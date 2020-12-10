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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5884588558865887>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 49
1. Зросли більш, як на 30%
39%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
10
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:17

  antey1969 написав:В областных центрах на это деньги есть(на дороги, парки, фонтаны, общественный транспорт, утепление школ и детсадов), у Кличка - нет.
Какой бедный нищий Киев. Какие богатые Винница, Черкассы, Полтава.


в облцентрах авторитаризм и нет стольких центров силы
а в киеве на лавирование между конкурентами уходит основной кпд
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:20

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:"Украли все" и "депилы - не туда тратят деньги" - идет красной линией в ваших постах. Типа вот "у нас" в Праге - вот где заботятся о людях по-настоящему. А в Киеве только деньги пилят и пыль в глаза пускают.

Давайте цитату про "украли всё". Если не найдёте, пожалуйста, больше не упоминайте меня всуе.

Капец. А креститься на вас можно?
"Украли все", можно сказать 10ю разными способами. Например так мягко, типо как само собой разумеющееся:
  Рыба-сом написав:"Хотят украсть на стройке" - ну так можно воровать и на строительстве дорог, мостов.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:20

  vossmy написав:Знову ви конговця роздраконили. Зараз він знову піде - і нічого буде читати про реальні справи в нерухомості.
Припиняйте.

що саме реального?
про піший центр вна Сєрімілі і ріст комерції там на перших і цокольних поверхах?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Посмотрим на демографию. Глупо строить новые станции метро, если пассажиропоток падает.

Глупо говорить глупости
посмотрите сколько городов меньше Киева по населению, но имеет метро, в том числе большее количество станций, чем в Киеве с его , как тут утверждаеют, 4 млн населения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:22

  Клаус написав:
  vano80 написав:...Осмелюсь напомнить, что боксера выбрало 17 процентов избирателей города.
370 тыщ в этом году, 350 тыщ в 15.
Динамика впечатляет :mrgreen:
Позиция - ну пусть воруют, зато что то делают, не нова.

сами были на выбучастке ?


Был. А тебя что то смущает? Не доверяешь цифрам?
Конг, я конечно понимаю, что ты человек много больше меня знающий. Вот и рассказал бы, как сейчас в городе взятки дают-берут. Расписки пишут? :mrgreen:
Ну или внутряк какой нибудь, типа откуда в фонд мэра-застройщика 50 лямов на флагшток поступило. И откуда бабло у мецената на строительство оболонского мостика. и что этот меценат за "бесплатный" получит.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:23

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Посмотрим на демографию. Глупо строить новые станции метро, если пассажиропоток падает.


не падает.

Зрадио писал что падает. Я его информации доверяю. Невозможно чтобы не падал: народ же массово на удаленку ушел + отток в пригород и на родину + люди очень боятся спускаться в метро с высунутым над маской носом - потому что она так не работает и есть риск заразиться, в отличие от маршрутки.


Это не я писал, а пресс-служба метрополитена. Не нужно мне верить - верь фактам. И сам не распускай слухи!

Пассажиропоток киевского метро за полгода упал на 40%
https://www.dsnews.ua/society/pasazhiro ... 020-406065

  Рыба-сом написав:Максимально лояльно к Кличко: мне кажется, что избиратель особо бы не оценил "альтернативные трамваи", поэтому киевская власть вынуждена идти у него на поводу и выдавать ещё "марафет" в виде парков и т.д.


Избиратель бы очень оценил чистку ливневок, потому как привык использовать в городе автомобиль, а не гондолу. Но с мая по август, видимо этот вопрос не такой очевидный - любой дождь сильнее мороси, и тупо плаваем :evil:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:24

  kingkongovets написав:
  Клаус написав:но ездят они на работу в центр, где посещают места арендаторов КК, тратя там деньги. А если они прикинут, что лучше не обязательные траты экономить на ремонт тухлой крыши...

тухлую крышу и все остальное они должны ремонтировать сами, для этого существует масса льготных муниципальных программ
вот только для этого нужно скооперироваться, создать осмд, принять совместное решение, подготовить доки и попасть в эти программы - а это для многих слишком сложно
проще ведь ничего не делать и голосовать за популистов, обещающих им шото дать

как ничего не делать ?! ты деньги ежемес платишь. в тарифе сдпт 9-10% занимает доля "ремонт дома".т.е. в течение года на ремонт выплачивается сумма больше месячной квартплаты.
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:24

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Посмотрим на демографию. Глупо строить новые станции метро, если пассажиропоток падает.

Глупо говорить глупости
посмотрите сколько городов меньше Киева по населению, но имеет метро, в том числе большее количество станций, чем в Киеве с его , как тут утверждаеют, 4 млн населения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2

Макс не любит метро, там нет модных МОПов.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:27

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Посмотрим на демографию. Глупо строить новые станции метро, если пассажиропоток падает.

Глупо говорить глупости
посмотрите сколько городов меньше Киева по населению, но имеет метро, в том числе большее количество станций, чем в Киеве с его , как тут утверждаеют, 4 млн населения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2

Как жаль что там в табличке нет колонки со стоимостью проезда и размером годовой прибыли/убытка компании-оператора. Кто-то ведь должен финансировать это глубоко убыточное мероприятие в Киеве. Кто, Серж? Какие будут предложения? Или поднимаем стоимость проезда до 28 грн. с 1.01.2021 и обнуляем льготы?
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 11 гру, 2020 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:30

  kingkongovets написав:
  antey1969 написав:В областных центрах на это деньги есть(на дороги, парки, фонтаны, общественный транспорт, утепление школ и детсадов), у Кличка - нет.
Какой бедный нищий Киев. Какие богатые Винница, Черкассы, Полтава.


в облцентрах авторитаризм и нет стольких центров силы
а в киеве на лавирование между конкурентами уходит основной кпд

Авторитаризм?
Местами империализм.
https://news24ua.com/groysman-imperator-vinnicy
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