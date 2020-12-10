Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
КГС сдал очередные два объекта Укрбуда. Если посмотреть на статистику задержек у КГС собственных объектов и объектов, полученный в наследие от Укрбуда, то видим: 1. Собственные объекты КГС: - средняя задержка по сданным объектам 9 месяцев - уже задерживают 6 очередей в 4 строящихся ЖК, в среднем на 15 месяцев 2. Объекты, полученные от Укрбуда: - средняя задержка по сданным объектам 12 месяцев - уже задерживают 19 очередей в 10 строящихся ЖК, в среднем на 16 месяцев Получается, есть шанс в скором времени, что объекты Укрбуда будут достроены с меньшими задержками, чем собственные объекты... Странненько ......
airmax78 написав:Как жаль что там в табличке нет колонки со стоимостью проезда и размером годовой прибыли/убытка компании-оператора. Кто-то ведь должен финансировать это глубоко убыточное мероприятие в Киеве. Кто, Серж? Какие будут предложения? Или поднимаем стоимость проезда до 28 грн. с 1.01.2021 и обнуляем льготы?
ДА, жаль. Но можете кое-что изучить https://city.travel/blog/?p=7363 тогда стоило бы пририсовать колонку со среднемесячной зарплатой и долей, которая с оплаты проезда идёт на строительство новых станций. Кстати, Вы видели финансовую отчётность метрополитена? Знаете за счёт каких статей расходов убытки? Верите, что все метро закупает все товары и услуги по рыночным ценам?