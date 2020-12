Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:22

flyman написав: Був в гостях колєга по роботі з Чехії.

Сказав що на вигляд Київ дуже захлане місто.



Ось оцінка "туріста".



п.с.

думаю, що в його очах приблизно виглядав як Братислава в очах янків у "Євротурі" Був в гостях колєга по роботі з Чехії.Сказав що на вигляд Київ дуже захлане місто.Ось оцінка "туріста".п.с.думаю, що в його очах приблизно виглядав як Братислава в очах янків у "Євротурі"



шо коллега сказал по поводу твоего погреба? ему понра?

ты бы работу себе нашел вместо того шоп высказывать свое мнение по всем вопросам от недвиги до тенденций мировой экономики шо коллега сказал по поводу твоего погреба? ему понра?ты бы работу себе нашел вместо того шоп высказывать свое мнение по всем вопросам от недвиги до тенденций мировой экономики

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.