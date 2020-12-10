Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:14

Клаус написав: как ничего не делать ?! ты деньги ежемес платишь. в тарифе сдпт 9-10% занимает доля "ремонт дома".т.е. в течение года на ремонт выплачивается сумма больше месячной квартплаты. как ничего не делать ?! ты деньги ежемес платишь. в тарифе сдпт 9-10% занимает доля "ремонт дома".т.е. в течение года на ремонт выплачивается сумма больше месячной квартплаты.

ну вот на эту "долю" вам его и ремонтируют - какие проблемы?ведь надо еще и аппарат жкх содержать со всеми вытекающими - а как же?так шо у вас есть выбор - или платить сколько платите, и получать такой уровень сервиса, как сейчас, или создавать осмд, попадать в льготные программы (кстати до декабря например лифты можно было поменять по программе 95/5 - всего за 5% от его стоимости да и то в кредит) и самим решать что и когда ремонтироватьа надеяться шо за 9-10% от суммы коммунальных вам будут поддерживать дом в идеальном состоянии - это сродни веры в жизнь после смерти, или в светлое коммунистическое будущеевот шо я и имел в виду