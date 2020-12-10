Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:В продолжение темы "есть ли мозги у избирателей", а гололедица - это вообще проблема, с которой человечество умеет бороться, или она где-то рядом с управляемым термоядерным синтезом, т.е. в области нерешенных задач?
Видится мне, что день для похвалы мэра Кличко выбран весьма неудачно...
"эксперт", это вы расскажите мэру НЙ, который во время больших снегопадов просто объявляет выходной в городе
на этом оффтоп предлагаю закончить
Не такой уж это оффтоп, "эксперт"! Качество работы коммунальных служб - это тоже материальный фактор инвестиционной привлекательности города, задающей ценовую динамику его недвижимости.
Про NY расскажете кому-то другому. Большие снегопады и сантиметровый гололед - это две большие разницы!
Я даю тему для рекламы вашему коллеге-маркетологу(кстати он 2й или 4й в 5ярдной компании?) "наши памперсы на 99% эффективнее обычных памперсов при падении в гололед" пользуйтесь, Я не жадный)
а про снегопадVSсантиметровый лед НЕреально повеселили, пешите исчо, смешно читать ваши потуги
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airmax78 написав:[q В этот раз можно было проголосовать и не имея киевской прописки.
В смысле не имея прописки? Это шутка.? А я могу проголосовать на выборах во Львове?
ПС Кстати, как пример моя мама, которая гуляя каждый день в парке Наталка проголосовала не за Кличко. По телевизору сказали, что он крышует коррупцию
На этих выборах - да. Надо было просто до, по-моему, 10.07 зарегистрироваться на том участке, на котором хотите голосовать. В результате многие проживающие в Киеве понаехи типа меня, впервые получили возможность голосовать на выборах мэра. Кстати, я в связи с этим, ожидал сюрпризов от этих выборов.
год назад воздух взял у мелкого шаромыги в рассрочку, был фикс. но в доляре правда отложив ввод на полгода, и рассрочку продлили соответственно.
Подскажите, а шаромыга указывал пункт, что если курс начнётся укрепляться то платить вы всё равно будете по курсу на день подписания?
В 2019-2020, если привязываются к доллару, по другому уже не встречал (в Юните было послабление очень не долго, но вы в курсе). Читал до десятка договоров у разных застройщиков. У ДБК привязка рассрочки к текущей цене, цену повышают частенько, правда не резко--обычно на 250-500 грн/метр за раз.