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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:12
vano80 написав:
[qu
Был. А тебя что то смущает? Не доверяешь цифрам?
Конг, .
Были выбора президента. Вся страна, включая 73%, окуела от двухлетнего срока.
Теперь были выборы мэра. При том, что выбора по сути не было, нарид умудрился наголосовать за тернопольского несмешного комика - притулу,попова - руководившего год и разогнавшего студентов для установки йолки, а так же мэра Равы-Русской - Верещук (никуйовое такое повышение у бабы бы получилось)
Что я понял после голосования - это много долбойобов имеет киевскую прописку.
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hume
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:15
hume написав: vano80 написав:
[qu
Был. А тебя что то смущает? Не доверяешь цифрам?
Конг, .
Были выбора президента. Вся страна, включая 73%, окуела от двухлетнего срока.
Теперь были выборы мэра. При том, что выбора по сути не было, нарид умудрился наголосовать за тернопольского несмешного комика - притулу,попова - руководившего год и разогнавшего студентов для установки йолки, а так же мэра Равы-Русской - Верещук (никуйовое такое повышение у бабы бы получилось)
Что я понял после голосования - это много долбойобов имеет киевскую прописку.
боксер - саме то, я починаю заздрити вінничанам.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:27
hume написав: vano80 написав:
[qu
Был. А тебя что то смущает? Не доверяешь цифрам?
Конг, .
Были выбора президента. Вся страна, включая 73%, окуела от двухлетнего срока.
Теперь были выборы мэра. При том, что выбора по сути не было, нарид умудрился наголосовать за тернопольского несмешного комика - притулу,попова - руководившего год и разогнавшего студентов для установки йолки, а так же мэра Равы-Русской - Верещук (никуйовое такое повышение у бабы бы получилось)
Что я понял после голосования - это много долбойобов имеет киевскую прописку.
В этот раз можно было проголосовать и не имея киевской прописки.
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