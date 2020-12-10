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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:47
Вы в 10 раз больше риэлтор чем я. Переход на личность оппонента очень дешёвый приём в диалоге, используется когда аргументов к сути нет.
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Kostia
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:48
KtoStroit написав:
КГС сдал очередные два объекта Укрбуда. Если посмотреть на статистику задержек у КГС собственных объектов и объектов, полученный в наследие от Укрбуда, то видим:
1. Собственные объекты КГС:
- средняя задержка по сданным объектам 9 месяцев
- уже задерживают 6 очередей в 4 строящихся ЖК, в среднем на 15 месяцев
2. Объекты, полученные от Укрбуда:
- средняя задержка по сданным объектам 12 месяцев
- уже задерживают 19 очередей в 10 строящихся ЖК, в среднем на 16 месяцев
Получается, есть шанс в скором времени, что объекты Укрбуда будут достроены с меньшими задержками, чем собственные объекты...
Странненько ......
КГС сдало объекты УкрБуда, которые были уже почти готовы на момент принятия. Остальным сроки озвучили весьма грустные. Но народ рад хоть этому.
Главные задержки по объектам КГС сформированы в ипенях(Медовый, Урловский и т. д.) КГС не спешит везде, где сформировалась низкая маржа.
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antey1969
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:54
Kostia написав: kingkongovets написав: Kostia написав:
Кому как, я не считаю что этим гордым званием можно торговать
вот это действительно смешно
Смешно то что негр или китаец может стать киевлянином тупо купив здесь квартиру
Если негр или китаец решили вложить свои деньги в Киев и знают историю Киева лучше многих коренных в первом поколении киевлян, и их волнует то, что происходит в городе больше чем многих коренных киевлян, то что же тут смешного? Я вот не удивлюсь, если узнаю, что большинство идиотских надписей и рисунков на фасадах старых и не очень домов в Киеве оставлены "коренными" киевлянами. Их можно называть киевлянами? Они правильные киевляне? Или те, кто колхозят фасады памятников архитектуры? Или все-таки важнее что-то другое?
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airmax78
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:58
airmax78 написав: Kostia написав: kingkongovets написав:
вот это действительно смешно
Смешно то что негр или китаец может стать киевлянином тупо купив здесь квартиру
Если негр или китаец решили вложить свои деньги в Киев и знают историю Киева лучше многих коренных в первом поколении киевлян, и их волнует то, что происходит в городе больше чем многих коренных киевлян, то что же тут смешного? Я вот не удивлюсь, если узнаю, что большинство идиотских надписей и рисунков на фасадах старых и не очень домов в Киеве оставлены "коренными" киевлянами. Их можно называть киевлянами? Они правильные киевляне? Или те, кто колхозят фасады памятников архитектуры? Или все-таки важнее что-то другое?
Речь не об этом, а о продаже за деньги, манипулируйте с кем-то другим.
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Kostia
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