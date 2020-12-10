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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5890589158925893

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 50
1. Зросли більш, як на 30%
38%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:12

  vano80 написав:[qu
Был. А тебя что то смущает? Не доверяешь цифрам?
Конг, .

Были выбора президента. Вся страна, включая 73%, окуела от двухлетнего срока.

Теперь были выборы мэра. При том, что выбора по сути не было, нарид умудрился наголосовать за тернопольского несмешного комика - притулу,попова - руководившего год и разогнавшего студентов для установки йолки, а так же мэра Равы-Русской - Верещук (никуйовое такое повышение у бабы бы получилось)
Что я понял после голосования - это много долбойобов имеет киевскую прописку.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:15

  hume написав:
  vano80 написав:[qu
Был. А тебя что то смущает? Не доверяешь цифрам?
Конг, .

Были выбора президента. Вся страна, включая 73%, окуела от двухлетнего срока.

Теперь были выборы мэра. При том, что выбора по сути не было, нарид умудрился наголосовать за тернопольского несмешного комика - притулу,попова - руководившего год и разогнавшего студентов для установки йолки, а так же мэра Равы-Русской - Верещук (никуйовое такое повышение у бабы бы получилось)
Что я понял после голосования - это много долбойобов имеет киевскую прописку.

боксер - саме то, я починаю заздрити вінничанам.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:27

  hume написав:
  vano80 написав:[qu
Был. А тебя что то смущает? Не доверяешь цифрам?
Конг, .

Были выбора президента. Вся страна, включая 73%, окуела от двухлетнего срока.

Теперь были выборы мэра. При том, что выбора по сути не было, нарид умудрился наголосовать за тернопольского несмешного комика - притулу,попова - руководившего год и разогнавшего студентов для установки йолки, а так же мэра Равы-Русской - Верещук (никуйовое такое повышение у бабы бы получилось)
Что я понял после голосования - это много долбойобов имеет киевскую прописку.

В этот раз можно было проголосовать и не имея киевской прописки.
airmax78
 
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