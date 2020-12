Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:06

sequence

так строят же метро - могу вам накидать ссылочек на видеообзоры с отчетами о том как идет работа - хотите?

тока шо ж писал шо и подольский мост - это и есть метро на трою

но не надо все примитивно сводить к метро - мосты в таком городе как киев на данном этапе намного важнее чем метро

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.