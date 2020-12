Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:39

Kostia написав: Макс киевлянин?) Норм шутка Макс киевлянин?) Норм шутка



что смешного?

причем киевлянин по праву, которое он заработал сам и это достойно уважения гораздо большего, чем просто факт рождения в киеве, в котором заслуги нет вообще никакой

так шо никаких шуток что смешного?причем киевлянин по праву, которое он заработал сам и это достойно уважения гораздо большего, чем просто факт рождения в киеве, в котором заслуги нет вообще никакойтак шо никаких шуток

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.