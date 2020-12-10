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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:27
hume написав: vano80 написав:
[qu
Был. А тебя что то смущает? Не доверяешь цифрам?
Конг, .
Были выбора президента. Вся страна, включая 73%, окуела от двухлетнего срока.
Теперь были выборы мэра. При том, что выбора по сути не было, нарид умудрился наголосовать за тернопольского несмешного комика - притулу,попова - руководившего год и разогнавшего студентов для установки йолки, а так же мэра Равы-Русской - Верещук (никуйовое такое повышение у бабы бы получилось)
Что я понял после голосования - это много долбойобов имеет киевскую прописку.
В этот раз можно было проголосовать и не имея киевской прописки.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:51
airmax78 написав:
[q
В этот раз можно было проголосовать и не имея киевской прописки.
В смысле не имея прописки? Это шутка.? А я могу проголосовать на выборах во Львове?
ПС
Кстати, как пример моя мама, которая гуляя каждый день в парке Наталка проголосовала не за Кличко. По телевизору сказали, что он крышует коррупцию
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:58
Faceless написав: sequence написав: kingkongovets написав:
"свистящие о дорожае рылы на подтанцовке у шаромыг"..
и чо Захар - обошелся без рыл и шаромыг, купив прелесть?
Не, продал спадщину через рыла и побежал в ОП к шаромыгам за панелькой в новострое на деснянской набережной
точнее он бежал позади своей матроны и тещи
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:01
antey1969 написав: drevlyanin написав: antey1969 написав:
Купил. В прошлом году. Достраивают. Жду поставки через год, судя по темпам.
Ничего интересного, писать не о чем.
Ну что ж вы такой бесчувственный
.На Домике не редко каждому залитому этажу или вставленному окну радуются как дети.
Это Домик, многие там в съемном ютятся, половина в рассрочке сидит. Мне на голову не капает, за плюс-минус сроки не переживаю.
с малой родины пишете?
а как же ваш прогноз падения на 50% к 22му?
а сами цок-цок в ОП шаромыг
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 11 гру, 2020 18:03, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:02
В продолжение темы "есть ли мозги у избирателей", а гололед - это вообще проблема, с которой человечество умеет бороться, или она где-то рядом с управляемым термоядерным синтезом, т.е. в области нерешенных задач?
Видится мне, что день для похвалы мэра Кличко выбран весьма неудачно...
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:05
zРадио написав:
В продолжение темы "есть ли мозги у избирателей", а гололедица - это вообще проблема, с которой человечество умеет бороться, или она где-то рядом с управляемым термоядерным синтезом, т.е. в области нерешенных задач?
Видится мне, что день для похвалы мэра Кличко выбран весьма неудачно...
"эксперт", это вы расскажите мэру НЙ, который во время больших снегопадов просто объявляет выходной в городе
...или мэру Генуи где мост обвалился прямо на проезжающие авто
на этом оффтоп предлагаю закончить, умник ***...
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 11 гру, 2020 18:08, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:07
Самое страшное это то, что за Притулу проголосовали 57 тысяч против 365 тыс за Кличко. Вот это страшно. И если Зеленский иногда был смешным, то Притула, увы, даже не смешной.
Я уже уверен, что из за существенной внутренней миграции из зап Украины голосуют типа за своих, иначе этот результат объяснить сложно.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:10
Прохожий написав: zРадио написав:
В продолжение темы "есть ли мозги у избирателей", а гололедица - это вообще проблема, с которой человечество умеет бороться, или она где-то рядом с управляемым термоядерным синтезом, т.е. в области нерешенных задач?
Видится мне, что день для похвалы мэра Кличко выбран весьма неудачно...
"эксперт", это вы расскажите мэру НЙ, который во время больших снегопадов просто объявляет выходной в городе
на этом оффтоп предлагаю закончить
Не такой уж это оффтоп, "эксперт"! Качество работы коммунальных служб - это тоже материальный фактор инвестиционной привлекательности города, задающей ценовую динамику его недвижимости.
Про NY расскажете кому-то другому. Большие снегопады и сантиметровый гололед - это две большие разницы!
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:12
zРадио написав:
В продолжение темы "есть ли мозги у избирателей", а гололед - это вообще проблема, с которой человечество умеет бороться, или она где-то рядом с управляемым термоядерным синтезом, т.е. в области нерешенных задач?
Видится мне, что день для похвалы мэра Кличко выбран весьма неудачно...
Все дороги сегодня с утра были чистые. . Дворы и придомовоя проблема жэков и осбб.
Вчера в 16 00 резко начался дождь, который превратился в лёд. Среагировать на такое погодное зменение довольно сложно.
Но притула 100% справился бы лучше.))
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:12
хьюм
flyman написав: hume написав: vano80 написав:
[qu
Был. А тебя что то смущает? Не доверяешь цифрам?
Конг, .
Были выбора президента. Вся страна, включая 73%, окуела от двухлетнего срока.
Теперь были выборы мэра. При том, что выбора по сути не было, нарид умудрился наголосовать за тернопольского несмешного комика - притулу,попова - руководившего год и разогнавшего студентов для установки йолки, а так же мэра Равы-Русской - Верещук (никуйовое такое повышение у бабы бы получилось)
Что я понял после голосования - это много долбойобов имеет киевскую прописку.
боксер - саме то, я починаю заздрити вінничанам.
+1флай
уже зае... нытьем, окружай Винницу
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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