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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5884588558865887

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 49
1. Зросли більш, як на 30%
39%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
10
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:32

  antey1969 написав:Макс не любит метро, там нет модных МОПов.

Станция Золотые Ворота мне очень нравится. Ее бы чуть подремонтировать и можно отправлять на конкурс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:бред сержика о том шо вначале надо было договориться с фондом держмайна, а только потом начинать демонтаж и строительство нового шулявского путепровода расскажите тем, на чьи машины с него упали куски бетона и тем, кто мог бы пострадать при его обрушении - и такая ситуация была и еще пока есть практически везде

По мнению этого парня задуматься о ремонте/строительстве нового моста надо тогда, когда куски отваливаются. А тот факт, что мост после пожара уже много лет стоял на подпорках, и за это время можно было и по проекту договориться и по сносу/не сносу Большевика, он умалчивает
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:34

  UA написав:
  kingkongovets написав:
  antey1969 написав:В областных центрах на это деньги есть(на дороги, парки, фонтаны, общественный транспорт, утепление школ и детсадов), у Кличка - нет.
Какой бедный нищий Киев. Какие богатые Винница, Черкассы, Полтава.


в облцентрах авторитаризм и нет стольких центров силы
а в киеве на лавирование между конкурентами уходит основной кпд

Авторитаризм?
Местами империализм.
https://news24ua.com/groysman-imperator-vinnicy

В отличии от Виталика, к Гройсману всегда относился с уважением.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:35

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:бред сержика о том шо вначале надо было договориться с фондом держмайна, а только потом начинать демонтаж и строительство нового шулявского путепровода расскажите тем, на чьи машины с него упали куски бетона и тем, кто мог бы пострадать при его обрушении - и такая ситуация была и еще пока есть практически везде

По мнению этого парня задуматься о ремонте/строительстве нового моста надо тогда, когда куски отваливаются. А тот факт, что мост после пожара уже много лет стоял на подпорках, и за это время можно было и по проекту договориться и по сносу/не сносу Большевика, он умалчивает

За какое "за это время"? Напомните, когда пожар произошел и поставили подпорки.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:36

  vano80 написав:
  Клаус написав:
  vano80 написав:...Осмелюсь напомнить, что боксера выбрало 17 процентов избирателей города.
370 тыщ в этом году, 350 тыщ в 15....

сами были на выбучастке ?

Был. А тебя что то смущает? Не доверяешь цифрам? ....

да, есть сомнение, что таки он набрал 50,5%%%... свой бюль по мерам я испортил
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:36

  antey1969 написав:
  Рыба-сом написав:
  sequence написав:а мне кажется, что нужно планирование на десятилетия вперед, а не жить тока от ремонта одного путепровода до другого. План, в котором все с запасом учтено - от дорог, до очистных и электроснабжения.
также мне кажется, что это не уровень Кличка - от утверждения до финансирования, это скорее забота какого-то министерства, назовем его мининфраструктуры.
и тут наступает тупик. Денег и желания нет не то чтобы построить, но чтобы разработать проект. пичалька.
вспомнились китайцы, что вот-вот то ли метро, то ли окружную построят.

Мне кажется, на это просто банально нет денег. Это всё очень дорого.

В областных центрах на это деньги есть(на дороги, парки, фонтаны, общественный транспорт, утепление школ и детсадов), у Кличка - нет.
Какой бедный нищий Киев. Какие богатые Винница, Черкассы, Полтава.

А я об этом писал:
  Рыба-сом написав:
  sequence написав:Рыба-сом объективно, пока начальники не начнут жить как пересичный, его проблемы будут для него проблемой индейцев.
не будет у нас никакой Европы никогда.

Объективно, они нигде не живут как пэрэсични.
Тут проблема всё-таки глубже. У меня есть теория, что нынешний уровень управленческого мышления и средств не позволяет эффективно обеспечивать инфраструктуру городов-миллионников. В условной Виннице не нужны метро, многоуровневые развязки, новые мосты через Днепр, частного сектора больше от жилого фонда => нет проблемы с огромным количеством устаревших аварийных лифтов. И т.д. А это всё ОЧЕНЬ дорого.
Соответственно, там, если иметь даже слегка меньшие доходы городского бюджета на одного жителя чем в Киеве, можно обеспечить лучшее качество городской инфраструктуры. Это голая теория, конечно, но общая мысль, надеюсь, понятна.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:39

  antey1969 написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:в облцентрах авторитаризм и нет стольких центров силы
а в киеве на лавирование между конкурентами уходит основной кпд

Авторитаризм?
Местами империализм.
https://news24ua.com/groysman-imperator-vinnicy

В отличии от Виталика, к Гройсману всегда относился с уважением.

И это правильно. У нищеброда Виталика ни асфальтового завода ни даже рынка своего завалящего нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:40

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:"Украли все" и "депилы - не туда тратят деньги" - идет красной линией в ваших постах. Типа вот "у нас" в Праге - вот где заботятся о людях по-настоящему. А в Киеве только деньги пилят и пыль в глаза пускают.

Давайте цитату про "украли всё". Если не найдёте, пожалуйста, больше не упоминайте меня всуе.

Капец. А креститься на вас можно?
"Украли все", можно сказать 10ю разными способами. Например так мягко, типо как само собой разумеющееся:
  Рыба-сом написав:"Хотят украсть на стройке" - ну так можно воровать и на строительстве дорог, мостов.

Если Вы не поняли, это я полемизировал с условным собеседником, который аргументировал выбор в пользу парка, а не дороги тем, что-де "парк/мост строят чтоб на этой стройке воровать".
Такую аргументацию я неоднократно встречал, поэтому её и использовал здесь.
Риторика, Эйр, это называется "риторика".
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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  #<1 ... 5884588558865887
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