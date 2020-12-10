RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5889589058915892>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 50
1. Зросли більш, як на 30%
38%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:34

  Kostia написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Селфи делают туристы из Украины и забугорья. Ворчат киевляне и лица приравнявшие себя к ним


ой ли?
я, хьюм и макс - киевляне и нам мост нравится
в отличии от вас или флая
снова двойка, сержик

Макс киевлянин?) Норм шутка

"лица приравнявшие себя к ним"
sequence
 
Повідомлень: 4282
З нами з: 29.12.15
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:39

  Kostia написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Селфи делают туристы из Украины и забугорья. Ворчат киевляне и лица приравнявшие себя к ним


ой ли?
я, хьюм и макс - киевляне и нам мост нравится
в отличии от вас или флая
снова двойка, сержик

Макс киевлянин?) Норм шутка

Ну хотя бы по инвестиционному критерию: киевское гражданство в обмен на инвестиции? Денег-то я вложил в КРЖН уже немало. На карту киевлянина не претендую.
airmax78
 
Повідомлень: 36859
З нами з: 25.10.12
Подякував: 890 раз.
Подякували: 4414 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:39

  Kostia написав:Макс киевлянин?) Норм шутка


что смешного?
причем киевлянин по праву, которое он заработал сам и это достойно уважения гораздо большего, чем просто факт рождения в киеве, в котором заслуги нет вообще никакой
так шо никаких шуток
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8119
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1002 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:40

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:Макс киевлянин?) Норм шутка


что смешного?
причем киевлянин по праву, которое он заработал сам и это достойно уважения гораздо большего, чем просто факт рождения в киеве
так шо никаких шуток

Кому как, я не считаю что этим гордым званием можно торговать
Kostia
 
Повідомлень: 1395
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:42

КГС сдал очередные два объекта Укрбуда. Если посмотреть на статистику задержек у КГС собственных объектов и объектов, полученный в наследие от Укрбуда, то видим:
1. Собственные объекты КГС:
- средняя задержка по сданным объектам 9 месяцев
- уже задерживают 6 очередей в 4 строящихся ЖК, в среднем на 15 месяцев
2. Объекты, полученные от Укрбуда:
- средняя задержка по сданным объектам 12 месяцев
- уже задерживают 19 очередей в 10 строящихся ЖК, в среднем на 16 месяцев
Получается, есть шанс в скором времени, что объекты Укрбуда будут достроены с меньшими задержками, чем собственные объекты...
Странненько ......
KtoStroit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 09.09.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:42

  Kostia написав:Кому как, я не считаю что этим гордым званием можно торговать


вот это действительно смешно :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8119
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1002 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Как жаль что там в табличке нет колонки со стоимостью проезда и размером годовой прибыли/убытка компании-оператора. Кто-то ведь должен финансировать это глубоко убыточное мероприятие в Киеве. Кто, Серж? Какие будут предложения? Или поднимаем стоимость проезда до 28 грн. с 1.01.2021 и обнуляем льготы?

ДА, жаль. Но можете кое-что изучить
https://city.travel/blog/?p=7363
тогда стоило бы пририсовать колонку со среднемесячной зарплатой и долей, которая с оплаты проезда идёт на строительство новых станций.
Кстати, Вы видели финансовую отчётность метрополитена?
Знаете за счёт каких статей расходов убытки?
Верите, что все метро закупает все товары и услуги по рыночным ценам?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11583
З нами з: 10.06.11
Подякував: 206 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:44

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:Кому как, я не считаю что этим гордым званием можно торговать


вот это действительно смешно :mrgreen:

Смешно то что негр или китаец может стать киевлянином тупо купив здесь квартиру
Kostia
 
Повідомлень: 1395
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  KtoStroit написав:Получается, есть шанс в скором времени, что объекты Укрбуда будут достроены с меньшими задержками, чем собственные объекты...
Странненько ......

меня устраивает - шуруют быстро, но это пока есть за шо: рассрочки и нераспроданный фонд.
sequence
 
Повідомлень: 4282
З нами з: 29.12.15
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:45

  Kostia написав:
  kingkongovets написав:
  Kostia написав:Кому как, я не считаю что этим гордым званием можно торговать


вот это действительно смешно :mrgreen:

Смешно то что негр или китаец может стать киевлянином тупо купив здесь квартиру


а еще смешнее шо это так возмущает риэлтора :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8119
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1002 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5889589058915892>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kostia, zРадио і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1961, 1962, 1963
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19624 3297949
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 гру, 2020 14:32
Клаус
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20384
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231779
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.