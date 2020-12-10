Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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antey1969 написав:В областных центрах на это деньги есть(на дороги, парки, фонтаны, общественный транспорт, утепление школ и детсадов), у Кличка - нет. Какой бедный нищий Киев. Какие богатые Винница, Черкассы, Полтава.
в облцентрах авторитаризм и нет стольких центров силы а в киеве на лавирование между конкурентами уходит основной кпд
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:"Украли все" и "депилы - не туда тратят деньги" - идет красной линией в ваших постах. Типа вот "у нас" в Праге - вот где заботятся о людях по-настоящему. А в Киеве только деньги пилят и пыль в глаза пускают.
Давайте цитату про "украли всё". Если не найдёте, пожалуйста, больше не упоминайте меня всуе.
Капец. А креститься на вас можно? "Украли все", можно сказать 10ю разными способами. Например так мягко, типо как само собой разумеющееся:
Рыба-сом написав:"Хотят украсть на стройке" - ну так можно воровать и на строительстве дорог, мостов.
vano80 написав:...Осмелюсь напомнить, что боксера выбрало 17 процентов избирателей города. 370 тыщ в этом году, 350 тыщ в 15. Динамика впечатляет Позиция - ну пусть воруют, зато что то делают, не нова.
сами были на выбучастке ?
Был. А тебя что то смущает? Не доверяешь цифрам? Конг, я конечно понимаю, что ты человек много больше меня знающий. Вот и рассказал бы, как сейчас в городе взятки дают-берут. Расписки пишут? Ну или внутряк какой нибудь, типа откуда в фонд мэра-застройщика 50 лямов на флагшток поступило. И откуда бабло у мецената на строительство оболонского мостика. и что этот меценат за "бесплатный" получит.
airmax78 написав:Посмотрим на демографию. Глупо строить новые станции метро, если пассажиропоток падает.
не падает.
Зрадио писал что падает. Я его информации доверяю. Невозможно чтобы не падал: народ же массово на удаленку ушел + отток в пригород и на родину + люди очень боятся спускаться в метро с высунутым над маской носом - потому что она так не работает и есть риск заразиться, в отличие от маршрутки.
Рыба-сом написав:Максимально лояльно к Кличко: мне кажется, что избиратель особо бы не оценил "альтернативные трамваи", поэтому киевская власть вынуждена идти у него на поводу и выдавать ещё "марафет" в виде парков и т.д.
Избиратель бы очень оценил чистку ливневок, потому как привык использовать в городе автомобиль, а не гондолу. Но с мая по август, видимо этот вопрос не такой очевидный - любой дождь сильнее мороси, и тупо плаваем
Клаус написав:но ездят они на работу в центр, где посещают места арендаторов КК, тратя там деньги. А если они прикинут, что лучше не обязательные траты экономить на ремонт тухлой крыши...
тухлую крышу и все остальное они должны ремонтировать сами, для этого существует масса льготных муниципальных программ вот только для этого нужно скооперироваться, создать осмд, принять совместное решение, подготовить доки и попасть в эти программы - а это для многих слишком сложно проще ведь ничего не делать и голосовать за популистов, обещающих им шото дать
как ничего не делать ?! ты деньги ежемес платишь. в тарифе сдпт 9-10% занимает доля "ремонт дома".т.е. в течение года на ремонт выплачивается сумма больше месячной квартплаты.
Как жаль что там в табличке нет колонки со стоимостью проезда и размером годовой прибыли/убытка компании-оператора. Кто-то ведь должен финансировать это глубоко убыточное мероприятие в Киеве. Кто, Серж? Какие будут предложения? Или поднимаем стоимость проезда до 28 грн. с 1.01.2021 и обнуляем льготы?
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 11 гру, 2020 14:30, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:В областных центрах на это деньги есть(на дороги, парки, фонтаны, общественный транспорт, утепление школ и детсадов), у Кличка - нет. Какой бедный нищий Киев. Какие богатые Винница, Черкассы, Полтава.
в облцентрах авторитаризм и нет стольких центров силы а в киеве на лавирование между конкурентами уходит основной кпд