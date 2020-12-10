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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5892589358945895>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 50
1. Зросли більш, як на 30%
38%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:14

  airmax78 написав:
  Natt написав:
  Serg-ik написав:А рассрочка-отличная идея обдирать рассрочников, постоянно повышая цену на последнюю непроданую квартиру.
Это как, позвольте уточнить?

Рассрочник же платит рассрочку по текущей цене, а не по той, что у него в договоре. Если цена зафиксирована - то это грейт сакцесс. Но не знаю делает ли кто-то такое из застройщиков.


год назад воздух взял у мелкого шаромыги в рассрочку, был фикс. но в доляре :) правда отложив ввод на полгода, и рассрочку продлили соответственно.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:30

  trololo написав:[

год назад воздух взял у мелкого шаромыги в рассрочку, был фикс. но в доляре :) правда отложив ввод на полгода, и рассрочку продлили соответственно.

Подскажите, а шаромыга указывал пункт, что если курс начнётся укрепляться то платить вы всё равно будете по курсу на день подписания?
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:33

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:В продолжение темы "есть ли мозги у избирателей", а гололедица - это вообще проблема, с которой человечество умеет бороться, или она где-то рядом с управляемым термоядерным синтезом, т.е. в области нерешенных задач? :mrgreen:

Видится мне, что день для похвалы мэра Кличко выбран весьма неудачно...

"эксперт", это вы расскажите мэру НЙ, который во время больших снегопадов просто объявляет выходной в городе

на этом оффтоп предлагаю закончить


Не такой уж это оффтоп, "эксперт"! Качество работы коммунальных служб - это тоже материальный фактор инвестиционной привлекательности города, задающей ценовую динамику его недвижимости.

Про NY расскажете кому-то другому. Большие снегопады и сантиметровый гололед - это две большие разницы!

Я даю тему для рекламы вашему коллеге-маркетологу(кстати он 2й или 4й в 5ярдной компании?)
"наши памперсы на 99% эффективнее обычных памперсов при падении в гололед"
пользуйтесь, Я не жадный)

а про снегопадVSсантиметровый лед НЕреально повеселили, пешите исчо, смешно читать ваши потуги
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:42

  hume написав:
  trololo написав:[

год назад воздух взял у мелкого шаромыги в рассрочку, был фикс. но в доляре :) правда отложив ввод на полгода, и рассрочку продлили соответственно.

Подскажите, а шаромыга указывал пункт, что если курс начнётся укрепляться то платить вы всё равно будете по курсу на день подписания?

сталкивался с тем что при привязке к курсу в договоре есть сноска "но не менее чем ххххххгрн", это цифра на момент заключения договора т.е. все курсовые риски на инвесторе
вот такие дела...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:53

"Президент Литви відмовився переїжджати в резиденцію через надто дорогий ремонт"
https://lb.ua/world/2020/12/11/472834_p ... ivsya.html

вот такие дела малята...это не ЗЕпрезидент...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:55

  Прохожий написав:пользуйтесь, Я не жадный)


Как претенциозно он это "я" с большой буквы пишет :oops: Просто феерия. Да, вам бы роль 3-го в чем-то 5-миллиардном точно не подошла. Зато единственным в своем 5-копеечном - то, что надо...

  Прохожий написав:а про снегопадVSсантиметровый лед НЕреально повеселили, пешите исчо, смешно читать ваши потуги


Когда большой снегопад успел стать обычным? :shock: Следующим шагом будет нарастание льда на 20 сантиметров? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:57

  hume написав:
  airmax78 написав:[q
В этот раз можно было проголосовать и не имея киевской прописки.

В смысле не имея прописки? Это шутка.? А я могу проголосовать на выборах во Львове?

ПС
Кстати, как пример моя мама, которая гуляя каждый день в парке Наталка проголосовала не за Кличко. По телевизору сказали, что он крышует коррупцию

На этих выборах - да. Надо было просто до, по-моему, 10.07 зарегистрироваться на том участке, на котором хотите голосовать. В результате многие проживающие в Киеве понаехи типа меня, впервые получили возможность голосовать на выборах мэра. Кстати, я в связи с этим, ожидал сюрпризов от этих выборов.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:06

Закінчимо тиждень болі новинами з фронтів.

ОП рибальського відсмалює на всю.

У новій черзі повітря над піском від 35 за Я б таке не купив і по 20 за квадрат, до 56 в 100 метрових квартирах з видом на 8 смугову трасу і жаб Дніпра..

Якийсь пісець.

ЗРадіо. Плз. Піднажми. А то цей дешевій вже втомлює.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 11 гру, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:10

  Первый написав:Закінчимо тиждень болі новинами з фронтів.

ОП рибальського відсмалює на всю.

У новій черзі повітря над піском від 35 за Я б таке не купив і по 20 за квадрат, до 56 в 100 метрових квартирах з видом на 8 смугову трасу і жаб Дніпра..

Якийсь пісець

это "прыжок дохлой кошки"
"эксперты" в курсе
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:11

  hume написав:
  trololo написав:[

год назад воздух взял у мелкого шаромыги в рассрочку, был фикс. но в доляре :) правда отложив ввод на полгода, и рассрочку продлили соответственно.

Подскажите, а шаромыга указывал пункт, что если курс начнётся укрепляться то платить вы всё равно будете по курсу на день подписания?


В 2019-2020, если привязываются к доллару, по другому уже не встречал (в Юните было послабление очень не долго, но вы в курсе). Читал до десятка договоров у разных застройщиков. У ДБК привязка рассрочки к текущей цене, цену повышают частенько, правда не резко--обычно на 250-500 грн/метр за раз.
drevlyanin
 
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