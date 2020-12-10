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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:04
sequence написав:
это смотря хдэ. На многих станциях есть деревянные или металлические скамейки, круглосуточная вооруженная охрана, ну а девочки... Девочки там суровые, на любителя.
Ну а Макса теперь вдвойне не понимаю - получается, какой-то когнитивный диссонанс: метро любимый ОТ, а Клычко, что не сильно горит его строить - любимый мер. Определяйтесь, что ли
Кличко - первый мэр при котором метро продолжили строить просто так, а не к ЕВРО-2012. И, уверен, станции, которые построят при нем, будут одними из лучших в плане дизайна и использованных материалов.
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airmax78
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:06
sequence
так строят же метро - могу вам накидать ссылочек на видеообзоры с отчетами о том как идет работа - хотите?
тока шо ж писал шо и подольский мост - это и есть метро на трою
но не надо все примитивно сводить к метро - мосты в таком городе как киев на данном этапе намного важнее чем метро
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:09
sequence написав:
это смотря хдэ. На многих станциях есть деревянные или металлические скамейки, круглосуточная вооруженная охрана, ну а девочки... Девочки там суровые, на любителя.
Ну а Макса теперь вдвойне не понимаю - получается, какой-то когнитивный диссонанс: метро любимый ОТ, а Клычко, что не сильно горит его строить - любимый мер. Определяйтесь, что ли
Все там понятно, если присмотреться к максовым корням.
Одесса, катакомбы - Киев, метро. В душе все перекликается.
И единственное, что ему не нравится - это запах и шум.
Убрать вечно снующие и давящие на уши вагоны, добавить в туннели морской бриз - и вуаля! Он же станцию Рыбальскую просто спит и видит. Другие ему нафиг не нужны, поэтому Кличко ожидаемо лучший мэр.
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antey1969
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:11
уж не знаю, какие там при Омельченко и Черновецком были евро -12, но такого, чтобы за 7 лет - ноль станций, еще не было. Нечем это крыть, господа, только не надо козырями всякими - путеным там, зеленским
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sequence
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:11
airmax78 написав:
Я обожаю метро. Мне не нравится только шум и запах. Но в любом случае, это лучший ОТ, существующий в Киеве. ЖК "Рыбальский" - ждем метро!(с)
Предлагаю проложить рельсы по каналам, такого, думаю, нигде нет
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Faceless
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:12
kingkongovets написав: Serg-ik написав:
Селфи делают туристы из Украины и забугорья. Ворчат киевляне и лица приравнявшие себя к ним
ой ли?
я, хьюм и макс - киевляне и нам мост нравится
в отличии от вас или флая
снова двойка, сержик
да ладно, як тільки куплю кавалірку на Хрещатику, так сразу і буде нра
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:13
sequence написав:
уж не знаю, какие там при Омельченко и Черновецком были евро -12, но такого, чтобы за 7 лет - ноль станций, еще не было. Нечем это крыть, господа, только не надо козырями всякими - путеным там, зеленским
Протестую!
Это было до 2012-го года?
Значит строили к Евро 2012, просто они об этом еще не знали.
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antey1969
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:14
antey1969 написав:
Все там понятно, если присмотреться к максовым корням.
Одесса, катакомбы - Киев, метро. В душе все перекликается.
И единственное, что ему не нравится - это запах и шум.
Убрать вечно снующие и давящие на уши вагоны, добавить в туннели морской бриз - и вуаля! Он же станцию Рыбальскую просто спит и видит. Другие ему нафиг не нужны, поэтому Кличко ожидаемо лучший мэр.
Станция "Судостроительная". Да, ждем. Была мысль назвать ее Одесской или хотя бы Черноморской, т.к. выйдя на этой станции и сев в каяк, запасшись продуктами, вполне можно сплавиться до Черного моря и завершить свое плаванье в Одесском порту, а можно и на Константинополь махнуть, как славные предки (Юра Т - конечно, не мои - ваши предки).
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airmax78
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:14
Клаус написав:
как ничего не делать ?! ты деньги ежемес платишь. в тарифе сдпт 9-10% занимает доля "ремонт дома".т.е. в течение года на ремонт выплачивается сумма больше месячной квартплаты.
ну вот на эту "долю" вам его и ремонтируют - какие проблемы?
ведь надо еще и аппарат жкх содержать со всеми вытекающими - а как же?
так шо у вас есть выбор - или платить сколько платите, и получать такой уровень сервиса, как сейчас, или создавать осмд, попадать в льготные программы (кстати до декабря например лифты можно было поменять по программе 95/5 - всего за 5% от его стоимости да и то в кредит) и самим решать что и когда ремонтировать
а надеяться шо за 9-10% от суммы коммунальных вам будут поддерживать дом в идеальном состоянии - это сродни веры в жизнь после смерти, или в светлое коммунистическое будущее
вот шо я и имел в виду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:15
airmax78 написав:
Станция "Судостроительная". Да, ждем. Была мысль назвать ее Одесской или хотя бы Черноморской, т.к. выйдя на этой станции и сев в каяк, запасшись продуктами, вполне можно сплавиться до Черного моря и завершить свое плаванье в Одесском порту, а можно и на Константинополь махнуть, как славные предки (Юра Т - конечно, не мои - ваши предки).
Почему бы не Венецианской?
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Faceless
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