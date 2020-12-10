RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58915892589358945895>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 50
1. Зросли більш, як на 30%
38%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:27

  hume написав:
  vano80 написав:[qu
Был. А тебя что то смущает? Не доверяешь цифрам?
Конг, .

Были выбора президента. Вся страна, включая 73%, окуела от двухлетнего срока.

Теперь были выборы мэра. При том, что выбора по сути не было, нарид умудрился наголосовать за тернопольского несмешного комика - притулу,попова - руководившего год и разогнавшего студентов для установки йолки, а так же мэра Равы-Русской - Верещук (никуйовое такое повышение у бабы бы получилось)
Что я понял после голосования - это много долбойобов имеет киевскую прописку.

В этот раз можно было проголосовать и не имея киевской прописки.
airmax78
 
Повідомлень: 36861
З нами з: 25.10.12
Подякував: 890 раз.
Подякували: 4414 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:51

  airmax78 написав:[q
В этот раз можно было проголосовать и не имея киевской прописки.

В смысле не имея прописки? Это шутка.? А я могу проголосовать на выборах во Львове?

ПС
Кстати, как пример моя мама, которая гуляя каждый день в парке Наталка проголосовала не за Кличко. По телевизору сказали, что он крышует коррупцию
hume
 
Повідомлень: 6950
З нами з: 27.12.12
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:58

  Faceless написав:
sequence написав:
  kingkongovets написав:"свистящие о дорожае рылы на подтанцовке у шаромыг"..

и чо Захар - обошелся без рыл и шаромыг, купив прелесть?
Не, продал спадщину через рыла и побежал в ОП к шаромыгам за панелькой в новострое на деснянской набережной


точнее он бежал позади своей матроны и тещи :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4938
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2180 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:01

  antey1969 написав:
  drevlyanin написав:
  antey1969 написав:Купил. В прошлом году. Достраивают. Жду поставки через год, судя по темпам.
Ничего интересного, писать не о чем.


Ну что ж вы такой бесчувственный :D .На Домике не редко каждому залитому этажу или вставленному окну радуются как дети.

Это Домик, многие там в съемном ютятся, половина в рассрочке сидит. Мне на голову не капает, за плюс-минус сроки не переживаю.

с малой родины пишете?
а как же ваш прогноз падения на 50% к 22му?
а сами цок-цок в ОП шаромыг :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 11 гру, 2020 18:03, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11946
З нами з: 05.06.13
Подякував: 605 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:02

В продолжение темы "есть ли мозги у избирателей", а гололед - это вообще проблема, с которой человечество умеет бороться, или она где-то рядом с управляемым термоядерным синтезом, т.е. в области нерешенных задач? :mrgreen:

Видится мне, что день для похвалы мэра Кличко выбран весьма неудачно...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8713
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 3657 раз.
 
Профіль
11
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:05

  zРадио написав:В продолжение темы "есть ли мозги у избирателей", а гололедица - это вообще проблема, с которой человечество умеет бороться, или она где-то рядом с управляемым термоядерным синтезом, т.е. в области нерешенных задач? :mrgreen:

Видится мне, что день для похвалы мэра Кличко выбран весьма неудачно...

"эксперт", это вы расскажите мэру НЙ, который во время больших снегопадов просто объявляет выходной в городе

...или мэру Генуи где мост обвалился прямо на проезжающие авто

на этом оффтоп предлагаю закончить, умник ***...
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 11 гру, 2020 18:08, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11946
З нами з: 05.06.13
Подякував: 605 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:07

Самое страшное это то, что за Притулу проголосовали 57 тысяч против 365 тыс за Кличко. Вот это страшно. И если Зеленский иногда был смешным, то Притула, увы, даже не смешной.

Я уже уверен, что из за существенной внутренней миграции из зап Украины голосуют типа за своих, иначе этот результат объяснить сложно.
hume
 
Повідомлень: 6950
З нами з: 27.12.12
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:10

  Прохожий написав:
  zРадио написав:В продолжение темы "есть ли мозги у избирателей", а гололедица - это вообще проблема, с которой человечество умеет бороться, или она где-то рядом с управляемым термоядерным синтезом, т.е. в области нерешенных задач? :mrgreen:

Видится мне, что день для похвалы мэра Кличко выбран весьма неудачно...

"эксперт", это вы расскажите мэру НЙ, который во время больших снегопадов просто объявляет выходной в городе

на этом оффтоп предлагаю закончить


Не такой уж это оффтоп, "эксперт"! Качество работы коммунальных служб - это тоже материальный фактор инвестиционной привлекательности города, задающей ценовую динамику его недвижимости.

Про NY расскажете кому-то другому. Большие снегопады и сантиметровый гололед - это две большие разницы!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8713
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 3657 раз.
 
Профіль
11
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:12

  zРадио написав:В продолжение темы "есть ли мозги у избирателей", а гололед - это вообще проблема, с которой человечество умеет бороться, или она где-то рядом с управляемым термоядерным синтезом, т.е. в области нерешенных задач? :mrgreen:

Видится мне, что день для похвалы мэра Кличко выбран весьма неудачно...

Все дороги сегодня с утра были чистые. . Дворы и придомовоя проблема жэков и осбб.

Вчера в 16 00 резко начался дождь, который превратился в лёд. Среагировать на такое погодное зменение довольно сложно.

Но притула 100% справился бы лучше.))
hume
 
Повідомлень: 6950
З нами з: 27.12.12
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:12

  flyman написав:
  hume написав:
  vano80 написав:[qu
Был. А тебя что то смущает? Не доверяешь цифрам?
Конг, .

Были выбора президента. Вся страна, включая 73%, окуела от двухлетнего срока.

Теперь были выборы мэра. При том, что выбора по сути не было, нарид умудрился наголосовать за тернопольского несмешного комика - притулу,попова - руководившего год и разогнавшего студентов для установки йолки, а так же мэра Равы-Русской - Верещук (никуйовое такое повышение у бабы бы получилось)
Что я понял после голосования - это много долбойобов имеет киевскую прописку.

боксер - саме то, я починаю заздрити вінничанам.

хьюм +1

флай уже зае... нытьем, окружай Винницу
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11946
З нами з: 05.06.13
Подякував: 605 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 58915892589358945895>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin, stm і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1961, 1962, 1963
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19625 3298243
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 гру, 2020 19:00
Прохожий
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20386
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231784
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91473)
11.12.2020 18:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.