Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:17

antey1969 написав: В областных центрах на это деньги есть(на дороги, парки, фонтаны, общественный транспорт, утепление школ и детсадов), у Кличка - нет.

Какой бедный нищий Киев. Какие богатые Винница, Черкассы, Полтава.



в облцентрах авторитаризм и нет стольких центров силы

а в киеве на лавирование между конкурентами уходит основной кпд

