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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 588758885889589058915892>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 50
1. Зросли більш, як на 30%
38%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:04

  sequence написав: это смотря хдэ. На многих станциях есть деревянные или металлические скамейки, круглосуточная вооруженная охрана, ну а девочки... Девочки там суровые, на любителя.
Ну а Макса теперь вдвойне не понимаю - получается, какой-то когнитивный диссонанс: метро любимый ОТ, а Клычко, что не сильно горит его строить - любимый мер. Определяйтесь, что ли

Кличко - первый мэр при котором метро продолжили строить просто так, а не к ЕВРО-2012. И, уверен, станции, которые построят при нем, будут одними из лучших в плане дизайна и использованных материалов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:06

sequence
так строят же метро - могу вам накидать ссылочек на видеообзоры с отчетами о том как идет работа - хотите?
тока шо ж писал шо и подольский мост - это и есть метро на трою
но не надо все примитивно сводить к метро - мосты в таком городе как киев на данном этапе намного важнее чем метро
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:09

  sequence написав: это смотря хдэ. На многих станциях есть деревянные или металлические скамейки, круглосуточная вооруженная охрана, ну а девочки... Девочки там суровые, на любителя.
Ну а Макса теперь вдвойне не понимаю - получается, какой-то когнитивный диссонанс: метро любимый ОТ, а Клычко, что не сильно горит его строить - любимый мер. Определяйтесь, что ли

Все там понятно, если присмотреться к максовым корням.
Одесса, катакомбы - Киев, метро. В душе все перекликается.
И единственное, что ему не нравится - это запах и шум.
Убрать вечно снующие и давящие на уши вагоны, добавить в туннели морской бриз - и вуаля! Он же станцию Рыбальскую просто спит и видит. Другие ему нафиг не нужны, поэтому Кличко ожидаемо лучший мэр.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

уж не знаю, какие там при Омельченко и Черновецком были евро -12, но такого, чтобы за 7 лет - ноль станций, еще не было. Нечем это крыть, господа, только не надо козырями всякими - путеным там, зеленским
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я обожаю метро. Мне не нравится только шум и запах. Но в любом случае, это лучший ОТ, существующий в Киеве. ЖК "Рыбальский" - ждем метро!(с)

Предлагаю проложить рельсы по каналам, такого, думаю, нигде нет
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:12

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Селфи делают туристы из Украины и забугорья. Ворчат киевляне и лица приравнявшие себя к ним


ой ли?
я, хьюм и макс - киевляне и нам мост нравится
в отличии от вас или флая
снова двойка, сержик

да ладно, як тільки куплю кавалірку на Хрещатику, так сразу і буде нра
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:13

  sequence написав:уж не знаю, какие там при Омельченко и Черновецком были евро -12, но такого, чтобы за 7 лет - ноль станций, еще не было. Нечем это крыть, господа, только не надо козырями всякими - путеным там, зеленским

Протестую!
Это было до 2012-го года?
Значит строили к Евро 2012, просто они об этом еще не знали.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:14

  antey1969 написав:Все там понятно, если присмотреться к максовым корням.
Одесса, катакомбы - Киев, метро. В душе все перекликается.
И единственное, что ему не нравится - это запах и шум.
Убрать вечно снующие и давящие на уши вагоны, добавить в туннели морской бриз - и вуаля! Он же станцию Рыбальскую просто спит и видит. Другие ему нафиг не нужны, поэтому Кличко ожидаемо лучший мэр.

Станция "Судостроительная". Да, ждем. Была мысль назвать ее Одесской или хотя бы Черноморской, т.к. выйдя на этой станции и сев в каяк, запасшись продуктами, вполне можно сплавиться до Черного моря и завершить свое плаванье в Одесском порту, а можно и на Константинополь махнуть, как славные предки (Юра Т - конечно, не мои - ваши предки).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:14

  Клаус написав:как ничего не делать ?! ты деньги ежемес платишь. в тарифе сдпт 9-10% занимает доля "ремонт дома".т.е. в течение года на ремонт выплачивается сумма больше месячной квартплаты.


ну вот на эту "долю" вам его и ремонтируют - какие проблемы?
ведь надо еще и аппарат жкх содержать со всеми вытекающими - а как же?
так шо у вас есть выбор - или платить сколько платите, и получать такой уровень сервиса, как сейчас, или создавать осмд, попадать в льготные программы (кстати до декабря например лифты можно было поменять по программе 95/5 - всего за 5% от его стоимости да и то в кредит) и самим решать что и когда ремонтировать
а надеяться шо за 9-10% от суммы коммунальных вам будут поддерживать дом в идеальном состоянии - это сродни веры в жизнь после смерти, или в светлое коммунистическое будущее
вот шо я и имел в виду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Станция "Судостроительная". Да, ждем. Была мысль назвать ее Одесской или хотя бы Черноморской, т.к. выйдя на этой станции и сев в каяк, запасшись продуктами, вполне можно сплавиться до Черного моря и завершить свое плаванье в Одесском порту, а можно и на Константинополь махнуть, как славные предки (Юра Т - конечно, не мои - ваши предки).

Почему бы не Венецианской?
Faceless
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