне кажется, на это просто банально нет денег. Это всё очень дорого.

В областных центрах на это деньги есть(на дороги, парки, фонтаны, общественный транспорт, утепление школ и детсадов), у Кличка - нет.
Какой бедный нищий Киев. Какие богатые Винница, Черкассы, Полтава.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:12

  sequence написав: это называется кризис госуправления.


не, это называется риал политик
вы же не думаете, шо лоббизм и коррупцию лишь в независимой Украине изобрели, правда?
это реалии, о которых мало задумывается пересичный вильнолюдь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:14

  Клаус написав:
  kingkongovets написав:вово - а еще у меня во дворе на борщаге ямы во дворе и крыша течет, нах мне этот мост? кличко сделай крышу!!!
и попробуй им объяснить шо крыша - это их личная собственность бгг

но ездят они на работу в центр, где посещают места арендаторов КК, тратя там деньги. А если они прикинут, что лучше не обязательные траты экономить на ремонт тухлой крыши...


тухлую крышу и все остальное они должны ремонтировать сами, для этого существует масса льготных муниципальных программ
вот только для этого нужно скооперироваться, создать осмд, принять совместное решение, подготовить доки и попасть в эти программы - а это для многих слишком сложно
проще ведь ничего не делать и голосовать за популистов, обещающих им шото дать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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