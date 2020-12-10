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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5890589158925893>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 50
1. Зросли більш, як на 30%
38%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:47

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:
  kingkongovets написав:вот это действительно смешно :mrgreen:

Смешно то что негр или китаец может стать киевлянином тупо купив здесь квартиру


а еще смешнее шо это так возмущает риэлтора :mrgreen:

Вы в 10 раз больше риэлтор чем я. Переход на личность оппонента очень дешёвый приём в диалоге, используется когда аргументов к сути нет.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:48

  KtoStroit написав:КГС сдал очередные два объекта Укрбуда. Если посмотреть на статистику задержек у КГС собственных объектов и объектов, полученный в наследие от Укрбуда, то видим:
1. Собственные объекты КГС:
- средняя задержка по сданным объектам 9 месяцев
- уже задерживают 6 очередей в 4 строящихся ЖК, в среднем на 15 месяцев
2. Объекты, полученные от Укрбуда:
- средняя задержка по сданным объектам 12 месяцев
- уже задерживают 19 очередей в 10 строящихся ЖК, в среднем на 16 месяцев
Получается, есть шанс в скором времени, что объекты Укрбуда будут достроены с меньшими задержками, чем собственные объекты...
Странненько ......

КГС сдало объекты УкрБуда, которые были уже почти готовы на момент принятия. Остальным сроки озвучили весьма грустные. Но народ рад хоть этому.
Главные задержки по объектам КГС сформированы в ипенях(Медовый, Урловский и т. д.) КГС не спешит везде, где сформировалась низкая маржа.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:54

  Kostia написав:
  kingkongovets написав:
  Kostia написав:Кому как, я не считаю что этим гордым званием можно торговать


вот это действительно смешно :mrgreen:

Смешно то что негр или китаец может стать киевлянином тупо купив здесь квартиру

Если негр или китаец решили вложить свои деньги в Киев и знают историю Киева лучше многих коренных в первом поколении киевлян, и их волнует то, что происходит в городе больше чем многих коренных киевлян, то что же тут смешного? Я вот не удивлюсь, если узнаю, что большинство идиотских надписей и рисунков на фасадах старых и не очень домов в Киеве оставлены "коренными" киевлянами. Их можно называть киевлянами? Они правильные киевляне? Или те, кто колхозят фасады памятников архитектуры? Или все-таки важнее что-то другое?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:58

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  kingkongovets написав:вот это действительно смешно :mrgreen:

Смешно то что негр или китаец может стать киевлянином тупо купив здесь квартиру

Если негр или китаец решили вложить свои деньги в Киев и знают историю Киева лучше многих коренных в первом поколении киевлян, и их волнует то, что происходит в городе больше чем многих коренных киевлян, то что же тут смешного? Я вот не удивлюсь, если узнаю, что большинство идиотских надписей и рисунков на фасадах старых и не очень домов в Киеве оставлены "коренными" киевлянами. Их можно называть киевлянами? Они правильные киевляне? Или те, кто колхозят фасады памятников архитектуры? Или все-таки важнее что-то другое?

Речь не об этом, а о продаже за деньги, манипулируйте с кем-то другим.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:14

  KtoStroit написав:1. Собственные объекты КГС:
- средняя задержка по сданным объектам 9 месяцев
- уже задерживают 6 очередей в 4 строящихся ЖК, в среднем на 15 месяцев


А кто и как это считал, если не секрет? Или это собственная оценка собственной задержки собственных объектов? :mrgreen: По Мираксовской башне, которая должна была сдаваться 1-й очередью и уже год быть с документами, срок перенесли на 2022-й, просто отменив очередность во всем ЖК. Инвестора знаю лично и договор листал лично.

Вангую, что так эти "средние задержки" и оценивались - подсчетом просрочек последних очередей...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Или те, кто колхозят фасады памятников архитектуры? Или все-таки важнее что-то другое?

или те, кто строит колхозы типа ЖК Мордор, Свитло-парк, Навигатор и т.д., а так же те, благодаря чьим согласованиям появляются агломерации колхозов типа ПОХ.
ХХХ-мы построили этот город, не съев ни одной строительно каски.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:53

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:Зашел, полистал несколько страниц через одну - это точно тема про недвижимость?

Купил. В прошлом году. Достраивают. Жду поставки через год, судя по темпам.
Ничего интересного, писать не о чем.


Ну что ж вы такой бесчувственный :D .На Домике не редко каждому залитому этажу или вставленному окну радуются как дети.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:57

  drevlyanin написав:
  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:Зашел, полистал несколько страниц через одну - это точно тема про недвижимость?

Купил. В прошлом году. Достраивают. Жду поставки через год, судя по темпам.
Ничего интересного, писать не о чем.


Ну что ж вы такой бесчувственный :D .На Домике не редко каждому залитому этажу или вставленному окну радуются как дети.

Это Домик, многие там в съемном ютятся, половина в рассрочке сидит. Мне на голову не капает, за плюс-минус сроки не переживаю.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:58

  antey1969 написав:
  KtoStroit написав:КГС сдал очередные два объекта Укрбуда. Если посмотреть на статистику задержек у КГС собственных объектов и объектов, полученный в наследие от Укрбуда, то видим:
1. Собственные объекты КГС:
- средняя задержка по сданным объектам 9 месяцев
- уже задерживают 6 очередей в 4 строящихся ЖК, в среднем на 15 месяцев
2. Объекты, полученные от Укрбуда:
- средняя задержка по сданным объектам 12 месяцев
- уже задерживают 19 очередей в 10 строящихся ЖК, в среднем на 16 месяцев
Получается, есть шанс в скором времени, что объекты Укрбуда будут достроены с меньшими задержками, чем собственные объекты...
Странненько ......

КГС сдало объекты УкрБуда, которые были уже почти готовы на момент принятия. Остальным сроки озвучили весьма грустные. Но народ рад хоть этому.
Главные задержки по объектам КГС сформированы в ипенях(Медовый, Урловский и т. д.) КГС не спешит везде, где сформировалась низкая маржа.


Я бы продолжил список знаковых объектов с отменными задержками: Манхеттен, Миракс ...
KtoStroit
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:59

  zРадио написав:
  KtoStroit написав:1. Собственные объекты КГС:
- средняя задержка по сданным объектам 9 месяцев
- уже задерживают 6 очередей в 4 строящихся ЖК, в среднем на 15 месяцев


А кто и как это считал, если не секрет? Или это собственная оценка собственной задержки собственных объектов? :mrgreen: По Мираксовской башне, которая должна была сдаваться 1-й очередью и уже год быть с документами, срок перенесли на 2022-й, просто отменив очередность во всем ЖК. Инвестора знаю лично и договор листал лично.

Вангую, что так эти "средние задержки" и оценивались - подсчетом просрочек последних очередей...


Все данные открыты, наслаждайтесь:
1. Собственные объекты КГС - https://ktostroit.com/kmb
2. Объекты, полученные от Укрбуда: - https://ktostroit.com/kmb-ub
KtoStroit
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