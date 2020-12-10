Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:бред сержика о том шо вначале надо было договориться с фондом держмайна, а только потом начинать демонтаж и строительство нового шулявского путепровода расскажите тем, на чьи машины с него упали куски бетона и тем, кто мог бы пострадать при его обрушении - и такая ситуация была и еще пока есть практически везде
По мнению этого парня задуматься о ремонте/строительстве нового моста надо тогда, когда куски отваливаются. А тот факт, что мост после пожара уже много лет стоял на подпорках, и за это время можно было и по проекту договориться и по сносу/не сносу Большевика, он умалчивает
antey1969 написав:В областных центрах на это деньги есть(на дороги, парки, фонтаны, общественный транспорт, утепление школ и детсадов), у Кличка - нет. Какой бедный нищий Киев. Какие богатые Винница, Черкассы, Полтава.
в облцентрах авторитаризм и нет стольких центров силы а в киеве на лавирование между конкурентами уходит основной кпд
kingkongovets написав:бред сержика о том шо вначале надо было договориться с фондом держмайна, а только потом начинать демонтаж и строительство нового шулявского путепровода расскажите тем, на чьи машины с него упали куски бетона и тем, кто мог бы пострадать при его обрушении - и такая ситуация была и еще пока есть практически везде
По мнению этого парня задуматься о ремонте/строительстве нового моста надо тогда, когда куски отваливаются. А тот факт, что мост после пожара уже много лет стоял на подпорках, и за это время можно было и по проекту договориться и по сносу/не сносу Большевика, он умалчивает
За какое "за это время"? Напомните, когда пожар произошел и поставили подпорки.
sequence написав:а мне кажется, что нужно планирование на десятилетия вперед, а не жить тока от ремонта одного путепровода до другого. План, в котором все с запасом учтено - от дорог, до очистных и электроснабжения. также мне кажется, что это не уровень Кличка - от утверждения до финансирования, это скорее забота какого-то министерства, назовем его мининфраструктуры. и тут наступает тупик. Денег и желания нет не то чтобы построить, но чтобы разработать проект. пичалька. вспомнились китайцы, что вот-вот то ли метро, то ли окружную построят.
Мне кажется, на это просто банально нет денег. Это всё очень дорого.
В областных центрах на это деньги есть(на дороги, парки, фонтаны, общественный транспорт, утепление школ и детсадов), у Кличка - нет. Какой бедный нищий Киев. Какие богатые Винница, Черкассы, Полтава.
А я об этом писал:
Рыба-сом написав:
sequence написав:Рыба-сом объективно, пока начальники не начнут жить как пересичный, его проблемы будут для него проблемой индейцев. не будет у нас никакой Европы никогда.
Объективно, они нигде не живут как пэрэсични. Тут проблема всё-таки глубже. У меня есть теория, что нынешний уровень управленческого мышления и средств не позволяет эффективно обеспечивать инфраструктуру городов-миллионников. В условной Виннице не нужны метро, многоуровневые развязки, новые мосты через Днепр, частного сектора больше от жилого фонда => нет проблемы с огромным количеством устаревших аварийных лифтов. И т.д. А это всё ОЧЕНЬ дорого. Соответственно, там, если иметь даже слегка меньшие доходы городского бюджета на одного жителя чем в Киеве, можно обеспечить лучшее качество городской инфраструктуры. Это голая теория, конечно, но общая мысль, надеюсь, понятна.
airmax78 написав:"Украли все" и "депилы - не туда тратят деньги" - идет красной линией в ваших постах. Типа вот "у нас" в Праге - вот где заботятся о людях по-настоящему. А в Киеве только деньги пилят и пыль в глаза пускают.
Давайте цитату про "украли всё". Если не найдёте, пожалуйста, больше не упоминайте меня всуе.
Капец. А креститься на вас можно? "Украли все", можно сказать 10ю разными способами. Например так мягко, типо как само собой разумеющееся:
Рыба-сом написав:"Хотят украсть на стройке" - ну так можно воровать и на строительстве дорог, мостов.
Если Вы не поняли, это я полемизировал с условным собеседником, который аргументировал выбор в пользу парка, а не дороги тем, что-де "парк/мост строят чтоб на этой стройке воровать". Такую аргументацию я неоднократно встречал, поэтому её и использовал здесь. Риторика, Эйр, это называется "риторика".