Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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KtoStroit написав:КГС сдал очередные два объекта Укрбуда. Если посмотреть на статистику задержек у КГС собственных объектов и объектов, полученный в наследие от Укрбуда, то видим: 1. Собственные объекты КГС: - средняя задержка по сданным объектам 9 месяцев - уже задерживают 6 очередей в 4 строящихся ЖК, в среднем на 15 месяцев 2. Объекты, полученные от Укрбуда: - средняя задержка по сданным объектам 12 месяцев - уже задерживают 19 очередей в 10 строящихся ЖК, в среднем на 16 месяцев Получается, есть шанс в скором времени, что объекты Укрбуда будут достроены с меньшими задержками, чем собственные объекты... Странненько ......
КГС сдало объекты УкрБуда, которые были уже почти готовы на момент принятия. Остальным сроки озвучили весьма грустные. Но народ рад хоть этому. Главные задержки по объектам КГС сформированы в ипенях(Медовый, Урловский и т. д.) КГС не спешит везде, где сформировалась низкая маржа.
Kostia написав:Кому как, я не считаю что этим гордым званием можно торговать
вот это действительно смешно
Смешно то что негр или китаец может стать киевлянином тупо купив здесь квартиру
Если негр или китаец решили вложить свои деньги в Киев и знают историю Киева лучше многих коренных в первом поколении киевлян, и их волнует то, что происходит в городе больше чем многих коренных киевлян, то что же тут смешного? Я вот не удивлюсь, если узнаю, что большинство идиотских надписей и рисунков на фасадах старых и не очень домов в Киеве оставлены "коренными" киевлянами. Их можно называть киевлянами? Они правильные киевляне? Или те, кто колхозят фасады памятников архитектуры? Или все-таки важнее что-то другое?
kingkongovets написав:вот это действительно смешно
Смешно то что негр или китаец может стать киевлянином тупо купив здесь квартиру
Если негр или китаец решили вложить свои деньги в Киев и знают историю Киева лучше многих коренных в первом поколении киевлян, и их волнует то, что происходит в городе больше чем многих коренных киевлян, то что же тут смешного? Я вот не удивлюсь, если узнаю, что большинство идиотских надписей и рисунков на фасадах старых и не очень домов в Киеве оставлены "коренными" киевлянами. Их можно называть киевлянами? Они правильные киевляне? Или те, кто колхозят фасады памятников архитектуры? Или все-таки важнее что-то другое?
Речь не об этом, а о продаже за деньги, манипулируйте с кем-то другим.
KtoStroit написав:1. Собственные объекты КГС: - средняя задержка по сданным объектам 9 месяцев - уже задерживают 6 очередей в 4 строящихся ЖК, в среднем на 15 месяцев
А кто и как это считал, если не секрет? Или это собственная оценка собственной задержки собственных объектов? По Мираксовской башне, которая должна была сдаваться 1-й очередью и уже год быть с документами, срок перенесли на 2022-й, просто отменив очередность во всем ЖК. Инвестора знаю лично и договор листал лично.
Вангую, что так эти "средние задержки" и оценивались - подсчетом просрочек последних очередей...
airmax78 написав:Или те, кто колхозят фасады памятников архитектуры? Или все-таки важнее что-то другое?
или те, кто строит колхозы типа ЖК Мордор, Свитло-парк, Навигатор и т.д., а так же те, благодаря чьим согласованиям появляются агломерации колхозов типа ПОХ. ХХХ-мы построили этот город, не съев ни одной строительно каски.
KtoStroit написав:КГС сдал очередные два объекта Укрбуда. Если посмотреть на статистику задержек у КГС собственных объектов и объектов, полученный в наследие от Укрбуда, то видим: 1. Собственные объекты КГС: - средняя задержка по сданным объектам 9 месяцев - уже задерживают 6 очередей в 4 строящихся ЖК, в среднем на 15 месяцев 2. Объекты, полученные от Укрбуда: - средняя задержка по сданным объектам 12 месяцев - уже задерживают 19 очередей в 10 строящихся ЖК, в среднем на 16 месяцев Получается, есть шанс в скором времени, что объекты Укрбуда будут достроены с меньшими задержками, чем собственные объекты... Странненько ......
КГС сдало объекты УкрБуда, которые были уже почти готовы на момент принятия. Остальным сроки озвучили весьма грустные. Но народ рад хоть этому. Главные задержки по объектам КГС сформированы в ипенях(Медовый, Урловский и т. д.) КГС не спешит везде, где сформировалась низкая маржа.
Я бы продолжил список знаковых объектов с отменными задержками: Манхеттен, Миракс ...
KtoStroit написав:1. Собственные объекты КГС: - средняя задержка по сданным объектам 9 месяцев - уже задерживают 6 очередей в 4 строящихся ЖК, в среднем на 15 месяцев
А кто и как это считал, если не секрет? Или это собственная оценка собственной задержки собственных объектов? По Мираксовской башне, которая должна была сдаваться 1-й очередью и уже год быть с документами, срок перенесли на 2022-й, просто отменив очередность во всем ЖК. Инвестора знаю лично и договор листал лично.
Вангую, что так эти "средние задержки" и оценивались - подсчетом просрочек последних очередей...