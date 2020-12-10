Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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о, бигуса снова на ветку потащили, пздц брежнева и рекламы б2б вам мало было а куда дубинский делся с его мамой? шо там по поводу кризиса нет? кто там щас пистит наши деньги? говноеды такие говноеды бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам. При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный.
Мало ли, что тебе кажется. Мой коллега, директор по маркетингу, любит повторять фразу "ты - это не твой потребитель" каждый раз, когда какой-нибудь главбух раскрывает варежку о том, что пора поднимать ценники, потому что на отдыхе в Испании она встретила кучу украинцев, соривших деньгами.
Ты не сможешь по своему окружению определить средний уровень жизни в стране. Та даже в Киеве. И я не смогу. Наиболее приближенными к реальности являются госстатовские показатели средней зарплаты и ВВП на душу. В Армении они тоже неточные (но наиболее точные), поэтому сопоставлять их можно и нужно.
Конечно, Украина имеет "задатки" во много крат опережающие Армению. Но использует их так как использует. Насчет диверсификации - ты, походу, забыл, что с/х и металлургия - это 70% нашего экспорта? https://bi.customs.gov.ua/trade/#/
Об упавших банках можно долго спорить - сами упали, или им помогли. Предлагаю не флудить. Тем не менее, спустя 5 лет после банкопада, у нас средняя ставка кредитования населения - 34%, а отдельно по ипотеке - 14%.
В 2006-2008 гг, напомню, ипотечное кредитование было не только валютным, но и гривневым. И ставки были ниже - фиксированные 9-12%. Прошло почти 15 лет. Чего еще ты ждешь?
vano80 написав:...Осмелюсь напомнить, что боксера выбрало 17 процентов избирателей города. 370 тыщ в этом году, 350 тыщ в 15. Динамика впечатляет Позиция - ну пусть воруют, зато что то делают, не нова.
sequence написав:а мне кажется, что нужно планирование на десятилетия вперед, а не жить тока от ремонта одного путепровода до другого. План, в котором все с запасом учтено - от дорог, до очистных и электроснабжения. также мне кажется, что это не уровень Кличка - от утверждения до финансирования, это скорее забота какого-то министерства, назовем его мининфраструктуры. и тут наступает тупик. Денег и желания нет не то чтобы построить, но чтобы разработать проект. пичалька. вспомнились китайцы, что вот-вот то ли метро, то ли окружную построят.
Мне кажется, на это просто банально нет денег. Это всё очень дорого.
В областных центрах на это деньги есть(на дороги, парки, фонтаны, общественный транспорт, утепление школ и детсадов), у Кличка - нет. Какой бедный нищий Киев. Какие богатые Винница, Черкассы, Полтава.
kingkongovets написав:вово - а еще у меня во дворе на борщаге ямы во дворе и крыша течет, нах мне этот мост? кличко сделай крышу!!! и попробуй им объяснить шо крыша - это их личная собственность бгг
но ездят они на работу в центр, где посещают места арендаторов КК, тратя там деньги. А если они прикинут, что лучше не обязательные траты экономить на ремонт тухлой крыши...
тухлую крышу и все остальное они должны ремонтировать сами, для этого существует масса льготных муниципальных программ вот только для этого нужно скооперироваться, создать осмд, принять совместное решение, подготовить доки и попасть в эти программы - а это для многих слишком сложно проще ведь ничего не делать и голосовать за популистов, обещающих им шото дать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.