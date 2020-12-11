|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:14
Дбк нас спасёт. Смотрю не только цены подкрутили, но и договора рассрочки тоже. Обложили пересичного со всех сторон.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6950
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 1235 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:21
hume написав:
Дбк нас спасёт. Смотрю не только цены подкрутили, но и договора рассрочки тоже. Обложили пересичного со всех сторон.
Один особливо обдарований не системний забудовник взагалі придумав розтермінування в доларах з подорожчанням без чітких критеріїв..
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15653
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:23
hume написав:
Дбк нас спасёт. Смотрю не только цены подкрутили, но и договора рассрочки тоже. Обложили пересичного со всех сторон.
Им бы ещё толкового архитектора, да места повеселее, цены бы не было.
Скоро вываливают ещё один объект в продажу, по ул Коноплянской, не далеко от Каравана.
Но там тоже сплошная промка.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:28
Прохожий написав:
флай уже зае... нытьем, окружай Винницу
Він обіцяв оточити кавалірками Стокгольм!
Чекаємо успішних рапортів!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21717
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1248 раз.
- Подякували: 2231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:40
hume написав: trololo написав:
[
год назад воздух взял у мелкого шаромыги в рассрочку, был фикс. но в доляре
правда отложив ввод на полгода, и рассрочку продлили соответственно.
Подскажите, а шаромыга указывал пункт, что если курс начнётся укрепляться то платить вы всё равно будете по курсу на день подписания?
курс не важен, цена фиксирована в доларе. просто на момент оплаты берется по рынку и сам платеж уже в гривне
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4940
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2181 раз.
- Подякували: 1286 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:41
Сегодня птичка на хвосте принесла. Некий мужчина с женой и тремя (!) детьми планирует купить за 30 куе однуху в Ирпене без какого-либо наполнения - тупо с голыми даже неоштукатуренными стенами, вроде даже без стяжки (тут я подофигела от цены на квартиру без ничего), ибо аренда - дорого. Принимать клиентов планирует прям в той же однухе с тремя детьми на голове. Чудны дела твои...
З.Ы. Сержик, Вам такой финт повторить не предлагаю.
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1690
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:43
Natt написав:
Сегодня птичка на хвосте принесла. Некий массажист с женой и тремя (!) детьми планирует купить за 30 куе однуху в Ирпене без какого-либо наполнения - тупо с голыми даже неоштукатуренными стенами, вроде даже без стяжки (тут я подофигела от цены на квартиру без ничего), ибо аренда - дорого. Принимать клиентов планирует прям в той же однухе с тремя детьми на голове (тут я подофигела вдвойне). Чудны дела твои...
З.Ы. Сержик, Вам такой финт повторить не предлагаю.
ух, рано я свой собачник слил. правда взял участок в хорошем месте и они подорожали где то на 20-30%
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4940
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2181 раз.
- Подякували: 1286 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:47
Natt написав:
Сегодня птичка на хвосте принесла. Некий мужчина с женой и тремя (!) детьми планирует купить за 30 куе однуху в Ирпене без какого-либо наполнения - тупо с голыми даже неоштукатуренными стенами, вроде даже без стяжки (тут я подофигела от цены на квартиру без ничего), ибо аренда - дорого. Принимать клиентов планирует прям в той же однухе с тремя детьми на голове
. Чудны дела твои...
З.Ы. Сержик, Вам такой финт повторить не предлагаю.
а чё за клиенты то?
из реальной жизни
бывшая маникюрша-частница(работает дома) моей жены пару лет тому купила 2к котлован в Файна-таун)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11948
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 605 раз.
- Подякували: 1256 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:50
Прохожий написав:
а чё за клиенты то?
Массаж. Не, массаж - штука не дешевая, конечно. Но я к тому, что в однухе с тремя детьми даже не знаю, как изворачиваться нужно, чтобы клиенты приходили повторно. Я за свои деньги не хочу, чтоб мне на массаже в уши этожеребенки орали.
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1690
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:52
trololo написав: Natt написав:
Сегодня птичка на хвосте принесла. Некий массажист с женой и тремя (!) детьми планирует купить за 30 куе однуху в Ирпене без какого-либо наполнения - тупо с голыми даже неоштукатуренными стенами, вроде даже без стяжки (тут я подофигела от цены на квартиру без ничего), ибо аренда - дорого. Принимать клиентов планирует прям в той же однухе с тремя детьми на голове (тут я подофигела вдвойне). Чудны дела твои...
З.Ы. Сержик, Вам такой финт повторить не предлагаю.
ух, рано я свой собачник слил. правда взял участок в хорошем месте и они подорожали где то на 20-30
%
в Киеве, в локации где живу, за год участки уверенно сделали Х2 и уже практически ничего нет на продажу за исключением нескольких неадекватных хотелок
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11948
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 605 раз.
- Подякували: 1256 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|