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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 51
1. Зросли більш, як на 30%
37%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:14

Дбк нас спасёт. Смотрю не только цены подкрутили, но и договора рассрочки тоже. Обложили пересичного со всех сторон.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:21

  hume написав:Дбк нас спасёт. Смотрю не только цены подкрутили, но и договора рассрочки тоже. Обложили пересичного со всех сторон.

Один особливо обдарований не системний забудовник взагалі придумав розтермінування в доларах з подорожчанням без чітких критеріїв..
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:23

  hume написав:Дбк нас спасёт. Смотрю не только цены подкрутили, но и договора рассрочки тоже. Обложили пересичного со всех сторон.


Им бы ещё толкового архитектора, да места повеселее, цены бы не было.
Скоро вываливают ещё один объект в продажу, по ул Коноплянской, не далеко от Каравана.
Но там тоже сплошная промка.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:28

  Прохожий написав:флай уже зае... нытьем, окружай Винницу

Він обіцяв оточити кавалірками Стокгольм!
Чекаємо успішних рапортів!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:40

  hume написав:
  trololo написав:[

год назад воздух взял у мелкого шаромыги в рассрочку, был фикс. но в доляре :) правда отложив ввод на полгода, и рассрочку продлили соответственно.

Подскажите, а шаромыга указывал пункт, что если курс начнётся укрепляться то платить вы всё равно будете по курсу на день подписания?


курс не важен, цена фиксирована в доларе. просто на момент оплаты берется по рынку и сам платеж уже в гривне
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:41

Сегодня птичка на хвосте принесла. Некий мужчина с женой и тремя (!) детьми планирует купить за 30 куе однуху в Ирпене без какого-либо наполнения - тупо с голыми даже неоштукатуренными стенами, вроде даже без стяжки (тут я подофигела от цены на квартиру без ничего), ибо аренда - дорого. Принимать клиентов планирует прям в той же однухе с тремя детьми на голове. Чудны дела твои...

З.Ы. Сержик, Вам такой финт повторить не предлагаю.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:43

  Natt написав:Сегодня птичка на хвосте принесла. Некий массажист с женой и тремя (!) детьми планирует купить за 30 куе однуху в Ирпене без какого-либо наполнения - тупо с голыми даже неоштукатуренными стенами, вроде даже без стяжки (тут я подофигела от цены на квартиру без ничего), ибо аренда - дорого. Принимать клиентов планирует прям в той же однухе с тремя детьми на голове (тут я подофигела вдвойне). Чудны дела твои...

З.Ы. Сержик, Вам такой финт повторить не предлагаю.


ух, рано я свой собачник слил. правда взял участок в хорошем месте и они подорожали где то на 20-30%
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:47

  Natt написав:Сегодня птичка на хвосте принесла. Некий мужчина с женой и тремя (!) детьми планирует купить за 30 куе однуху в Ирпене без какого-либо наполнения - тупо с голыми даже неоштукатуренными стенами, вроде даже без стяжки (тут я подофигела от цены на квартиру без ничего), ибо аренда - дорого. Принимать клиентов планирует прям в той же однухе с тремя детьми на голове. Чудны дела твои...

З.Ы. Сержик, Вам такой финт повторить не предлагаю.

а чё за клиенты то?

из реальной жизни
бывшая маникюрша-частница(работает дома) моей жены пару лет тому купила 2к котлован в Файна-таун)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:50

  Прохожий написав:а чё за клиенты то?

Массаж. Не, массаж - штука не дешевая, конечно. Но я к тому, что в однухе с тремя детьми даже не знаю, как изворачиваться нужно, чтобы клиенты приходили повторно. Я за свои деньги не хочу, чтоб мне на массаже в уши этожеребенки орали.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:52

  trololo написав:
  Natt написав:Сегодня птичка на хвосте принесла. Некий массажист с женой и тремя (!) детьми планирует купить за 30 куе однуху в Ирпене без какого-либо наполнения - тупо с голыми даже неоштукатуренными стенами, вроде даже без стяжки (тут я подофигела от цены на квартиру без ничего), ибо аренда - дорого. Принимать клиентов планирует прям в той же однухе с тремя детьми на голове (тут я подофигела вдвойне). Чудны дела твои...

З.Ы. Сержик, Вам такой финт повторить не предлагаю.


ух, рано я свой собачник слил. правда взял участок в хорошем месте и они подорожали где то на 20-30%

в Киеве, в локации где живу, за год участки уверенно сделали Х2 и уже практически ничего нет на продажу за исключением нескольких неадекватных хотелок
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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