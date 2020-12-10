|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:15
kingkongovets написав:sequence
так строят же метро - могу вам накидать ссылочек на видеообзоры с отчетами о том как идет работа - хотите?
тока шо ж писал шо и подольский мост - это и есть метро на трою
но не надо все примитивно сводить к метро - мосты в таком городе как киев на данном этапе намного важнее чем метро
Був в гостях колєга по роботі з Чехії.
Сказав що на вигляд Київ дуже захлане місто.
Ось оцінка "туріста".
п.с.
думаю, що в його очах приблизно виглядав як Братислава в очах янків у "Євротурі"
і в гостях "він був літом".
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 11 гру, 2020 15:19, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22525
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1668 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:16
Рыба-сом написав:
Вот, чтоб не быть голословным, бюджеты городов на 2020, доходная часть:
Киев 58,8 млрд грн на 4 млн чел = 15 тыс грн на жителя
Винница 4,3 млрд грн на 0,4 млн чел = 11 тыс грн на жителя.
А если децентрализация пойдет дальше и налоги будут платится не по месту расположения центральных офисов, а по месту их зарабатывания?
Как бы Киев и Винница не поменялись суммами городских бюджетов
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5207
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 757 раз.
- Подякували: 942 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:17
airmax78 написав: antey1969 написав:
Все там понятно, если присмотреться к максовым корням.
Одесса, катакомбы - Киев, метро. В душе все перекликается.
И единственное, что ему не нравится - это запах и шум.
Убрать вечно снующие и давящие на уши вагоны, добавить в туннели морской бриз - и вуаля! Он же станцию Рыбальскую просто спит и видит. Другие ему нафиг не нужны, поэтому Кличко ожидаемо лучший мэр.
Станция "Судостроительная". Да, ждем. Была мысль назвать ее Одесской или хотя бы Черноморской, т.к. выйдя на этой станции и сев в каяк, запасшись продуктами, вполне можно сплавиться до Черного моря и завершить свое плаванье в Одесском порту, а можно и на Константинополь махнуть, как славные предки (Юра Т - конечно, не мои - ваши предки).
Дык и я о том же!
Виталя - уж настолько чуткий мэр... уж... сегодня видел, как по всему городу соль начали рассыпать из ведерок. Все для любимого Максима.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10251
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1251 раз.
- Подякували: 2894 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:19
antey1969 написав: airmax78 написав:
Дык и я о том же!
Виталя - уж настолько чуткий мэр... уж... сегодня видел, как по всему городу соль начали рассыпать из ведерок. Все для любимого Максима.
А я открыл окно на проветривание - чувствую - морем пахнет. Удивился.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36859
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 890 раз.
- Подякували: 4414 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:22
Зашел, полистал несколько страниц через одну - это точно тема про недвижимость?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7502
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1517 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:22
flyman написав:
Був в гостях колєга по роботі з Чехії.
Сказав що на вигляд Київ дуже захлане місто.
Ось оцінка "туріста".
п.с.
думаю, що в його очах приблизно виглядав як Братислава в очах янків у "Євротурі"
шо коллега сказал по поводу твоего погреба? ему понра?
ты бы работу себе нашел вместо того шоп высказывать свое мнение по всем вопросам от недвиги до тенденций мировой экономики
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 8119
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1002 раз.
- Подякували: 1496 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:24
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Дык и я о том же!
Виталя - уж настолько чуткий мэр... уж... сегодня видел, как по всему городу соль начали рассыпать из ведерок. Все для любимого Максима.
А я открыл окно на проветривание - чувствую - морем пахнет. Удивился.
Да, я тоже слышал, что многие йодом пахнут из под бинтов. Ох уж этот Виталик, полный эффект присутствия
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10251
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1251 раз.
- Подякували: 2894 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:25
kingkongovets написав: flyman написав:
Був в гостях колєга по роботі з Чехії.
Сказав що на вигляд Київ дуже захлане місто.
Ось оцінка "туріста".
п.с.
думаю, що в його очах приблизно виглядав як Братислава в очах янків у "Євротурі"
шо коллега сказал по поводу твоего погреба? ему понра?
ты бы работу себе нашел вместо того шоп высказывать свое мнение по всем вопросам от недвиги до тенденций мировой экономики
Ось тобі думка не зашореного Сержика чи Флая, а туриста з бувшого соцтабору.
Але то таке.
Я, думаю, він ще мягко виразився, щоб не ображати наші почуття як киян так і понаїхів.
І це він був в маю.
А не в дєкабрі.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22525
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1668 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:29
Vlad442 написав:
Зашел, полистал несколько страниц через одну - это точно тема про недвижимость?
Купил. В прошлом году. Достраивают. Жду поставки через год, судя по темпам.
Ничего интересного, писать не о чем.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10251
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1251 раз.
- Подякували: 2894 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:31
kingkongovets написав: Serg-ik написав:
Селфи делают туристы из Украины и забугорья. Ворчат киевляне и лица приравнявшие себя к ним
ой ли?
я, хьюм и макс - киевляне и нам мост нравится
в отличии от вас или флая
снова двойка, сержик
Макс киевлянин?) Норм шутка
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1395
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19624
|3297949
|
П'ят 11 гру, 2020 14:32
Клаус
|
|8
|20384
|
|
|129
|231779
|
|