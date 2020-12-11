Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Кстати, как пример моя мама, которая гуляя каждый день в парке Наталка проголосовала не за Кличко. По телевизору сказали, что он крышует коррупцию
Ээээ, а в чем собственно проблема. Стройка парка и крышевание "две вещи несовместны"? Еще раз, позиция - сам ворует и нам кусок дает, далеко не нова. Тут только цвет ворующего важен, если он тебе симпатичен - ну и нормально
drevlyanin написав:Им бы ещё толкового архитектора, да места повеселее, цены бы не было. Скоро вываливают ещё один объект в продажу, по ул Коноплянской, не далеко от Каравана. Но там тоже сплошная промка.
а про швейцарцев готовых отказаться от гражданства ради квартиры в Ирпене не слышали?
Може бути, бо так сказати покупка на емоціях: воно росте і росте, а жити вже треба, так ніколи не куплю "для себе ціна не має значення", "бери на скільки можеш взяти", "ремонт потім потрохи доробиш - можна і на піддонах" (а може жена моск прожжужжала). Дежаву 2008. Пристібаєм ремні. Посадка буде жостка.